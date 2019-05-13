Станет ли Коломойский "украинским Березовским"?

Копірайт зображення Getty Images / УНИАН / BBC Image caption Борис Березовский (слева) был одним из сторонников и сортаникив Владимира Путина на выборах 2000 года, после победы которого активно давал интервью в российских СМИ. А закончилось все эмиграцией. Сейчас похожую активность в СМИ развернул Игорь Коломойский. Повторит ли он судьбу "опального российского олигарха" в отношениях с Зеленским?

Бизнесмен Игорь Коломойский в последнее время развернул серьезную активность в СМИ - дает пространные интервью, делится своим видением ситуации в Украине, философски оценивает отечественных политиков и советует Владимиру Зеленскому "не торопиться".

Как отмечают эксперты, все это напоминает многочисленные интервью российского олигарха Бориса Березовского сразу после победы Владимира Путина в 2000 году. В итоге Березовский считал себя одним из творцов победы Путина, получил реноме "опального олигарха", эмигрировал и превратился из сторонника президента РФ в его ярого противника.

В связи с нынешней публичной активностью Коломойского также называют "серым кардиналом" при новоизбранном президенте Зеленском - мол, бизнесмен уже пытается раздавать свои наставления.

Что же может стоять за заявлениями Игоря Коломойского и повторит ли он судьбу Березовского - мы спросили у политологов.

Что говорит Коломойский?

Копірайт зображення НТВ Image caption Игорь Коломойский с российской журанлиисткою НТВ шутят о фигурке дирижера. "Значит, это я", - смеется бизнесмен в сюжете под названием "Не торопись: Коломойский начал давать советы Зеленскому"

Только с начала мая Игорь Коломойский успел дать два больших интервью украинским журналистам, а затем пообщался и с российским телеканалом.

Сначала бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области, который сейчас живет в курортном городке в Израиле, два часа проговорил с Bihus info, затем встретился с РБК-Украина, а потом стал героем эксклюзивного материала российского провластного канала НТВ.

В своих интервью он заявлял, что не считает себя олигархом, похвалил Арсена Авакова как министра, который единственный должен остаться в правительстве, обвинил Запад в том, что тот "нам не поможет и не помог", и назвал боевые действия на Донбассе "гражданским конфликтом".

"На Донбассе гражданский конфликт ... Воюют украинцы с украинцами", - говорил Игорь Коломойский Bihus info, и добавлял - Россия лишь максимально подпитывает этот конфликт.

"Мы, украинцы, виноваты в том, что между нами произошло то, что произошло. Мы", - объяснял уже российскому "НТВ" Игорь Коломойский, который в 2014 году объявлял вознаграждение за задержание российских диверсантов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption У Зеленского отвергают обвинения, что Коломойский будет иметь определяющее влияние на его политику, а самого бизнесмена называют "партнером" и "симпатиком"

А в разговоре с "РБК-Украина" он сетовал, что именно Украина заблокировала выполнение Минских соглашений, так как не проводит выборы на Донбассе: "Чего мы боимся этих выборов так? Нужно поставить условия. Опять же, можно было и по линии Медведчука, о том, что Захарченко, Гиви, Моторолу, и других, которые себя запятнали, заберите, пожалуйста, к себе - они не имеют права проводить выборы. Так кто не выполняет, на котором пункте застряли? Выборы. Сделайте выборы".

При этом в сюжете "НТВ" украинский бизнесмен сделал реверанс и в сторону российского президента Путина: "Альтернативы Владимиру Владимировичу в Российской империи нет. Если не будет таких, как Владимир Владимирович, то Российская империя, или Российская Федерация, распадется".

И, наконец, в ответ на вопрос тех же российских журналистов о советах Владимиру Зеленскому, попросил победителя украинских президентских выборов "не торопиться": "Надо осмотреться, вжиться в обстановку, новую среду, понять вообще, куда ты попал, что ты должен делать и к чему ты стремишься".

Месседжи

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"Вокруг Зеленского есть информационный вакуум - он и его команда не очень четко очерчивают контуры будущей политики и отношений с олигархическими группами. Поэтому Коломойский, несмотря на свое определенное влияние на Зеленского, заполняет этот информационный вакуум и определяет эти контуры", - считает политический эксперт центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк.

"Это форма нового олигархического консенсуса, который приходит на смену Порошенко..., где каждый олигарх будет иметь свою часть и все будут равными среди равных. Понятно, что Коломойский будет немного равнее", - добавляет политолог.

О месседжах на будущее, которые сейчас "рассылает" Игорь Коломойский, говорит и эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Романенко.

"Поскольку Коломойский приложил руку к победе Зеленского, то ему приносит неописуемую радость все, что сейчас происходит. Он ею делится и параллельно посылает месседжи определенным группам элит, которые за всем этим внимательно следят", - отмечает эксперт.

Среди таких месседжей, в частности, ситуация вокруг "Приватбанка", национализацию которого Коломойский не раз называл незаконной, и непростые отношения с МВФ, с Западом и Россией.

"Он четко понимает, что говорит и в какой коннотации. И переигрывает всех журналистов, с которыми общается, ведь держит в голове целостную картину своих интересов, в том числе и непубличную информацию. Поэтому и навязывает тот дискурс, который ему выгоден", - говорит Юрий Романенко.

"Широкая натура"

Копірайт зображення УНИАН Image caption "Возможно, Коломойский просто в своем стиле веселится, и это ему приносит какое-то удовольствие..." - объясняет активность Коломойского политолог Юрий Романенко

В то же время политологи предполагают, что вся эта медиаактивность на самом деле - "проявление натуры" эмоционального Коломойского.

"Это проявление характера и стиля Коломойского - он любит публичность и ему нравится, когда к нему обращаются журналисты, он любит пофилософствовать с ними", - объясняет руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"В своеобразном полуизгнании и полуэмиграции в Израиле ему немного скучно. Поэтому он хочет себя проявить, а сейчас - особенно. Коломойский чувствует себя одним из победителей президентских выборов, и хочет всем об этом сказать", - добавляет политолог.

"Возможно, Коломойский просто в своем стиле веселится, и это ему приносит какое-то удовольствие... Видим проявление его широкой натуры, которая требует "массовых гуляний" по поводу такой громкой победы, где он был одним из ключевых элементов", - соглашается Юрий Романенко.

И в то же время, делает предположение Владимир Фесенко, различные публичные советы Зеленскому могут быть проявлением того, что с Игорем Коломойским, на самом деле, советуются меньше, чем он ожидал.

"Очень похоже, что со стороны команды Зеленского нет обращений к нему о помощи, или приглашений "Приезжайте, включайтесь в работу по формированию новой команды и будем совместно управлять страной". И это ему не нравится - что его не то, чтобы игнорируют, но не очень слушают. Поэтому он пытается давать советы через СМИ", - предполагает Владимир Фесенко.

Впрочем, Юрий Романенко в этом сомневается: "Чтобы дать советы Зеленскому, Коломойскому не нужно использовать медиа - он сам говорил, что они регулярно созваниваются".

Изменение антироссийской риторики

Копірайт зображення УНИАН Image caption В 2014 году Коломойский объявлял тысячи долларов вознаграждения за задержание диверсантов, а также помогал добробатам, среди которых называют "Правый сектор", "Днепр-1" и "Донбасс"

Эксперты также обращают внимание на изменение антироссийской риторики Игоря Коломойского.

Если в 2014-2015 годах он был едва ли не самым радикальным сторонником решительных действий на Донбассе, финансировал добробаты и называл Путина "шизофреником маленького роста", то сейчас его высказывания стали более дипломатичными.

"Он уже два года как сменил риторику, когда начал говорить о "гражданской войне" на Донбассе и о том, что надо договариваться с теми, кто там сидит", - говорит Анатолий Октисюк.

"Коломойский будет пытаться нормализовать отношения с РФ, ведь у него есть потерянные активы в Крыму и на Донбассе. Ряд олигархов заинтересованы в, прежде всего, экономической нормализации отношений с Россией. У них нет идеологии, а есть сугубо прагматические экономические интересы", - добавляет эксперт.

"Сейчас риторика Коломойского действительно стала более гибкой, она уже не такая агрессивная, как в 2014-2015 годах. Он вновь предлагает договариваться - о переговорах он говорил еще до президентских выборов", - признает Владимир Фесенко.

По его мнению, украинский бизнесмен таким образом подает России сигнал: "Я не такой плохой, я допускаю компромиссы и готов договариваться".

"Возможно, он хочет стать одним из каналов переговоров россиян с Зеленским. Он решил, что может все, и теперь хочет начать большую игру", - добавляет политолог.

Как Березовский?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Борис Березовский вынужден был эмигрировать и потерял бизнес в России после конфликта с Путиным

"Коломойский может превратиться в украинский вариант Березовского. Тот вел себя так же после победы Путина - демонстрировал, что он "кингмейкер", "создатель короля", может все и является самой влиятельной фигурой в стране", - проводит аналогии Владимир Фесенко.

Бизнесмен Борис Березовский - один из соратников российского президента Бориса Ельцина в 1990-х. Считается, что он помог главе Кремля переизбраться в 1996 году.

А когда Ельцин решил отойти от дел, то якобы Борис Березовский, владелец многих СМИ, стал одним из создателей триумфа Владимира Путина на выборах 2000 года.

Впрочем, уже в том же году Борис Березовский сдал депутатский мандат и эмигрировал в Лондон, объяснив решение тем, что "не может достучаться до президента".

В итоге Березовский вплоть до своей смерти в 2013 году оставался непримиримым оппонентом и активным критиком Владимира Путина.

"Коломойский очень напоминает Березовского после победы Путина в 2000 году. Тогда Березовский также раздавал всем интервью. И Березовский, и Коломойский принадлежат к одной когорте людей, они из одной эпохи", - считает Юрий Романенко.

"В итоге, Березовский очень быстро оказался не у дел, ведь Путин начал показывать, что он не мальчик, а имеет свое видение ситуации и правила игры, вместо семибоярщины, к которой привыкли Березовский и все российские олигархи. Поэтому нельзя исключать, что мы увидим конфликт между Зеленским и Коломойским в ближайшем или немного более отдаленном будущем", - предполагает Юрий Романенко.

"Коломойский так же может проиграть и потерять свои отношения с Зеленским", - резюмирует Владимир Фесенко.

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