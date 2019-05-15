Слава, деньги, гордость родителей. Как украинцы превращают игры в профессию

Копірайт зображення Instagram, Arseniy Trynozhenko

Компьютерные игры давно превратились в мощную глобальную индустрию развлечений, в которой крутятся миллиарды долларов.

По данным исследования 2018 года, более 65% американцев играют в видеоигры, а прибыли компаний в этом секторе в 2018 году превысили 43 миллиарда долларов.

Но на игры можно не только тратить деньги - некоторым удается на этом зарабатывать.

Мировая аудитория киберспортивных соревнований в 2019 году, как ожидается, превысит планку в 450 млн. Однако в центре индустрии - профессиональные игроки. Люди, которые становятся киберспортсменами, часто в буквальном смысле не вставая с кресла.

Кто же они, те люди, которые сделали игры своей профессией, и действительно ли возможно на этом заработать?

BBC News Украина поговорила с бывшим профессиональным игроком, а теперь комментатором и тренером Арсением CEH9 Триноженко о том, что такое киберспорт и как он работает.

"Играю с трех лет"

Арсений в свои 30 лет имеет солидный опыт киберспортсмена. Он играл в самой титулованной украинской команде Natus Vincere, а последние шесть лет работает комментатором киберспортивных чемпионатов.

Свой путь в киберспорт Арсений начал благодаря отцу, который интересовался техникой, и когда сыну не было и трех лет, принес домой первый компьютер.

Парня захватил мир компьютерных развлечений, и он играл буквально во все: от классической "Змейки" и до игры, которая определила его карьеру - Counter-Strike: Global Offensive.

Counter-Strike: Global Offensive - игра 2012 года, в которой две команды (террористы и контртеррористы) по пять игроков противостоят друг другу. Цель игры для террористов - успешно установить и взорвать бомбу в определенной точке на карте, а контртеррористов - помешать этому. Альтернативное завершение игры - убийство всех персонажей игроков соперника.

Копірайт зображення Arseniy Trynozhenko

Тогда игры были для него лишь хобби, на которое Арсений вместе с друзьями тратили свободное время и деньги, посещая местные компьютерные клубы.

Первые "настоящие" деньги парень заработал в 2003 году, когда вместе с львовской командой записался на чемпионат Западной Украины в Ивано-Франковске. Арсений с друзьями победили и получили 300 долларов призовых на команду.

"Для 15-16 летних школьников это были довольно неплохие деньги. Помню, мы тогда переживали, что нас на вокзале могут встретить какие-то плохие парни, но обошлось", - вспоминает он.

По его словам, в 90-е и в начале 2000-х никто и подумать не мог, что компьютерные игры станут прибыльной профессией и перерастут в киберспорт.

После победы в Ивано-Франковске, Арсений с командой продолжали участвовать в соревнованиях в местных клубах каждые выходные и выигрывали по "несколько сотен гривен".

"Звучит несолидно ... но погулять с друзьями за свои деньги я мог".

Став студентом "Львовской политехники", парень уже успел поиграть в нескольких профессиональных командах, однако все еще не воспринимал увлечение как серьезную работу.

По его словам, поворотным для его понимания перспектив киберспорта стал 2010 год, когда команда Арсения - NaVi - выиграла четыре международных чемпионата подряд и заявила о себе как о лидере региона.

"С тех пор мы и начали заниматься киберспортом на профессиональном уровне. Раньше это было просто хобби, хотя и оплачиваемое".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Киберспортивные чемпионаты - это многодневные мероприятия, которые часто проводят на стадионах. Их посещают десятки тысяч гостей, а призовые фонды могут достигать миллионов долларов

Команда, в которой играл Арсений, регулярно занимала призовые места на соревнованиях, с призовыми в пять-десять тысяч долларов на команду.

"За одну-две тысячи долларов, которые получал лично я, можно было спокойно прожить несколько месяцев", - говорит он.

"Родители поняли, что с играми у меня серьезно"

Родители Арсения сначала достаточно спокойно отнеслись к увлечению сына. У них был своеобразный договор: парень должен был хорошо учиться, заниматься скрипкой, а свободное время вправе тратить на то, чем интересуется.

Когда игры начали приносить заработок, а сам Арсений ездил на чемпионаты уже не за свой счет, а со своей командой, то "родители поняли, что все серьезно, и лучше дать мне возможность этим заниматься".

Копірайт зображення Arseniy Trynozhenko

По его словам, если ребенок сидит за компьютером дома, то вы "по крайней мере знаете, где он, а при правильном воспитании его можно приучить к хорошим играм, хорошей компании".

Парень не считает, что запрет играть мог бы положительно повлиять на ребенка.

По данным исследования Entertainment Software Association, 90% американских родителей обращают внимание на игры, в которые играет их ребенок, а 57% родителей любят играть со своим ребенком по крайней мере раз в неделю.

74% родителей считают, что видеоигры могут приносить образовательную пользу детям.

Сейчас доступ к киберспорту гораздо шире, чем в 1990-е или в начале 2000-х, но выросла и конкуренция.

По словам Арсения, большинство детей играют в какие-то игры, не обязательно киберспортивные, но у всех есть гаджеты: от мобильных до настольных компьютеров.

Путь в киберспорт для всех фактически один: человек должен "просто начинать играть, участвовать в турнирах в интернете, находить единомышленников, общаться, создавать команды".

"Если ребенок играет неплохо, то его обязательно заметят известные организации, которые могут пригласить в свою академию, где он сможет поучиться игре".

Например, NaVi сейчас открывает первую в Украине Академию по киберспорту и планирует набрать себе второй, младший состав игроков.

В интернете даже есть сайты, где можно найти себе репетитора или тренера по любой игре - конечно, не бесплатно.

Попасть в зарубежную команду может быть сложнее, однако даже это не недостижимая задача, потому что существуют специализированные сайты, вроде Faceit и ESEA - киберспортивные платформы, где может зарегистрироваться любой и играть против таких же новичков.

Лучшие же игроки знакомятся друг с другом и могут формировать команды.

"Вот там уже их могут увидеть и известные киберспортивные организации, в том числе и зарубежные", - отмечает Арсений, хотя добавляет, что стопроцентного способа попасть в какую-то престижную команду нет.

Цена билета в киберспорт

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для того, чтобы стать киберспортсменом, не нужно тратить огромные деньги на технику - иногда достаточно обычного домашнего компьютера

"Многие люди ошибочно полагают, что киберспорт - это очень дорого, но на самом деле компьютер же есть в каждой семье", - отмечает бывший киберспортсмен.

К тому же, если говорить об экипировке в других видах спорта, то она очень недешевая.

Набор начинающего киберспортсмена на три-четыре года, по словам Арсения, выглядит так:

Компьютер - 1000 - 1500 долларов

Периферия (клавиатура, мышь, коврик и наушники) - 200 долларов

Интернет - скорее всего, он и так есть

Игра - пять долларов, или даже бесплатно

"Начинать карьеру киберспортсмена лучше, когда ты ребенок, потому что тогда тебя финансируют родители, и это просто твое хобби. Потому что когда тебе 23 года, ты заканчиваешь вуз, то ты думаешь о будущем и твоя голова явно забита не играми", - говорит бывший игрок.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Самая известная киберспортивная команда Украины - Natus Vincere

Есть ли у киберспортсменов зарплаты?

В профессиональных командах есть зарплаты, и они достаточно высоки.

В Украине игрок может получать от 300-500 долларов в месяц до нескольких тысяч, а иногда даже 10-15 тысяч долларов. Сумма зависит от игры и популярности киберспортсмена.

Важно помнить, что киберспорт - это не только сами игры, но и большая медийная составляющая.

Когда киберспортсмен становится популярным, то значительную часть его прибыли может составлять реклама - подобно тому, как это происходит в футболе. Так, некоторые известные киберспортсмены могут уже и не играть, но продолжают хорошо зарабатывать.

По словам Арсения, киберспортсмены "живут в тех же реалиях, что и остальная страна", и какую-то часть своей прибыли могут официально не декларировать, однако на сегодняшний день в профессиональных командах большинство спортсменов оформлены как ФЛП.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Один из лучших игроков мира - Александр Костылев

"Как и с другим бизнесом, киберспорт начинал с чего-то не совсем официального, но с ростом доходов легализуется", - отмечает он.

По словам Арсения, такая ситуация была не только в Украине, ведь и за рубежом призовые спортсменам могли выплачивать "в конверте". Но сейчас, например, в США необходимо заполнять специальную налоговую анкету.

"Самые большие налоги с призов, о которых я знаю, платят в Швеции. Там ты можешь выиграть турнир, а 50% выигрыша отдать в виде налогов".

Украинский киберспорт пока не на достаточно высоком уровне, сложно говорить о массовости, есть ли хорошие доходы. Есть значительный перепад между теми, кто на этом хорошо зарабатывает, и остальными участниками этого рынка.

Есть звезды, например Александр Костылев, - самый известный киберспортсмен Украины, член команды NaVi и лучший игрок 2018 года. Но, очевидно, такого уровня достигают единицы.

Вредит ли киберспорт здоровью?

Среднестатистический украинский игрок, по мнению Арсения - это совсем молодой парень, который занимается киберспортом непрофессионально и больше тратит, чем зарабатывает.

Копірайт зображення Getty Images

Распорядок дня киберспортсмена:

14:00 - Подъем, завтрак, спорт

17:00 - Тренировка со своей командой

01:00 - Самостоятельная игра, отдых

06:00 - Сон

"Это не очень здоровый распорядок дня, - признает Арсений. - Если же говорить о лучших киберспортсменах, то они поняли, что надо уметь сочетать свою работу со здоровым образом жизни. Ты не можешь ложиться в шесть и вставать в два, потому что тебе банально не хватит здоровья".

По его словам, игры вызывают привыкание у игроков не более, чем "пирожки или шоколад", а умение поддерживать баланс между игрой и личной жизнью зависит почти исключительно от силы воли человека.

Он не считает, что киберспорт влияет на здоровье больше, чем "работа в офисе или работа программистом".

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Работа сидя перед компьютером влияет на киберспортсмена, как и на любого другого. Больше всего страдают: спина, из-за необходимости постоянно сидеть, глаза и руки.

Однако, по мнению Арсения, все это очень индивидуально.

"Вот вам мой пример. Мне 30 лет и никогда проблем со зрением не было. Это при том, что я перед монитором сижу с 1992 года".

Единственная профессиональная травма, которая может быть у киберспортсмена - туннельный синдром запястья.

"Когда ты по 5-7 часов двигаешь мышкой, то некоторые профессиональные спортсмены имеют такую ​​проблему и даже пропускают турниры", - рассказывает парень.

Туннельный синдром - боль и онемение руки из-за сдавливания срединного нерва в канале запястья.

"В целом отсутствие травм - это один из плюсов киберспорта. Многие люди, которые сравнивают спорт и киберспорт, думают, что первый - лучше. Но профессиональный спорт - это множество травм, людей буквально "ломают".

Среди членов профессиональных команд и даже любителей часто поднимается вопрос здоровья.

"Не все это понимают. Я как тренер могу сказать, что подростки довольно медленно реагируют на связанные со здоровьем рекомендации, но через несколько лет они сами это понимают, потому что начинает болеть спина, руки", - говорит парень.

Киберспортсмены "в отставке"

Возраст завершения киберспортивной карьеры, по словам Арсения, в каждом случае разный, потому что здесь, по сравнению с традиционным спортом, практически нет физических требований к игроку.

"Играть можно и в 35 лет. Возможно, ты не будешь так метко стрелять, или быстро реагировать, однако получишь опыт", - говорит он.

Сейчас даже "немного не хватает людей с опытом, которые когда-то играли, но из-за нехватки средств в этом секторе ушли из киберспорта".

Сам он перестал профессионально играть в 24 года, хотя и не покинул киберспорт полностью - парень работает комментатором и тренирует команду Pro100.

Копірайт зображення Arseniy Trynozhenko Image caption После завершения своей киберспортивной карьеры Арсений стал профессиональным комментатором турниров, блогером, а с недавних пор и тренером команды Pro100

После завершения карьеры киберспортсмен может заняться чем угодно, убежден Арсений.

"Я думаю, что можно пойти в любую сферу, где требуется умение коммуницировать", - говорит он.

"Мало кто на это так обращает внимание, но тот же Counter-Strike - это командная игра, которая имеет много различных аспектов, кроме просто того, чтобы пойти и пострелять. Командная игра - это прежде всего ответственность, дисциплина, коммуникация".

Бывшие друзья Арсения по львовской команде успешно работают в сферах, не связанных с киберспортом.

После завершения карьеры киберспортсмен может стать тренером или комментатором турниров, стримером или блогером, отмечает он.

Кроме того, в каждой киберспортивной команде есть люди, которые отвечают за логистику, сотрудничество с рекламодателями, а также операторы, сценаристы, монтажники, звукооператоры.

Парень убежден, что если человек в киберспорте занимал призовые места, то он способен быстро овладеть сложными элементами других профессий.

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