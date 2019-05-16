Епифаний: ультиматумы Филарета - это унижение меня как предстоятеля

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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью ВВС News Украина прокомментировал обвинения почетного патриарха Филарета, пояснил, функционирует ли до сих пор Киевский патриархат, а также спрогнозировал, как завершится это противостояние.

Нешуточные страсти кипят в автокефальной православной церкви: продолжается открытый конфликт между ее предстоятелем митрополитом Епифанием и его бывшим наставником, экс-предстоятелем УПЦ КП Филаретом.

Главная причина споров - почетный патриарх сетует, что он не имеет власти в новой церкви, хотя ему ее якобы обещали перед Объединительным собором 15 декабря 2018 года.

Филарет продолжает называть себя патриархом и утверждать, что Киевский патриархат, который влился в ПЦУ, до сих пор существует.

На 14 мая он даже пригласил иерархов церкви во Владимирский собор, что кое-кто расценил как обзор собственных сторонников перед наступлением на Епифания.

Однако к нему приехали только четверо епископов из 65.

Вечером 14 мая появилась жесткое заявление 90-летнего Филарета с критикой Епифания и требованием дать больше власти в нарушение устава и томоса.

А 15 мая почетный патриарх собрал пресс-конференцию, на которой повторил свои требования и жестко раскритиковал лично митрополита Епифания.

О конфликте с Филаретом

ВВС News Украина: Почетный патриарх Филарет сделал громкое заявление и озвучил многочисленные обвинения в Ваш адрес. В ПЦУ возник фактически открытый конфликт между Вами и Филаретом, который утверждает, что является патриархом существующего Киевского патриархата. Какой выход из этой ситуации видите вы?

Митрополит Епифаний: В последние дни звучало много заявлений, но в ПЦУ нет раскола. Мы уважаем святейшего патриарха Филарета, который много сделал для того, чтобы украинская церковь стала автокефальной.

А мнения отдельных архиереев не демонстрируют позицию всей церкви.

ВВС News Украина: По Вашей информации, сколько иерархов ПЦУ готовы поддержать Филарета?

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Филарет настаивает на том, что УПЦ КП до сих пор существует, и он ее патриарх

М.Е.: У нас есть в общей сложности 65 архиереев, которые практически все сошлись в едином мнении, что мы как Православная церковь Украины в дальнейшем должны утверждать свой автокефальный статус, быть в единстве и пытаться получить признание со стороны других православных церквей.

Поэтому хоть и имеется заявление определенного иерарха, это не откликается в сердцах других наших собратьев архиереев, которые хотят единства и желают в дальнейшем сообща развивать единую признанную поместную православную церковь.

ВВС News Украина: Можно ли утверждать, что сторонников совсем немного, учитывая, что всего четыре епископа прибыли на молитвенное празднование в честь священномученика Макария по приглашению почетного патриарха?

М.Е.: Ни одно празднование ни о чем не свидетельствует. Я был в Мариуполе, где присутствовали архиереи. Владыка Симеон в Виннице почтил память священномученика Макария.

Поэтому говорить о том, что празднование является демонстрацией отношение того или иного лица, не стоит.

ВВС News Украина: Сейчас в Украине находится бывший экзарх Вселенского патриарха архиепископ Даниил. Вы с ним беседовали. Какова позиция Вселенского патриарха относительно конфликта в ПЦУ и инициатив владыки Филарета и его заявлений о существовании Киевского патриархата?

М.Е.: В целом владыка Даниил уже не имеет официальных полномочий экзарха. Поэтому не имеет определенных прав выражать официальное мнение.

Но мы знаем, что владыка даже в своих предыдущих интервью вашему изданию говорил, что в будущем Украинская православная церковь имеет право просить о патриархате.

Но это - в будущем, когда в преобладающем большинстве православные украинцы объединятся в единой поместной православной церкви.

Мы не ставим этот вопрос в основу, потому что видим, что этот вопрос скорее разрушает единство, а не объединяет.

Нам еще очень много нужно сделать, чтобы нас признали другие церкви, утвердиться, стать крупнейшей православной церковью в Украине и тогда уже говорить о повышении статуса до патриархата.

Копірайт зображення Pomisna.info Image caption Епифаний 14 мая был в Мариуполе, его сопровождал бывший экзарх Константинополя архиепископ Даниил

О самостоятельности Епифания

ВВС News Украина: Почетный патриарх Филарет озвучил очень много обвинений в ваш адрес. Одно из них - вы дескать несамостоятельный, вами управляют, и вы сами ему об этом рассказывали. Это правда?

М.Е.: Да, но я говорил о том, что я как предстоятель самостоятельно, то есть единолично, могу принимать не все решения. Потому что 15 декабря на Объединительном соборе мы заложили другую модель управления церковью.

Я единолично как предстоятель не имею права менять устав, не имею права нарушать канонический порядок.

Поскольку то, что было принято на поместном соборе, должно претворяться в жизнь. Существует мнение, что можно единолично управлять церковью, но мы хотим быть открытой, демократической церковью, которая руководствуется синодом, архиерейским собором и поместным собором.

В своих решениях я учитываю мнение архиереев и духовенства.

Требования ко мне - чтобы я единолично изменил то, что было принято 15 декабря на соборе. Однако мы управляем церковью коллегиально, мы отходим от норм, которые существовали в предыдущих структурах. Нельзя единолично принимать решения, тем более, когда это противоречит уставу, томосу, решению собора.

В нашей единой поместной Православной церкви этого нет. Поэтому предстоятель полагается на Священный синод, архиереев, изучает их мнение и принимает решения, но не имеет права единолично менять положения устава и томоса, которые были приняты Вселенским патриархом и собором 15 декабря.

ВВС News Украина: Почетный патриарх намекает, что Вы слишком прислушиваетесь к украинской власти и Константинополю ...

М.Е.: Как предстоятель церкви я забочусь о том, чтобы в церкви царили единство и мир. Я не руководствуюсь указаниями ни со стороны властей, ни со стороны Константинополя.

Никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела - ни государство, ни другая поместная православная церковь, даже Вселенский патриарх. Но обращаться к нему за советами или объяснениями определенных моментов, касающихся томоса или устава, мы имеем право.

Но в целом руководство осуществляется изнутри - предстоятель, демократический синод, состав которого в будущем будет меняться путем ротации. Все, как прописано в томосе и уставе, который мы приняли на Объединительном соборе.

Копірайт зображення UNIAN Image caption На праздновании 90-летия почетного патриарха Филарета 23 января 2019 года

Об ультиматумах Филарета

ВВС News Украина: Сегодня несколько раз звучали нарекания о том, что вы не прислушивались к мнению Филарета, не следовали его советам и вовсе его игнорируете и не общаетесь. Почему так?

М.Е.: В целом я не игнорировал его мнению, я часто с ним общался и общаюсь. Но нужно понимать формат общения.

Нужно понимать различие между советами и ультиматумами. Общаясь с почетным патриархом Филаретом, я неоднократно ему это подчеркивал - я готов прислушиваться к его советам.

Поскольку действительно у него большой опыт руководства церковью на протяжении более полувека. Но я не готов выполнять определенные ультиматумы, я законно избранный на Объединительном соборе предстоятель.

Единолично я не имею права менять то, что было утверждено коллегиально собором.

Поэтому я прислушивался, я общался, но все это время в определенной степени присутствовало даже некоторое унижение меня как предстоятеля церкви из-за давления и требований, несовместимых с уставом и томосом.

Однако, несмотря ни на что, я ради мира и единства делал и впредь буду делать все от меня зависящее, чтобы у нас все было хорошо.

Об основных разногласиях

ВВС News Украина: В чем заключаются основные расхождения между Вами и почетным патриархом в вопросе развития церкви?

М.Е.: Те решения, которые были приняты на Объединительном соборе, мы должны претворять в жизнь. Мы должны меняться, мы не можем возвращаться к старой системе управления церковью, мы хотим быть открытыми, хотим воплощать в жизнь определенные реформы, необходимые для развития церкви. Чтобы это происходило открытым способом.

После избрания я много говорил о необходимости реформирования и ухода от старых советских традиций, но это не было воспринято им как нормальное явление.

Было лишь желание вернуть старую систему управления. Было стремление не меняться и все держать в подчинении воле одного человека. А у меня другое видение - мы должны руководствоваться не страхом перед наказанием, среди нас должны царить любовь и взаимоуважение.

Таково мое видение развития церкви, и поэтому возвращаться к старой системе мы не имеем права. Если мы будем возвращаться к старому, это будет нарушением устава и томоса, в котором ясно прописаны нормы управления церковью.

О требованиях Филарета

ВВС News Украина: Владыка Филарет выдвинул вам требование: отдать ему управление церковью, чтобы он председательствовал на заседаниях синода и сборах, а самому отвечать за внешние связи. Как вы это восприняли и можете ли удовлетворить эти требования?

М.Е.: Я был избран большинством голосов на Объединительном соборе и принял это как проявление воли Божьей, поэтому я как предстоятель должен придерживаться канонического порядка, устава и норм томоса.

Я не имею права нарушать их, удовлетворяя желание того или иного архиерея нашей церкви. Это не от меня зависит, я как предстоятель не имею права единолично менять то, что было принято коллегиально.

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О "греческом соборе"

ВВС News Украина: Среди заявлений владыки Филарета были утверждения, что собор 15 декабря был "греческим" и его проводил представитель Константинополя, а сейчас необходимо провести собор Киевского патриархата.

М.Е.: Фактически и юридически Киевского патриархата не существует. Структура Киевского патриархата была распущена 15 декабря утром перед началом Объединительного собора решением поместного собора УПЦ КП. Так же как и Украинская автокефальная православная церковь. Таковы были условия.

Если эти структуры были распущены, не было и руководителей этих структур. Этим объясняется, почему на соборе председательствовал представитель Константинополя. Мы же обращались к нему по вопросам, касающихся томоса. И было определено, что для предоставления томоса должен состояться такой собор.

Но это был собор украинской церкви. Структуры были распущены, поэтому представитель Вселенского патриарха, предоставивший нам томос, делегировал экзарха, который председательствовал на соборе.

Это собор украинской церкви, на котором был принят устав об управлении данной церковью как автокефальной. Поэтому говорить, что это не украинский собор, а греческий, нет никаких оснований. Благодаря этому собору мы получили томос и стали признанной, автокефальной независимой поместной православной церковью.

Не было бы собора, не было бы до сих пор ни томоса, ни признанной автокефалии.

В будущем на поместных соборах могут быть внесены определенные пояснения в устав, если таковые не противоречат томосу. Поскольку устав и томос неразрывно между собой связаны.

Об обещаниях Филарету перед собором

ВВС News Украина: Как вы воспринимаете заявления Филарета о том, что ему обещали участие в управлении церковью, а сейчас эти договоренности дескать не выполняются?

М.Е.: Лично я перед собором никаких обещаний не давал.

ВВС News Украина: А при вас обещали Филарету?

М.Е.: В течение полугода велись переговоры, было много встреч, звучали разные предложения. Я на всех переговорах не присутствовал, но на значительной их части был.

Последняя договоренность 14 декабря, непосредственно в канун собора, была изложена на бумаге без моего присутствия. Это была окончательная позиция. Каждый, возможно, думал о своем, но в конечном итоге все договоренности завершаются чем? Подписанием документов. Поэтому сейчас говорить о том, что кто-то кому-то где-то что-то обещал - неуместно.

Копірайт зображення POMISNA.INFO Image caption Заседание Синода ПЦУ 5 февраля 2019 года. Филарет справа от Епифания

ВВС News Украина: Вы согласны с тем, что почетный патриарх много сделал для того, чтобы вы были избраны на этот пост? Он сегодня сказал, что если бы знал, что так будет, не способствовал бы вашему избранию.

М.Е.: Заслуга Святейшего Патриарха - значительна, и мы это ценим. Мы не отвергаем роль Киевского патриархата, не умаляем ее.

Тем более, не преуменьшаем роль патриарха Филарета в тех процессах, которые происходили в течение последних 25 лет даже в независимом украинском государстве, но то, что нас породило, то, что нам дало жизнь, не может нас сейчас уничтожить.

То есть, мы ценим, мы уважаем все добрые дела, но разрушительные заблуждения мы поддерживать не будем.

Об отзыве томоса

ВВС News Украина: Если предположить, что определенным образом планы Филарета осуществятся, и устав изменят по его требованию, какова будет реакция Константинополя, могут ли отозвать томос?

М.Е.: Сейчас нет никакой необходимости менять устав. На следующем архиерейском и поместном соборах будем обсуждать этот вопрос, но сейчас он не является актуальным и изменение устава не стоит на повестке дня украинской церкви.

ВВС News Украина: Вы упомянули архиерейский и поместный собор, когда они могут состояться?

М.Е.:Согласно нашему уставу, который был принят 15 декабря, архиерейские соборы должны проходить ежегодно. Поэтому мы будем придерживаться нормы и в течение года определимся, когда именно будет проведен следующий архиерейский собор. Так же коллегиально мы будем решать, когда нам созывать следующий поместный собор.

Это должно быть коллегиальное решение церкви, а не единоличное решение предстоятеля. Если мы хотим руководствоваться демократическими, соборными нормами, если мы хотим быть открытыми, мы должны принимать решения коллегиально, сообща.

Image caption Во Владимирский собор 14 мая приехали всего четыре епископа

Время, когда власть осуществлялась в церкви единолично, миновало.

ВВС News Украина: Если почетный патриарх издаст какой-либо документ о созыве архиерейского собора, утверждая, что имеет на это право, как вы отреагируете?

М.Е.: Вообще я не люблю комментировать то, что может произойти гипотетически. Юридических и канонических механизмов созыва собора без предстоятеля, Священного синода или без архиерейского собора, не существует.

О синоде 24 мая

ВВС News Украина: 24 мая должно состояться заседание Священного синода, я правильно понимаю?

М.Е.: Да, мы планируем 24-го провести заседание Священного синода.

ВВС News Украина: Какие вопросы могут быть вынесены, и может ли там обсуждаться этот скандал и это противостояние в церкви?

М.Е.: На Священном синоде будет обсуждаться общее состояние дел нашей церкви и, возможно, будет дана оценка тем действиям, которые до сих пор были совершены.

ВВС News Украина: Прозвучало обвинение, что на первом синоде ПЦУ вы якобы пытались отправить почетного патриарха "на покой". Он утверждает, что "они снова попытаются это сделать на следующем заседании синода".

М.Е.: Это откровенная ложь. Наоборот, я как предстоятель, защищал патриарха Филарета. И благодаря моей позиции ему оставили город Киев и все то, чем он руководит сейчас. Велись определенные дискуссии среди архиереев, которые присутствуют на Священном синоде, в отношении его статуса. А именно: предлагали, чтобы он руководил приходами в Киевской области, а не столицы.

Но я настоятельно всех убедил, что за те заслуги, которые святейший патриарх оказал, он должен остаться управляющим епархией города Киева и пользоваться уважением новообразованной церкви.

Поэтому говорить о том, что кто-то хотел отправить его на покой - откровенная ложь.

ВВС News Украина: Что значит "отправить на покой"? Теоретически это возможно?

М.Е.: Согласно нормам нового устава, тот или иной архиерей избирается на кафедру пожизненно. Но если будут какие-то недоразумения или совершены определенные действия - это будет рассматриваться и Священным синодом, и церковным судом, после которого будут приниматься соответствующие решения по уставу.

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ВВС News Украина: Правильно ли я понимаю, что на синоде может быть рассмотрена эта ситуация, и, возможно, будет принято решение, позволяющее разрешить это противоречие?

М.Е.: Конечно, если руководство церковью осуществляется коллегиально, соответственно на Священном синоде будут рассматриваться различные вопросы, и будут вынесены определенные решения, касающиеся нашего единства.

Потому что я как предстоятель, и Священный синод призваны все делать для того, чтобы в церкви царили единство и мир. Мы не будем ничего делать такого, что разрушает наше единство.

О возможном наказании Филарета

ВВС News Украина: Это может быть отлучение? Или какое-то другое решение?

М.Е.: Я бы не хотел комментировать некоторые вещи, вносящие определенный диссонанс и разделение. Зачем говорить "на покой", "отлучение"? Это безосновательно и только подогревает страсти.

Я говорю, мы призваны быть едиными, а не обсуждать вопросы, вносящие деструктив.

Мы стремимся к единству, мы хотим, чтобы в нашей церкви царил мир. И поэтому я как предстоятель и Священный синод, и все архиереи в дальнейшем будем делать все для того, чтобы в нашей церкви царило единство.

А заявления, которые звучат от некоторых иерархов, к сожалению, сейчас поддерживаются средствами массовой информации нашего соседа, который не желает, чтобы в нашей церкви царил мир.

ВВС News Украина: Каковы настроения в Священном синоде? Вы общаетесь с иерархами, они поддерживают позицию, которая озвучивается почетным патриархом, или позицию, озвучиваемую вами?

М.Е.: В целом я опираюсь на мнение и позицию абсолютного большинства епископов Православной церкви Украины, не только членов синода. И мы едины в том, что все, что произошло после объединения, то, что было принято на Объединительном соборе, удовлетворяет современное состояние нашей церкви.

Поэтому производить какие-то кардинальные изменения нет никакой необходимости.

ВВС News Украина: Рассматривается ли возможность того, что у патриарха Филарета могут забрать Киевскую кафедру или Владимирский собор?

М.Е.: Не нужно слушать сплетни. Никто не пытается ничего "отобрать". Во время заседания Священного синода это была моя четкая позиция: мы не просто оставляем патриарху Владимирский собор и резиденцию на улице Пушкинской, а оставляем управление приходами города Киева.

Епархию и все, что сейчас находится в составе епархии города Киева, кроме Михайловского Златоверхого собора, который является моим кафедральным собором.

Разговоры о том, что что-то будет отбираться, не соответствуют действительности.

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О деньгах

ВВС News Украина: Ходят слухи, что вы находитесь в очень затруднительной финансовой ситуации, поскольку все финансы в церкви якобы контролирует почетный патриарх. Так ли это?

М.Е.: Возвращаясь к предыдущему вопросу: город Киев - весь город, включая все финансы, которые поступали в церковную кассу, кроме Михайловского монастыря, остались за почетным патриархом Филаретом.

ВВС News Украина: Тогда как на что вы живете?

М.Е.: В целом мы - Киевская митрополия, Киевская православная богословская академия - сейчас частично содержимся из тех пожертвований, которые поступают в казну Михайловского Златоверхого монастыря. Остальные средства - от благотворителей.

ВВС News Украина: Некоторые собеседники в церковных кругах говорили, что в последние дни все очень надеялись, что вы с почетным патриархом побеседуете, и не появятся те заявления, которые появились. Вы пытались как-то наладить коммуникацию и сгладить ситуацию?

М.Е.: Да, до настоящего времени в течение последних месяцев я все делал для того, чтобы все было мирно и спокойно. То есть в рамках канонов, устава и томоса.

Я считаю, что сделал все от меня зависящее, чтоб этой ситуации не было. Я еще раз скажу, что изменить единолично то, что было принято коллегиально, не могу.

О Москве и молитвенном поминовении Кирилла

ВВС News Украина: В заявлении почетного патриарха присутствовала критика в ваш адрес и в адрес Петра Порошенко, при этом он очень положительно отозвался о новоизбранном президенте и олигархе Игоре Коломойском. Как вы это восприняли? Это некий новый фронт против вас?

М.Е.: Я не вижу никаких оснований говорить о том, что если используется имя того или иного человека, то это означает, что он в будущем будет поддерживать позицию, которая озвучивается определенным иерархом церкви.

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ВВС News Украина: В заявлении, которое обнародовал почетный патриарх Филарет, сказано, что Москва удовлетворена нынешним положением в ПЦУ, а потому из Москвы не поступает никакой критики в адрес митрополита Епифания. Он делает вывод, что Москве выгодно такое руководство. Что вы думаете по этому поводу?

М.Е.: Какова цель Москвы? Чтоб мы лишились томоса. Потому что потеря томоса означает потерю канонического признания. Именно каноничность в своё время была единственным аргументом Русской православной церкви, сдерживающим православных верующих от перехода в церковь Киевского Патриархата.

Сегодня с созданием Православной церкви Украины и получением томоса об автокефалии этот аргумент утратил актуальность.

И дело не во мне как в предстоятеле: любой предстоятель ПЦУ никогда не устроит Москву, потому что ее не устраивает сам факт существования канонически признанной украинской церкви.

ВВС News Украина: Патриарх Филарет жалуется, что вы запретили поминать его в ПЦУ, при этом патриарха Кирилла поминают.

М.Е.: Я не запрещал поминать почетного патриарха Филарета в церкви. Мы не принимали никаких синодальных решений о поминовении. В целом порядок такой - поминается предстоятель, а на местном уровне поминается предстоятель и управляющий епархией.

Запретов не было, а архиереи и духовенство самостоятельно определяются. До сих пор в некоторых епархиях и приходах его имя поминают.

Что касается поминовения патриарха Кирилла, то, согласно каноническому порядку, это совершает только предстоятель один раз во время литургии во время поминовения всех предстоятелей. Это прописано в томосе, и предстоятель не может единолично определить, поминать предстоятеля той или иной поместной церкви или нет.

ВВС News Украина: Внутренние конфликты в ПЦУ могут помешать признанию новой поместной православной церкви мировым православием?

М.Е.: Мы видим, что Москва довольно активно противодействует признанию нашей автокефалии со стороны других православных церквей. Дискредитирует не только в целом нашу поместную православную церковь, но и меня как предстоятеля.

Мы слышим определенные заявления о том, что наши хиротонии недействительны, что нужно отозвать томос и так далее. То есть эти вещи выгодны Москвы.

Мы делаем все для того, чтобы наша автокефалия была признана со стороны других православных церквей. И я верю, что со временем другие православные церкви признают наш автокефальный статус.

У нас нет и не будет никаких разногласий в православной церкви. А испытания, выпавшие на этом нелегком пути, мы преодолеем, и вместе будем делать все для того, чтобы наш автокефальный статус был признан.

Чтобы те препятствия, которые сейчас создает Москва, мы преодолели и доказали, что мы являемся настоящей украинской независимой поместной православной церковью.

ВВС News Украина: Что касается переходов приходов - они фактически остановились. Пока не стоит ожидать активизации на фоне таких распрей в церкви?

М.Е.: После выборов мы видим, что действительно процесс перехода приходов немного приостановился, но я верю, что со временем он снова будет возобновлен, потому что есть много приходов, которые ожидают, определяются, и будут постепенно переходить и приобщаться к нашей церкви.

О Зеленском

ВВС News Украина: Отношение и взаимоотношения с новоизбранной властью. Какими вы их видите? Мы видели обращение церковных иерархов от имени Владимира Зеленского к жителям Донбасса, Вас там не было. Почему так случилось?

М.Е.: У нас была встреча с новоизбранным президентом, в ходе которой мы обсудили наше будущее сотрудничество с украинскими властями. И вообще у меня сложилось положительное впечатление, что и в будущем государство не будет вмешиваться во внутренние дела церкви. И мы будем вместе, поддерживая друг друга, развивать украинское государство. В котором будет также утверждаться и независимая поместная украинская православная церковь.

Копірайт зображення Reuters Image caption Епифаний встречался с Владимиром Зеленским после его избрания президентом и подарил ему репринтное издание "Острожской Библии"

Поэтому и в дальнейшем мы будем сотрудничать и поддерживать власть в тех действиях, которые призваны утвердить в Украине мир, украинское государство как европейскую, независимую, демократическую державу.

ВВС News Украина: Что касается видеообращения ...

М.Е.: В целом возникло некоторое недопонимание. До сих пор мы всегда обращались в рамках Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Это было впервые такое видеообращение.

С моей стороны была просьба, что давайте продолжать в том же направлении, в котором мы работали на протяжении более 20 лет. Мы согласовываем определенную позицию, дискутируем даже, но выйдя на определенную четкую позицию, мы ее озвучиваем, подписываем вместе.

Поэтому и в дальнейшем мы готовы в рамках Всеукраинского совета церквей делать определенные обращения. Но, наверное, потому что нет какого-то опыта, и возникли определенные недоразумения

ВВС News Украина: Вас просили принять участие в этом проекте?

М.Е.: Да, ко мне обращались, но я дал ответ о том, что мы должны это делать в рамках Всеукраинского совета церквей, как это было в течение более 20 лет, это было довольно успешно. Но это видение не было претворено в жизнь.

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