Как крымских татар "гибридно депортируют" спустя 75 лет после советской депортации

Копірайт зображення Антон Наумлюк

Спустя 75 лет после советской депортации крымские татары в аннексированном Россией Крыму снова испытывают на себе давление системы, говорят правозащитники и называют это "гибридной депортацией".

Российские власти полуострова настаивают, что преследуют не крымских татар, а "экстремистов" и "террористов", которые, так уж случилось, представляют этот народ.

"Маргинализация"

"С 2014 года на территории оккупированного полуострова преследуются две основные группы лиц: "политические" украинцы и представители крымскотатарского народа", - рассказывает глава правления общественной организации "КрымSOS" Тамила Ташева.

По ее словам, "российские оккупационные власти пытаются максимально маргинализировать крымских татар в глазах населения".

"Это делается через навешивание ярлыков "террористов" и "экстремистов", а в отношении украинцев действуют несколько иные ярлыки: "диверсантов" и "шпионов", - говорит она.

Правозащитники сообщают, что особенно этот процесс усилился с осени 2017 года, когда началось давление на крымскотатарских активистов и их семьи.

В результате в марте 2019-го все это вылилось в масштабные обыски в домах крымских татар по всему полуострову.

"Международный терроризм"

Копірайт зображення Антон Наумлюк

27 марта российская ФСБ отчиталась о "прекращении деятельности структуры международной террористической организации" в Крыму.

Речь идет о "Хизб ут-Тахрир", которая признана в Росси экстремистской и запрещена, однако в Украине деятельность организации является легальной.

Мартовские обыски в Крыму завершились задержанием 20 крымских татар, которых в ФСБ назвали "главарями и рядовыми участниками" организации.

Впоследствии почти всех их вывезли в Ростовскую область.

Арестованные хотели установить "мировой халифат", разрушить институты светского общества и свергнуть насильственным путем власть, действующую на полуострове, для чего конспиративно распространяли свою идеологию и вербовали крымских мусульман, настаивают в ФСБ.

В то же время родные задержанных утверждают: несмотря на то, что они являются мусульманами, к "Хизб ут-Тахрир" никакого отношения не имеют. А обыски и задержания проходили в довольно грубой форме.

Светлана Валько из общественной организации Truth Hounds побеседовала с родными задержанных о том, как проходили обыски.

Жена одного из задержанных:

27 марта я проснулась от того, что приехали с обыском. Не могла поверить, что такое возможно - это было в 5:45 утра.

Проснулась от ударов в дверь, стучали по фасаду здания. Разбудила мужа - он спал с ребенком.

Увидела, что в окно пробивается свет. Нам кричали открыть. Мы бросились одеваться, но снаружи начали ломать двери - сломали и ворвались внутрь.

Человек шесть в форме и масках и двое понятых - молодые ребята, которые, похоже, не понимали, куда они приехали и что происходит.

Мужа связали и положили на пол лицом вниз.

"Каждый из обыскиваемых домов был окружен полицейским транспортом. Было много силовых служб ФСБ, ОМОН, Росгвардия, обычные полицейские, полиция по борьбе с экстремизмом, а также ГАИ. В некоторых случаях были частично перекрыты улицы", - рассказывает Светлана Валько.

Копірайт зображення Антон Наумлюк

Обыски всегда проводились группой от 15 до 30 человек, большинство в масках и с оружием. Иногда в балаклавах были не только спецназовцы, но и следователи, и даже свидетели.

Все происходило утром, в некоторых случаях выбивали двери.

Жена одного из задержанных:

Один [силовик] оскорблял мужа нецензурной бранью, грубил ему. Это был военнослужащий в светло-зеленой форме.

Он довольно сильно бил мужа по плечам рукой. Я услышала, как муж сказал, что ему больно.

Попросила не бить мужа, на что мне ответили, что это двери хлопают.

Светлана Валько считает, что все это было направлено на то, чтобы "подавить сопротивление общин" при задержании.

С этой целью отбирали телефоны и препятствовали доступу адвокатов тех, у кого проводились обыски: "Их не пропускали, а потом говорили - все, ваш адвокат не успел на обыск".

Мать одного из задержанных:

ФСБшник открыл блокнот, проверил и сказал: нет, вы нам не нужны, нам нужен Руслан Сулейманов.

Я поняла, что его заберут и почти потеряла сознание.

ФСБшники сказали: ну вот, цирк начинается.

"Идет маргинализация не только крымских татар, но и мусульман. Такой сценарий мы уже видели на Северном и Южном Кавказе, где Россия делала то же самое ... Достаточно быть просто мусульманином, чтобы стать мишенью для таких действий", - отмечает Светлана Валько.

В то же время "крымский омбудсмен" Людмила Лубина настаивает на том, что никаких преследований за инакомыслие в Крыму нет, а вся подобная риторика "раздувается" украинскими и западными СМИ.

"Гибридная депортация"

Копірайт зображення Антон Наумлюк

"Мы видим гибридные методы вытеснения нелояльного населения из Крыма, как это было в 1783 году во времена Российской империи, когда Екатерина II впервые аннексировала Крым. Потом были преступления против крымских татар, которые завершились полной их депортацией в 1944 году ... А с 2014 года началась новая волна давления и вытеснения крымских татар", - отмечает Тамила Ташева.

Эти процессы получили неформальное название "Гибридная депортация" - так называется фотовыставка журналиста Антона Наумлюка, который освещает судебные процессы на полуострове.

Согласно официальным данным Украины, с 2014 года из Крыма в Украину выехало около 35 тыс. человек.

"А по неофициальным данным - вдвое больше, около 60 тыс. человек. И половина из них - около 27 тысяч - крымские татары", - говорит Тамила Ташева.

И хоть она не считает, что повторение массовой депортации крымских татар в настоящий момент возможно, однако тенденции в целом похожи.

"Созданы условия, при которых крымских татар вытесняют с полуострова: заводят уголовные и административные дела, похищают - как минимум 15 человек до сих пор не нашли", - объясняет правозащитница.

"При этом, российские власти утверждают - мы не преследуем татар, мы преследуем террористов, экстремистов, диверсантов и шпионов", - добавляет она.

А Светлана Валько резюмирует: "Те крымские татары, с которыми мы беседовали, шутят: правители в России умирают, а мы все равно возвращаемся в Крым. Они верят, что те, кто покинул Крым сейчас, все равно туда вернется, как это сделали их родители, дедушки и бабушки".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram