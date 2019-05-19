20 мая состоится инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. До него свою клятву произнесли Леонид Кравчук, дважды Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович и Петр Порошенко.

BBC News Украина вспоминает курьезы и интересные факты церемониала.

Леонид Кравчук

Копірайт зображення УНИАН Image caption Леонид Кравчук принимает присягу президента Украины на заседании Верховной Рады. 5 декабря 1991 года

Инаугурация Леонида Кравчука состоялась 5 декабря 1991 года. Тогда сценарий торжественного мероприятия писали на ходу.

Уже во время первой инаугурации было положено начало новой традиции: президент приносит присягу, положив одну руку на Конституцию, а другую на Пересопницкое Евангелие. Поскольку Конституция Украины была принята значительно позже - в 1996 году - Кравчук присягал на конституции советских времен.

На церемонии в Верховной Раде государственный гимн исполнил хор. А на архивном видео видно, что из присутствующих политиков гимн пели единицы, Не пел его и сам Кравчук.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Во время церемонии инаугурации Леонид Кравчук сам надел себе на шею колар - орденскую цепь с гербовыми медальонами, 5 декабря 1991 года

Позже первый президент расскажет сайту vybory.pravda.com.ua, что он и парламент были максимально настроены на работу, поэтому не было даже праздничного фуршета.

"Мы не праздновали инаугурацию, не было никаких застолий и выпивки. Мы в то время мыслили немного иначе - на повестке дня была жизнь Украины, мы из советского переходили в независимое государство", - сказал он.

"У нас не было времени заниматься какими-то второстепенными, как мы считали, делами. Поэтому, когда закончилась инаугурация, сразу приступили к работе. На следующий день я уехал в Беловежскую пущу для принятия исторического документа - Беловежского соглашения".

Леонид Кучма

Копірайт зображення УНІАН Image caption Первая инаугурация Кучмы была достаточно скромной. Вторую отметили более масштабно

Первая инаугурация второго президента Леонида Кучмы состоялась 10 июля 1994 года. Тогда все прошло довольно скромно: Кучма вошел в зал парламента через боковые двери без почетного караула.

Он был без первой леди, а во время присяги положил руку на Пересопницкое Евангелие. Гимн исполнил оркестр без слов.

В тот же день, в отличие от Леонида Кравчука, он отметил вступление в должность приемом в Мариинском дворце.

Вторая инаугурация Кучмы прошла 30 ноября 1999 года и отличалась помпезностью. Из-за сложных отношений Леонида Даниловича с депутатами церемония впервые прошла не в здании парламента, а во Дворце Украина в присутствии более десяти иностранных делегаций.

На этой инаугурации глава государства впервые получит нагрудный знак, булаву и печать президента Украины.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Леонид Кучма во время второй инаугурации получил президентские символы - нагрудный знак, печать и булаву

В тот день в Киев прибыли президенты Узбекистана, Словакии, Польши, Турции, Литвы, Азербайджана, Беларуси и Молдовы, премьеры России (тогда это был Владимир Путин) и Казахстана, иностранные министры. Пригласили и неполитический бомонд - известных актеров, певцов, ведущих.

Леонид Кучма произнес инаугурационную речь, в которой рассказал об основных задачах на посту президента.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Леонид Кучма провозглашает свою инаугурационную речь

Виктор Ющенко

Третий президент Виктор Ющенко после "Оранжевой революции" присягал народу Украины 23 января 2005 года. Его инаугурация, по данным СМИ, обошлась в значительную сумму и проходила в два этапа: торжественная часть в здании парламента, после которой Ющенко отправился на Майдан Незалежности.

Новоизбранный президент вместе с женой впервые прошел вдоль строя роты почетного караула к трибуне Верховной Рады.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время инаугурации Виктор Ющенко целует Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие, 23 января 2005 года

Ющенко принял присягу, положив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие, по окончании он перекрестился и поцеловал обе книги. Получив атрибуты власти, президент отправился в Мариинский дворец, а затем - на Майдан, где его ждали сотни тысяч поклонников.

В этот момент на центральной площади столицы с новоизбранным президентом были его семья и соратники - Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Александр Турчинов, Юрий Луценко и другие.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Инаугурация Виктора Ющенко проходила в два этапа: сначала в зале Верховной Рады, затем - на Майдане

На церемонии присутствовали несколько десятков иностранных делегаций.

После произнесения речи Ющенко выпустил в небо белых голубей, но один из них не мог взлететь, тогда президент не растерялся и помог ему подняться в небо.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Виктор Ющенко во время инаугурации выпустил белых голубей, 23 января 2005 года

Вечером того же дня состоялся торжественный прием, а также концерт и фейерверк на Майдане Незалежности.

Виктор Янукович

Инаугурация Виктора Януковича 25 февраля 2010 года началась с конфуза - в момент, когда новоизбранный президент входил в Верховную Раду, перед ним закрылись двери.

Копірайт зображення Скрин с официальной видеотрансляции инаугурации Image caption Перед Януковичем закрылись двери парламента в день инаугурации

Охрана тотчас бросилась их открывать.

Четвертый президент на церемонии не пел гимн Украины, щеголял атрибутами власти, а удостоверение президента, которое по традиции, должен был отдать солдату почетного караула на хранение, положил себе в карман.

Копірайт зображення УНИАН Image caption После принесения присяги Виктор Янукович быстро спрятал удостоверение президента в карман, 25 февраля 2010 год

Зал парламента, где проходила инаугурация, был полупустым, поскольку оппозиция проигнорировала торжественное заседание.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Парламентская оппозиция 25 февраля 2010 года не пришла на инаугурацию Януковича

Вечером в Украинском доме состоялся торжественный прием по случаю инаугурации новоизбранного президента, куда съехались представители иностранных делегаций, украинского политического бомонда и олигархи.

Петр Порошенко

7 июня 2014 года после "Революции достоинства" состоялась инаугурация Петра Порошенко, который победил уже в первом туре президентских выборов.

Этот день также не прошел без внештатных ситуаций. Во время прохода избранного президента по красной дорожке к зданию Верховной Рады один из солдат почетного караула потерял сознание.

Очевидно, это произошло из-за жары, охватившей Киев в тот летний день. После присяги Петр Порошенко подошел к парню и поинтересовался его самочувствием.

Копірайт зображення униан Image caption Один из солдат почётного караула потерял сознание, 7 июня 2014 года

Уже внутри здания парламента Порошенко в присутствии украинских и иностранных политиков, положа руку на сердце, старательно исполнил гимн и Молитву за Украину, высоко поднял и долго держал президентскую булаву. Основными задачами государства лидер страны назвал евроинтеграцию и достижение мира.

Украинцам в Донецкой и Луганской областях, где к тому времени уже развернулся военных конфликт, пообещал сделать все, чтобы установить мир. Его выступление многократно обрывали аплодисменты присутствующих, а в конце церемонии инаугурации впервые раздается "Слава Украине! Героям слава!"

Копірайт зображення УНІАН Image caption Представители иностранных делегаций на инаугурации Петра Порошенко, 7 июня 2014 года

Командование армией Порошенко принял на Софийской площади, а праздничный прием состоялся в Художественном арсенале.

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