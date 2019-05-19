Курьезы инаугураций. Хилый голубь, закрытые двери и обморок солдата
20 мая состоится инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. До него свою клятву произнесли Леонид Кравчук, дважды Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович и Петр Порошенко.
BBC News Украина вспоминает курьезы и интересные факты церемониала.
Леонид Кравчук
Инаугурация Леонида Кравчука состоялась 5 декабря 1991 года. Тогда сценарий торжественного мероприятия писали на ходу.
Уже во время первой инаугурации было положено начало новой традиции: президент приносит присягу, положив одну руку на Конституцию, а другую на Пересопницкое Евангелие. Поскольку Конституция Украины была принята значительно позже - в 1996 году - Кравчук присягал на конституции советских времен.
На церемонии в Верховной Раде государственный гимн исполнил хор. А на архивном видео видно, что из присутствующих политиков гимн пели единицы, Не пел его и сам Кравчук.
Позже первый президент расскажет сайту vybory.pravda.com.ua, что он и парламент были максимально настроены на работу, поэтому не было даже праздничного фуршета.
"Мы не праздновали инаугурацию, не было никаких застолий и выпивки. Мы в то время мыслили немного иначе - на повестке дня была жизнь Украины, мы из советского переходили в независимое государство", - сказал он.
"У нас не было времени заниматься какими-то второстепенными, как мы считали, делами. Поэтому, когда закончилась инаугурация, сразу приступили к работе. На следующий день я уехал в Беловежскую пущу для принятия исторического документа - Беловежского соглашения".
Леонид Кучма
Первая инаугурация второго президента Леонида Кучмы состоялась 10 июля 1994 года. Тогда все прошло довольно скромно: Кучма вошел в зал парламента через боковые двери без почетного караула.
Он был без первой леди, а во время присяги положил руку на Пересопницкое Евангелие. Гимн исполнил оркестр без слов.
В тот же день, в отличие от Леонида Кравчука, он отметил вступление в должность приемом в Мариинском дворце.
Вторая инаугурация Кучмы прошла 30 ноября 1999 года и отличалась помпезностью. Из-за сложных отношений Леонида Даниловича с депутатами церемония впервые прошла не в здании парламента, а во Дворце Украина в присутствии более десяти иностранных делегаций.
На этой инаугурации глава государства впервые получит нагрудный знак, булаву и печать президента Украины.
В тот день в Киев прибыли президенты Узбекистана, Словакии, Польши, Турции, Литвы, Азербайджана, Беларуси и Молдовы, премьеры России (тогда это был Владимир Путин) и Казахстана, иностранные министры. Пригласили и неполитический бомонд - известных актеров, певцов, ведущих.
Леонид Кучма произнес инаугурационную речь, в которой рассказал об основных задачах на посту президента.
Виктор Ющенко
Третий президент Виктор Ющенко после "Оранжевой революции" присягал народу Украины 23 января 2005 года. Его инаугурация, по данным СМИ, обошлась в значительную сумму и проходила в два этапа: торжественная часть в здании парламента, после которой Ющенко отправился на Майдан Незалежности.
Новоизбранный президент вместе с женой впервые прошел вдоль строя роты почетного караула к трибуне Верховной Рады.
Ющенко принял присягу, положив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие, по окончании он перекрестился и поцеловал обе книги. Получив атрибуты власти, президент отправился в Мариинский дворец, а затем - на Майдан, где его ждали сотни тысяч поклонников.
В этот момент на центральной площади столицы с новоизбранным президентом были его семья и соратники - Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Александр Турчинов, Юрий Луценко и другие.
На церемонии присутствовали несколько десятков иностранных делегаций.
После произнесения речи Ющенко выпустил в небо белых голубей, но один из них не мог взлететь, тогда президент не растерялся и помог ему подняться в небо.
Вечером того же дня состоялся торжественный прием, а также концерт и фейерверк на Майдане Незалежности.
Виктор Янукович
Инаугурация Виктора Януковича 25 февраля 2010 года началась с конфуза - в момент, когда новоизбранный президент входил в Верховную Раду, перед ним закрылись двери.
Охрана тотчас бросилась их открывать.
Четвертый президент на церемонии не пел гимн Украины, щеголял атрибутами власти, а удостоверение президента, которое по традиции, должен был отдать солдату почетного караула на хранение, положил себе в карман.
Зал парламента, где проходила инаугурация, был полупустым, поскольку оппозиция проигнорировала торжественное заседание.
Вечером в Украинском доме состоялся торжественный прием по случаю инаугурации новоизбранного президента, куда съехались представители иностранных делегаций, украинского политического бомонда и олигархи.
Петр Порошенко
7 июня 2014 года после "Революции достоинства" состоялась инаугурация Петра Порошенко, который победил уже в первом туре президентских выборов.
Этот день также не прошел без внештатных ситуаций. Во время прохода избранного президента по красной дорожке к зданию Верховной Рады один из солдат почетного караула потерял сознание.
Очевидно, это произошло из-за жары, охватившей Киев в тот летний день. После присяги Петр Порошенко подошел к парню и поинтересовался его самочувствием.
Уже внутри здания парламента Порошенко в присутствии украинских и иностранных политиков, положа руку на сердце, старательно исполнил гимн и Молитву за Украину, высоко поднял и долго держал президентскую булаву. Основными задачами государства лидер страны назвал евроинтеграцию и достижение мира.
Украинцам в Донецкой и Луганской областях, где к тому времени уже развернулся военных конфликт, пообещал сделать все, чтобы установить мир. Его выступление многократно обрывали аплодисменты присутствующих, а в конце церемонии инаугурации впервые раздается "Слава Украине! Героям слава!"
Командование армией Порошенко принял на Софийской площади, а праздничный прием состоялся в Художественном арсенале.
***