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Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, вступит в должность президента Украины.

Инаугурация новоизбранного президента состоится в зале Верховной Рады в присутствии украинских и иностранных политиков.

Владимир Зеленский - 41-летний комик, пародист и актер, который до 2019 года никогда не занимался политикой.

В новогоднюю ночь он заявил, что идет в президенты, и уже через четыре месяца, по результатам второго тура выборов, получил более 70% голосов.

День инаугурации

Известно, что основное мероприятие начнется в 10:00, его будут транслировать телеканалы, будет предоставляться синхронный перевод на пять иностранных языков.

Для прессы организовали специальную медиа-зону у здания парламента, внутрь под купол журналистов не пустят.

В команде Зеленского сообщили BBC News Украина, что из Верховной Рады новый президент пойдет в Мариинский парк принимать командование видами войск.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Из Верховной Рады Зеленский пойдет в Мариинский парк, где будет приветствовать иностранные делегации

Уже в 11:20 Зеленский с супругой будут принимать поздравления от иностранных делегаций в Мариинском дворце. Там же состоится официальный прием для иностранных гостей по случаю инаугурации.

А после 14:00 новый президент уже начнет проводить двусторонние встречи с иностранными лидерами в Администрации президента.

Известно, что в Киев приехали десятки иностранных представителей, которые будут присутствовать на торжествах. В частности, пять президентов: Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии.

Также приехали представители правительств Молдовы, Беларуси, Румынии, Словакии, Польши, Болгарии. От США будет присутствовать министр энергетики Рик Перри, от Канады - министр обороны Харджит Сингх Сейджан.

Избирательная программа Зеленского

Еще в начале избирательной кампании Зеленский заверил, что идет на один срок, а первым его законопроектом будет "О народовластии".

"В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии. В современной Украине это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий", - говорится в программе нового президента.

Также он обещает максимально сократить количество функций государства, внедрить равенство и справедливость, честные суды и выборы по открытым спискам.

На вопрос о Донбассе Зеленский всегда отвечал, что нужно вернуть мир.

"Перед гарантами Будапештского меморандума и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров", - говорится в программе.

Он также обещает профессиональную армию и движение Украины в НАТО.

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Для бизнеса Зеленский обещает детенизацию экономики и прозрачные налоги.

"Нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях", - говорится в программе.

Больше всего дискуссий вокруг Владимира Зеленского ведется относительно его связей с Игорем Коломойским.

"У нас бизнес-отношения, мы телевизионные партнеры... Я абсолютно независимый человек, еще не родился тот, кто будет мной руководить", - настаивал Зеленский в интервью Дмитрию Гордону в конце прошлого года.

Позже в интервью ВВС Владимир Зеленский заверил, что он - "не игрушка в руках Коломойского".

Тогда еще не кандидат в президенты пообещал, что все будут равны перед законом, а при его президентстве уголовные производства ни по одному из олигархов закрывать не будут.

Команда

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В апреле Владимир Зеленский представил основных членов своей команды, которые отвечают за различные направления политики.

• Иван Апаршин - безопасность и оборона

• Александр Данилюк - международные отношения, экономика, финансовая и банковская политика

• Иван Баканов - председатель партии "Слуга народа" и ответственный за взаимодействие с Верховной Радой

• Руслан Рябошапка - правоохранительная и антикоррупционная деятельность

• Дмитрий Разумков - внутренняя политика

• Евгений Комаровский - медицина

Результаты выборов

Центральная избирательная комиссия 30 апреля опубликовала окончательные результаты выборов.

Победителем президентских выборов объявили Владимира Зеленского, который получил 13,5 млн голосов избирателей, или 73,22%.

Петр Порошенко занял второе место с 24,45% голосов. За него проголосовали более 4,5 млн избирателей.

Владимир Зеленский победил почти во всех регионах Украины. Петр Порошенко стал лидером гонки только во Львовской области и зарубежном избирательном округе.

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