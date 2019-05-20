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Можно что угодно говорить о сюжетной линии, но бесспорно то, что восьмой и последний сезон "Игры престолов" принадлежал женщинам Вестероса.

Конечно, были масштабные истории со многими персонажами, но последние моменты невероятно популярного телешоу связаны с его динамичным женским составом.

От Дейнерис Таргариен до Лианны Мормонт: женщины выходят на передний план, а мужчины остаются в тени.

Все приятное когда-то заканчивается. И прежде чем мы попрощаемся с "Игрой престолов", вспомним, насколько важную роль сыграли в этом сериале именно женские перонажи и как они изменили историю Вестероса.

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Долгих лет правления! ("Пламя и кровь")

Копірайт зображення DAVIES SURYA/BBC

"Каждый раз, когда рождается новый Таргариен, боги подбрасывают монету, и весь мир, затаив дыхание, следит, какой стороной вверх она упадет", - гласит легенда.

Фанаты трилогии возлагали большие надежды на то, что Дейнерис Таргариен установит новый мировой порядок.

Однако после многочисленных потерь и предательств события приняли драматический оборот для королевы драконов.

Она без колебаний уничтожила Королевскую Гавань, несмотря на капитуляцию города.

Реакция зрителей на то, как Дейнерис хаотично убивала людей, колебалась от возмущения до откровенного разочарования.

"То, что она сделала с гражданскими, - геноцид и преступление против человечества", - написал в Twitter адвокат Лим Вэй Джит.

Еще один поклонник ленты сказал: "Дейнерис была разрушительницей оков, я в ней разочаровался".

Копірайт зображення HELEN SLOAN/HBO Image caption Дейнерис Таргариен: "Сжечь их всех"

Писательница Мелисса Силверстайн ббыла огорчена негативными метаморфозами Дейнерис: "С самого начала она говорила о своем видении лидерства, о том, как она хотела отличаться от мужчин, которые были до нее. И сама же все это перечеркнула, впав в безумие и уничтожив Королевскую Гавань".

Итак, Дейнерис выиграла Железный трон. Но какой ценой?

Безумная королева драконов разозлила многих, однако журналистка и поклонница Дейнерис Стефани Уилсон обратила внимание на "двойные стандарты" в шоу.

"Лидеры-мужчины, например, Джон Сноу и Тирион Ланнистер, казнили людей, разрабатывали планы, которые привели к тысячам смертей ("Битва за Уинтерфелл"). Братья Баратеон вели кровавые войны за трон, - пояснила она. - Однако, когда Дейнерис начала действовать, ее назвали безумной, жестокой и жаждущей власти".

Американская актриса и писательница Минди Калингу добавила, что "сделала бы то же самое".

Но должны ли героини постоянно играть роли спасительниц?

Актриса Эмилия Кларк защитила Дейнерис и объяснила эмоциональное состояние ее персонажа.

"Можете называть это безумием или другими оскорбительными словами, но это просто горе, это - боль", - пояснила она.

"Гнев - это естественная реакция на неудачи, разочарования, стыд, оскорбления и потерянную любовь. Она много страдала и не выдержала".

Дэвид Бениофф, автор и продюсер сериала объяснил, что к грани безумия Дейнерис привело одиночество.

По мнению психотерапевта Мишель Бриггс, на психическое состояние героини повлияли многочисленные травмы, гибель людей у ​​нее на глазах и потеря контроля.

"Когда мы судим человека или называем его сумасшедшим, мы должны внимательно посмотреть на людей и события, которые сделали его таким", - пояснила она.

Львица, которая никогда не обращала внимание на мнение толпы

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"Ты будешь королевой, пока не придет другая: моложе и красивее, чтобы свергнуть тебя и отобрать все, что было дорого твоему сердцу".

Королева-злодейка Серсея Ланнистер встретила свою молодую копию Дейнерис Таргариен, и жуткое пророчество сбылось.

"Она отчаянно цепляется за власть, но ее время прошло", - пояснила актриса Лена Хиди.

"Серсея обречена на одиночество. Она сама разрушила все связи с миром и любовь в своей жизни. И до последней минуты, как всегда, она не готова принимать реальность", - добавляет она.

Копірайт зображення HELEN SLOAN/HBO Image caption Серсея Ланнистер: "Какое бы препятствие не появилось на нашем пути, мы его преодолеем"

Трудно определить влияние Серсеи на Семь Королевств. Стефани Уилсон считает, что она тоже стала жертвой системы, в которой воспитывалась.

"Серсея Ланнистер была возмущена тем, что патриархальные законы Вестероса удерживали ее от настоящей власти так долго. Поэтому то, что она наконец стала королевой, было очень важным моментом", - рассказала Уилсон.

"Серсея - злодейка до мозга костей, но на одном уровне с мужскими персонажами сериала. Поэтому заслужила звание, за которое так трудно боролась. Но ее безжалостность и садизм не позволяют даже порадоваться за нее".

Леди Уинтерфелл: Выжившая

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Выжившие не обязательно самые сильные. Зачастую они - умные.

Это касается Сансы, старшей дочери Старка, которая утратила наивность после того, как стала свидетелем жестокой казни отца и узнала о трагической смерти своей матери и братьев.

Травма в любой форме влияет на нас. К сожалению для Сансы, она продолжала страдать от рук мужчин.

Противоречивые сцены, изображающие домашнее насилие и изнасилование бывшим мужем Рамси Болтоном, вызвали гнев фанов. Но Санса отказалась быть слабой.

Она стала сильнее и смогла жить за пределами того, что переживали другие герои шоу.

Но ее образ разжигал жаркие споры среди пострадавших от сексуального насилия, которые утверждали, что изнасилование не должно использоваться "как сюжетное устройство" для расширения или определения женских персонажей.

Преподавательница медиа-студий из университета Ноттингем Трент Стефани Генц отметила, что это подчеркивает сексистскую логику.

"Женщины не должны быть жертвами насилия и "сломанными", прежде чем они могут обрести стойкость или жесткость", - сказала она BBC.

Американская актриса Джессика Честейн сказала, что "преобладающая сила Сансы появилась исключительно благодаря ей и только ей".

Skip Twitter post by @jes_chastain Rape is not a tool to make a character stronger. A woman doesn’t need to be victimized in order to become a butterfly. The #littlebird was always a Phoenix. Her prevailing strength is solely because of her. And her alone.#GameOfThrones pic.twitter.com/TVIyt8LYxI — Jessica Chastain (@jes_chastain) 7 мая 2019 г.

Но, несмотря на то, что она была полноценным лидером, мнения о Леди Уинтерфелл остаются разными.

Доктор Элизабет Битон считает, что виноваты стереотипы мужчин, которые, по ее мнению, имеют много общего с "традиционными концепциями маскулинности и женственности".

Копірайт зображення HELEN SLOAN/HBO Image caption "Я Санса Старк из Уинтерфелла. Это мой дом, и вы не можете меня запугать"

"Достижение целей героями-мужчинами, как правило, изображается путем действия, и пассивность часто воспринимается как слабость", - отметила она.

"Санса получила власть скорее как выжившая, а не как агрессор"

"Дерется как девчонка"

Копірайт зображення DAVIES SURYA/BBC

Думаете, что только мужчины - триумфаторы в бою? Ничего подобного.

Джон Сноу, возможно, всегда был представлен как герой, но в эпическом, полном адреналина выяснении отношений между живыми и мертвыми, именно его младшая сестра (двоюродная) Ария Старк убила одного из самых великих язычников саги.

"Дерется как девчонка? Да, пожалуй", - сказала давняя поклонница сериала Эйлин Нг, которая признала, что ждала от Джона окончательного удара.

"После обучения быть убийцей в течение многих лет действия Арии были свидетельством того, насколько сильны и преданы женщины. Она заслужила каждую минуту этой победы".

Копірайт зображення DAVIES SURYA/BBC

Возможно, на поле боя в ту ночь было больше людей, но среди них был еще один неоспоримый ценный игрок - женщина. Зрители удивлялись и поддерживали леди Лианну Мормонт, уложившую соперника в пять раз больше ее: страшного ледяного зомби-гиганта.

"Сам маленький воин доказал, что она была большим героем, чем взрослые мужчины вокруг нее", - написала поклонница на Facebook.

Блогер Ани Бундель похвалила 16-летнюю английскую актрису Беллу Рамсей, сыгравшую юного вождя Медвежьего острова.

"Это был замечательный кастинг со стороны HBO, - сказала она. - Лианна Мормонт превосходствовала в каждой сцене, и когда ее время вышло, ее наградили финалом, как в истории о Давиде и Голиафе".

Женщина-рыцарь из Семи королевств

Копірайт зображення DAVIES SURYA/BBC

Рыцарство в Семи королевствах не совсем такое, как вы думаете.

О женщинах-рыцарях практически не слышно в Вестеросе, где процветают мизогинии и патриархат.

Но Бриенна Тарт изменила правила игры в финальном сезоне сериала, когда она получила свое рыцарское звание от цареубийцы Джейми Ланнистера.

"Бриенна всегда была более достойной, чем другие рыцари в сериале, но ее не посвящали в рыцарство, потому что она женщина. Она всегда заслуживала того, чтобы стать одной из них и пол не должен был стать препятствием на пути к этому", - отметила Стефани Уилсон.

Блогер Хлои Кетчум описала сцену посвящения, как одну из самых эмоциональных в сериале.

"Путь Бриенны - это всегда лояльность и верность самой себе, и прекрасно было увидеть ее сопротивление традиционным гендерным нормам".

Копірайт зображення Helen Sloan/HBO Image caption Бриенна Тарт - Джейми Ланнистеру: "Ты хороший человек, тебе не нужно умирать с ней"

Единственная вещь, которая не была нужна, - это концентрация на ее добродетели.

"Сильные женщины имеют право на эмоции, но создатели сериала четко использовали ее уязвимость, чтобы продвинуть заговор мужчин", - говорит Уилсон.

Искупление Красной женщины

Копірайт зображення DAVIES SURYA/BBC

Все любят хороших, а как насчет злодеев?

Мелисандра не является антагонистом, но, безусловно, справедливо сказать, что многие фаны не любят ее.

Она была, в конце концов, ответственна за сжигание живьем маленького ребенка. Актриса Карис ван Хаутен даже получила в свой адрес угрозы убийства после того, как зрители увидели этот ужасный поступок.

"Во-первых, Мелисандра - это ведьма, поэтому вы можете сказать, что она всегда была представлена ​​так, чтобы ее ненавидели", - отметила феминистская писательница из Сингапура Винни Йео.

"Она также безусловно требовала власти и делала ужасные ошибки, но есть еще худшие вещи, которые можно делать в "Игре престолов".

Копірайт зображення HELEN SLOAN/HBO Image caption Мелисандра: "Помнишь, что мы говорим Богу Смерти?"

Противоречивая героиня с тех пор искупила свою вину в глазах поклонников сериала, когда пришла на помощь Северу.

Неудачные пророчества Красной женщины вскоре были забыты, когда ее огненная магия подожгла дотракийские армии и деревянные окопы.

Ее мотивирующему разговору с Арией Старк даже приписывали победу в великой войне.

Это не отрицает, что она принесла много боли. Однако иногда переменчивые фаны являются проблемой.

Плодотворный писатель Стивен Кинг сказал, что ему понравились последние серии, добавив: "Существует много негатива в финальной части, но я думаю, что это просто потому, что люди не хотят ЛЮБЫХ финалов. Но вы знаете, что они говорят: "Все хорошо..."

Поговорим о сексе

Копірайт зображення DAVIES SURYA/BBC

"Игра престолов" часто становилась объектом критики. Начиная с 2011 года, сериал критиковали за сцены изнасилования, сексуального насилия и объективации женщин - на фоне обвинений, что он потакает мужчинам.

"От раздевания только женщин во время секс-сцен до кадров с обнаженными секс-работницами - в сериале сцены преимущественно снимались через призму мужского взгляда", - говорит доктор Битон.

Другие критики считают, что проблема заключается в нехватке женщин-сценаристов в сериале, в котором за последние восемь лет была только одна женщина-режиссер.

Копірайт зображення Helen Sloan/HBO Image caption Ария Старк и Джендри Баратеон. Как однажды сказал покойный Роберт Баратеон: "У меня есть сын, у тебя есть дочь. Мы объединим наши династии"

Но это изменилось, когда Ария Старк одержала очередную победу, решив лишиться девственность на ее собственных условиях. Поклонники аплодировали юной убийце за то, что она демонстрировала расширение возможностей для женщин.

"Ария, которая спала с Джендри Баратеоном, - это была одна из наименее агрессивных секс-сцен во всей истории сериала", - написала поклонница в обсуждении в Facebook. - Это показало, что для молодых женщин было нормально и естественно, что они хотят заниматься сексом".

Доктор Генц добавляет, что эта встреча "не была шагом преимущества и была полным консенсусом". "Дальнейший отказ Арии от брачного предложения от Джендри также означает ее отказ быть "прирученной".

Один маленький шаг для юной убийцы, один гигантский прыжок для женщин в Вестеросе.

Рисунки Дэвиса Сурья из подразделения визуальной журналистики BBC, с участием Меюри Мэй Лин в Джакарте.