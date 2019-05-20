Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время инаугурационной речи Зеленский сообщил депутатам новость: он распускает Верховную Раду

Украинские эксперты говорят, что решение Владимира Зеленского распустить Верховную Раду вызывает много юридических вопросов. Это может привести к политическому кризису в стране.

В своей инаугурационной речи 20 мая новый президент заявил, что распускает Верховную Раду. Правда, на каких основаниях - не сказал.

Владимир Фесенко, политолог

"В решении Зеленского доминирует не юридическая, а политическая логика", - комментирует это решение BBC News Украина Владимир Фесенко.

По его словам, понятно желание нового президента ввести скорее в парламент свою партию. Но из-за юридических аспектов может быть обжалование.

И в этой ситуации, по словам Фесенко, ключевой будет позиция правительства. "Если Кабинет министров не признает роспуск, то может быть политический кризис и противостояние", - считает эксперт.

"И тогда будет непростой экзамен для президента - как реализовать такое решение", - считает он.

В целом, политолог называет речь Владимира Зеленского "интересной". "Она была эмоциональной, примечательно то, что он делает акцент не на "я", а на "мы", - подчеркнул Фесенко.

Таким образом, по его словам, президент хочет заявить об общей ответственности, но это не сработает.

Эксперт считает вполне вероятной датой досрочных выборов 14 июля, о чем уже писали украинские СМИ.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Часть депутатов встретила решение Зеленского о роспуске аплодисментами

Ирина Бекешкина, социолог

"Это, конечно, очень тревожно, ведь не было сказано, на каких юридических основаниях распускается парламент", - считает Ирина Бекешкина.

По ее словам, юристы уже комментировали, что такие действия будут иметь сомнительный характер. И в этой ситуации возможны два варианта развития событий.

По первому - Верховная Рада соглашается на роспуск и это означает, что "Зеленский может не учитывать законы". "Он покажет, что может делать все, что угодно, его рейтинги вырастут", - считает Бекешкина.

По второму сценарию - депутаты не признают решение президента и начнутся споры и обжалования. "И это может затянуться", - считает эксперт.

Она также прогнозирует, что скорее всего, выборы назначат на июль, что с точки зрения целесообразности не совсем правильно. Ведь многие люди будут в отпуске.

Характеризуя в целом инаугурационную речь Зеленского, Ирина Бекешкина сказала: "Она вызывает у меня большую тревогу: так будоражить народ - это непредсказуемо, это может плохо закончиться".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Так слушали инаугурационную речь Зеленского Петр Порошенко и Виктор Ющенко

Юлия Тищенко, политолог

Тищенко считает, что политический кризис в Украине уже существует, а указ о роспуске его только обострит.

"Надо понимать, что президент не может просто так взять и распустить Раду", - говорит она, имея в виду сомнительность с юридической точки зрения этого решения.

По ее словам, в случае издания этого указа, возникнут вопросы относительно его легитимности. Поэтому депутаты могут обжаловать это решение в Конституционном суде.

"Лето может быть горячим", - прогнозирует эксперт.

Что касается речи нового президента, Тищенко считает, что она была ориентирована на сторонников Зеленского и "их эти месседжи удовлетворили".

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