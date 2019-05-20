Вручили булаву: как Зеленский стал президентом - в фото
В понедельник, 20 мая, Украина получила своего шестого президента. Под одобрительные возгласы толпы под Радой, аплодисменты и временамивыкрики в парламенте Владимир Зеленский принял присягу.
- Зеленский принял присягу президента Украины
- "Я распускаю Верховную Раду", - Зеленский стал президентом
В парламент, где проходила церемония, Владимир Зеленский шел пешком через Мариинский парк, здороваясь со своими сторонниками и делая с ними селфи.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий огласил список гостей, присутствовавших в Раде. Среди них были президенты Грузии и Литвы, представители США, Канады, Молдовы, Беларуси, Румынии, Словакии, Польши, Болгарии, украинские министры, премьер, президенты Украины.
Это была первая в истории Украины инаугурация президента, в которой участвовали две женщины - председатель Конституционного суда Наталья Шаптала, которая привела президента к присяге, и председатель ЦИК Татьяна Слипачук - она объявила результаты выборов.
"Дорогой народ, в течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я чувствовал так сердцем, это была не только моя работа, а моя миссия. В следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали".
На инаугурации президента порой случаются какие-то моменты и курьезы, в которых кто-то видит определенные знаки: перед Виктором Януковичем закрылись двери, у Петра Порошенко потерял сознание солдат. У Владимира Зеленского - упало удостоверение президента.
"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было моих портретов. Потому что президент - не икона, не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал Владимир Зеленский.
После Рады президент принял присягу военных перед Мариинским дворцом. Там состоялся официальный прием для иностранных гостей по случаю инаугурации.
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