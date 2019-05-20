Вручили булаву: как Зеленский стал президентом - в фото

  • 20 мая 2019

В понедельник, 20 мая, Украина получила своего шестого президента. Под одобрительные возгласы толпы под Радой, аплодисменты и временамивыкрики в парламенте Владимир Зеленский принял присягу.

Зеленський Копірайт зображення president.gov.ua
Image caption Зеленскому вручили официальные символы главы государства: знак президента Украины, гербовую печать, булаву
Зеленский Копірайт зображення Brendan Hoffman Getty

В парламент, где проходила церемония, Владимир Зеленский шел пешком через Мариинский парк, здороваясь со своими сторонниками и делая с ними селфи.

Зеленский Копірайт зображення SERGEI SUPINSKY AFP

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий огласил список гостей, присутствовавших в Раде. Среди них были президенты Грузии и Литвы, представители США, Канады, Молдовы, Беларуси, Румынии, Словакии, Польши, Болгарии, украинские министры, премьер, президенты Украины.

Зеленский Копірайт зображення Brendan Hoffman Getty

Это была первая в истории Украины инаугурация президента, в которой участвовали две женщины - председатель Конституционного суда Наталья Шаптала, которая привела президента к присяге, и председатель ЦИК Татьяна Слипачук - она объявила результаты выборов.

Зеленский Копірайт зображення unian
Image caption У Зеленского теперь есть булава

"Дорогой народ, в течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я чувствовал так сердцем, это была не только моя работа, а моя миссия. В следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали".

порошенко и ющенко Копірайт зображення GENYA SAVILOV AFP
Image caption Но для кого-то это был не самый веселый день

На инаугурации президента порой случаются какие-то моменты и курьезы, в которых кто-то видит определенные знаки: перед Виктором Януковичем закрылись двери, у Петра Порошенко потерял сознание солдат. У Владимира Зеленского - упало удостоверение президента.

инаугурация Копірайт зображення unian
Image caption Удостоверение упало с подушки на землю

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было моих портретов. Потому что президент - не икона, не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский Копірайт зображення GENYA SAVILOV AFP
Image caption Рука на Пересопницком Евангелии и на Конституции. Так Зеленский принимал присягу
Зеленский Копірайт зображення GENYA SAVILOV
Image caption Объявил, что распускает Раду, и ушел
Зеленский Копірайт зображення unian
Image caption Радость президента
Зеленский Копірайт зображення Brendan Hoffman Getty
Image caption Под Радой инаугурацию смотрели на большом экране 3 тысячи человек. Аплодировали, скандировали "Зеленский" и кричали "Позор", в зависимости от того, кого показывали в трансляции
Зеленский Копірайт зображення president.gov.ua
Image caption Все выглядело так. "Было весело", - сказал спикер Андрей Парубий и закрыл торжественное заседание Рады

После Рады президент принял присягу военных перед Мариинским дворцом. Там состоялся официальный прием для иностранных гостей по случаю инаугурации.

инаугурация Копірайт зображення president.gov.ua
Зеленский Копірайт зображення Anna Marchenko TASS
Image caption Отныне Зеленский - президент

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