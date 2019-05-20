Вручили булаву: как Зеленский стал президентом - в фото

В понедельник, 20 мая, Украина получила своего шестого президента. Под одобрительные возгласы толпы под Радой, аплодисменты и временамивыкрики в парламенте Владимир Зеленский принял присягу.

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Зеленскому вручили официальные символы главы государства: знак президента Украины, гербовую печать, булаву

Копірайт зображення Brendan Hoffman Getty

В парламент, где проходила церемония, Владимир Зеленский шел пешком через Мариинский парк, здороваясь со своими сторонниками и делая с ними селфи.

Копірайт зображення SERGEI SUPINSKY AFP

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий огласил список гостей, присутствовавших в Раде. Среди них были президенты Грузии и Литвы, представители США, Канады, Молдовы, Беларуси, Румынии, Словакии, Польши, Болгарии, украинские министры, премьер, президенты Украины.

Копірайт зображення Brendan Hoffman Getty

Это была первая в истории Украины инаугурация президента, в которой участвовали две женщины - председатель Конституционного суда Наталья Шаптала, которая привела президента к присяге, и председатель ЦИК Татьяна Слипачук - она объявила результаты выборов.

Копірайт зображення unian Image caption У Зеленского теперь есть булава

"Дорогой народ, в течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я чувствовал так сердцем, это была не только моя работа, а моя миссия. В следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали".

Копірайт зображення GENYA SAVILOV AFP Image caption Но для кого-то это был не самый веселый день

На инаугурации президента порой случаются какие-то моменты и курьезы, в которых кто-то видит определенные знаки: перед Виктором Януковичем закрылись двери, у Петра Порошенко потерял сознание солдат. У Владимира Зеленского - упало удостоверение президента.

Копірайт зображення unian Image caption Удостоверение упало с подушки на землю

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было моих портретов. Потому что президент - не икона, не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал Владимир Зеленский.

Копірайт зображення GENYA SAVILOV AFP Image caption Рука на Пересопницком Евангелии и на Конституции. Так Зеленский принимал присягу

Копірайт зображення GENYA SAVILOV Image caption Объявил, что распускает Раду, и ушел

Копірайт зображення unian Image caption Радость президента

Копірайт зображення Brendan Hoffman Getty Image caption Под Радой инаугурацию смотрели на большом экране 3 тысячи человек. Аплодировали, скандировали "Зеленский" и кричали "Позор", в зависимости от того, кого показывали в трансляции

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Все выглядело так. "Было весело", - сказал спикер Андрей Парубий и закрыл торжественное заседание Рады

После Рады президент принял присягу военных перед Мариинским дворцом. Там состоялся официальный прием для иностранных гостей по случаю инаугурации.

Копірайт зображення president.gov.ua

Копірайт зображення Anna Marchenko TASS Image caption Отныне Зеленский - президент

...

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram