"Выборы - так выборы": как парламент реагирует на роспуск Рады

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Зеленский заявил, что распускает парламент

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду.

По словам представителей команды Зеленского, указ о роспуске может появиться уже завтра, 21 мая, а выборы могут состояться 14 июля 2019 года.

В ближайшее время в администрации президента могут состояться предусмотренные Конституцией консультации с председателями фракций о роспуске.

Оппоненты Зеленского в парламенте настаивают, что юридических оснований для роспуска Верховной Рады нет. Однако признают, что остановить досрочные выборы в судах будет практически невозможно.

По горячим следам ВВС News Украина пообщалась с членами парламента и судьями КС и узнала, как они относятся к роспуску парламента и есть ли возможность остановить досрочные выборы.

Три месяца разницы

Очередные выборы Верховной Рады должны состояться 27 октября 2019 года, однако Владимир Зеленский решил провести их на три месяца раньше.

Председатель партии "Слуга народа" Иван Баканов сообщил BBC News Украина, что, вероятно, указ о роспуске появится уже 21 мая. В таком случае досрочные выборы, по закону, должны состояться в воскресенье 14 июля.

Если президент Зеленский на несколько дней затянет указ, то выборы состоятся уже 21 июля.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Выборы парламента могут состояться в разгар летней жары и сезона отпусков

Все это время парламент сможет дальше работать и принимать решения. Поэтому, теоретически, парламент еще может даже изменить избирательную систему.

"Избирательное законодательство вряд ли изменится уже во время выборов и старта кампании. Но я не исключаю, что могут попробовать отменить мажоритарку и ввести чисто пропорциональную систему", - заявила в комментарии ВВС News Украина заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар.

Депутаты-мажоритарщики, с которыми мы пообщались, уже начинают кампанию в округах, однако до конца не уверены, что мажоритарную составляющую оставят.

Президент Зеленский во время своей речи призвал депутатов за два месяца принять новый избирательный кодекс с открытыми списками, но депутаты сомневаются, что это удастся сделать. Более того, эксперты утверждают, что чистая пропорциональная система пока более выгодна для Зеленского.

Существенным отличием очередных и внеочередных выборов депутатов является то, что на досрочных выборах депутаты не должны подавать декларацию об имуществе и доходах.

Можно ли остановить выборы?

"Почему демократия должна бояться выборов? Не вижу смысла бороться против выборов, разница в несколько месяцев, бороться против этого неправильно и бессмысленно", - заявил BBC News Украина председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк.

Его политическая сила будет идти на выборы и не планирует оспаривать указ президента.

Команда Зеленского неоднократно заявляла, что президент имеет право распускать парламент, ведь уже несколько лет там фактически не было коалиции, и до 27 мая президент имеет право распустить Раду.

Однако во фракциях "Народный фронт" и "БПП" настаивают, что такого права у президента нет. Ведь на прошлой неделе "Народный фронт" официально вышел из коалиции.

И, как указывает Конституция, у депутатов есть 30 дней на формирование новой. И пока это время истечет, права распускать парламент уже не будет - в последние полгода полномочий парламента распускать его нельзя.

Депутаты, с которыми мы пообщались, сомневаются в законности роспуска парламента, но соглашаются, что остановить это в судах будет практически нереально.

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"Местом обжалования решений президента является Верховный суд. Рассмотрение иска займет время, и, что очень важно, закон не позволяет суду приостанавливать действие указа президента", - рассказал Мустафа Найем.

Иван Винник из "БПП" отмечает, что Верховный суд должен направить обращение в Конституционный суд на экспертизу конституционности.

"А там сколько времени займет рассмотрение, трудно сказать. Пока все рассмотрят, выборы уже пройдут. Поэтому стране нужно готовиться к выборам", - заверил Винник.

Член команды Петра Порошенко указывает, что несмотря на сомнительность будущего указа Зеленского, обжаловать его не собирается.

По мнению депутата, выборы состоятся 14 июля, а ЦИК начнет организацию выборов уже на следующий день после опубликования указа о роспуске.

"Юридическая чистота указа сомнительна", - говорит Виктория Сюмар. Но добавляет: "Мы живем в такое время, что легитимность этого решения Зеленского поддержит большинство избирателей".

Судья Конституционного суда Сергей Сас в разговоре с ВВС News Украина спрогнозировал, что суд будет выяснять законность оснований для роспуска, когда поступит обращение.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Соратники Петра Порошенко пока не говорят, что будут обжаловать роспуск парламента

"Надо смотреть и устанавливать факты, было ли прекращение коалиции и на каком материале это строится. Но мы слышали, что прозвучало на всю Украину. Президент убежден, что это соответствует Конституции", - заявил судья КС.

"Подобной ситуации в украинской политике еще не было", - добавил он.

В целом оппоненты президента Зеленского все же настроены идти на выборы и не слишком верят в успешность отмены досрочных выборов в суде. А без диктофона добавляют: попытки остановить досрочные выборы лишь сыграют на руку Зеленскому, который и так объявил своими главными врагами правительство и парламент.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая также заявила журналистам, что после публикации указа президента о роспуске Рады суд уже не сможет остановить избирательный процесс.

Средства для проведения парламентских выборов в этом году также заложены в бюджет на 2019 год.

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