Мадонна, Сердючка и другие - Евровидение-2019 в фото

  • 20 мая 2019

Это несколько ярких фото с нынешнего песенного конкурса Евровидение.

North Macedonia's act Копірайт зображення Getty Images
Image caption Северная Македония была в лидерах, но после голосования оказалась на 8-м месте
Conchita Копірайт зображення Getty Images
Image caption На Евровидении выступила победительница конкурса 2014 года Кончита Вурст
France's entry Копірайт зображення Getty Images
Image caption Это выступление французского исполнителя Билаль Ассани
Australia Копірайт зображення Getty Images
Image caption Выступление Австралии было одним из самых ярких и эмоциональных, но Кейт Миллер-Хейдке финишировала лишь девятой
Eleni Foureira Копірайт зображення Getty Images
Image caption На конкурсе были интересные наряды. Это исполнительница из Кипра Элени Фурейра, которая представляла свою страну в прошлом году
Madonna Копірайт зображення Getty Images
Image caption А это - долгожданное выступление Мадонны
Верка Сердючка Копірайт зображення Getty Images
Image caption Выступила на нынешнем Евровидении и Верка Сердючка, которая в 2007 году выступала от Украины и заняла 2-е место
Duncan Laurence Копірайт зображення Getty Images
Image caption Конкурсант от Нидерландов Дункан Лоуренс был шокирован своей победой
Duncan Laurence Копірайт зображення Getty Images
Image caption Получив свой трофей, он не переставал сиять своей белозубой улыбкой

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