Президент Зеленский и экономика: факты, риски и советы

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Уже с понедельника президенту Владимиру Зеленскому придется столкнуться с реалиями украинской экономики в масштабах всей страны, разобраться с проблемами и вызовами, исправить ошибки и закрепить достижения предшественника.

С чем он будет иметь дело и что следует сделать в первую очередь - в версиях инвесторов, представителей международных организаций, бизнесменов, которые были озвучены на конференции инвесткомпании Concorde Capital.

Что есть

"Благодаря определенным трудным решениям и твердой политике макроэкономическая ситуация стабилизировалась. Правительство и Нацбанк продолжают вестиь трезвую, ортодоксальную макроэкономическую политику, чтобы обуздать инфляцию и избежать новых дисбалансов в экономике, накапливая ресурсы для страны в случае турбулентности на внешних рынках.

Это продолжается, и мы довольны результатами нескольких предыдущих лет в том, что касается макроэкономики.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман (в центре) одобряет финансовую стабильность, достигнутую Киевом, но советует ускорить рост экономики

Но просто хорошей макроэкономической ситуации недостаточно. Рост на уровне 2-3% был бы хорошим показателем для западноевропейских стран.

Несмотря на то, насколько Украина отстала от других государств, а также на падение ВВП почти 20% в 2014-2015 годах, темпы роста должны быть гораздо выше, чтобы Украина догнала другие страны, - как ВВП, так и по доходам от условий жизни", - Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.

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"Украина и украинцы могут показывать результаты, они могут менять страну. Но есть сегменты, где реформы были слишком медленными. Что касается макростабилизации, я бы дал достаточно высокую оценку, но относительно бизнес-климата, борьбы с коррупцией этого сказать не могу. И рост в пределах 2,2% в первом квартале этого года - довольно разочаровывающий", - Тимоти Эш, BlueBay Asset Management.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юрий Косюк, который до декабря 2014 года работал заместителем главы администрации президента Петра Порошенко, говорит, что оптимистично смотрит в будущее

"Страна живет свободней, страна живет веселей, в стране намного лучше, чем раньше, климат для бизнеса. Как минимум, мой бизнес и люди, с которыми я работаю, очень оптимистично смотрим в будущее", - Юрий Косюк, основатель и главный исполнительный директор, МХП.

"Начиная с 2014 года, (мы) много инвестируем. Покупали страховые компании, банки, заводы, недвижимость. Продолжаем это делать. Если все останется, как сейчас, имея в виду рост ВВП, то дальше продолжим скупать активы. 2,2% рост - это как раз о том, что активы - дешевые. Рынки сошли с ума. То, что нужно строить за сотни миллионов долларов, сегодня можно купить за 4-5. Мы просто пользуемся моментом", - Сергей Тигипко, основатель и основной акционер, группа ТАС.

Что может быть

"Самый большой риск - и это чувствует каждый из нас - рынок труда. Мы видим, что, к сожалению, рабочие руки уезжают из Украины миллионами", - Игорь Мазепа, основатель и генеральный директор Concorde Capital.

"Когда глава Национального банка Польши выступает, он говорит, что первая задача - условно - "купить" еще миллион украинцев. А выступает наш глава Нацбанка и говорит: мы поднимаем ставку до бесконечности - кредитование становится невозможным", - Олег Бахматюк, основатель и председатель совета директоров, "Укрлендфарминг".

"То, что люди уезжают, - плохо. Но задумайтесь: мы много говорили о производительности труда в последнее время? У нас такого слова нет. У нас всегда, когда есть выбор, станок или 10 человек, мы брали 10 человек. А сегодня надо включаться и инвестировать, пока не поздно. Если кто не понял - завтра поезд уйдет", - Сергей Тигипко.

Копірайт зображення www.facebook.com/ConcordeCapital Image caption Игорь Мазепа не исключает дефолта в случае прекращения сотрудничества с МВФ

"В ближайшие два года, до 2021, при условии, что будет сотрудничество с МВФ, Украина может пройти, хоть и сложно, тяжелые времена внешних выплат. Если МВФ не будет, то уже к концу 2019 года украинские рейтинги упадут еще больше. Это однозначно приведет к дефолту", - Игорь Мазепа.

"Убеждать иностранных инвесторов, что у нас здесь классно, - не нужно. Покажите им 5% роста, и они все будут здесь. Если будет 7%, а здесь будут стрелять на улицах, они (все равно) будут здесь", - Сергей Тигипко.

НБУ и банковская система

"Печальная ситуация в банковском секторе. По нашим оценкам, оценкам НБУ, МВФ и других уважаемых организаций, плохие кредиты (non-performing loans - NPL. - Ред.) в банковской системе составляют около 50%", - Игорь Мазепа.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Глава "Ощадбанка" Андрей Пышный напоминает о причинах масштабного банковского и финансового кризиса - аннексии Крыма и конфликте на Донбассе

"Потери, которые понес "Ощадбанк" в результате аннексии почти мгновенно, это почти 25 млрд грн. Если отнять от текущей цифры NPL то, что было потеряно в Крыму, то общий объем не превышает 41%. К этому следует добавить и кредитный портфель, который был потерян в связи с военными действиями в Донецкой и Луганской областях - еще дополнительные 5 млрд грн.

Один из вариантов решения этого вопроса, мы для себя приняли, - подача соответствующего иска в Международный коммерческий арбитраж.

Сумма иска государственного "Ощадбанка" в Российскую Федерацию - 1,3 млрд долларов. Нам, первой государственной компании, удалось получить положительное судебное решение и по юрисдикции и по рассмотрению иска по существу.

Мы получили решение о взыскании с РФ суммы более чем в 1,3 млрд долларов. Понимаем все сложности, связанные с исполнением этого судебного решения, но на сегодня это очевидный юридически закрепленный источник компенсации тех потерь, которые мы понесли", - Андрей Пышный, председатель правления,"Ощадбанк".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Депутат и бизнесмен Константин Жеваго обвиняет предыдущее руководство НБУ в том, что сейчас экономика не растет

"Непрофессионализм руководства центрального банка в 2014, 2015, 2016 годах привел к тому, что экономика в 2017, 2018 и сейчас, в начале 2019 года, не растет. Если вы меня спросите, должен ли бы закрыться ли банк "Финансы и кредит", - нет, не должен. В день, когда его закрыли, на корсчету было 600 млн грн. Какой-то овод укусил Гонтареву, или это было политическое решение, или экономическое, но таких банков в стране было еще 50 из 80, что оставались", - Константин Жеваго, генеральный директор и мажоритарный акционер, Ferrexpo AG.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Олег Бахматюк говорит, что Валерия Гонтарева на посту главы НБУ нанесла ущерб украинской экономике "больше, чем Путин"

"Готовность к переговорам (о спасении проблемных банков. - Ред.) была у всех. Но была амбиция, был характер, была политическая целесообразность и очень выгодные назначения врагов. Однако я уверен, что история даст оценку председателю Национального банка, которая нанесла больший ущерб экономике нашего государства, чем Путин", - Олег Бахматюк.

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"Бахматюк и Жеваго украли миллиарды гривен рефинансирования НБУ, выданные им задолго до моего прихода в НБУ. Они обжаловали в продажных судах все свои персональные гарантии и не вернули ни копейки в свои обанкротившиеся банки", - Валерия Гонтарева, экс-глава НБУ в телефонном ответе модератору конференции.

"Первое, с чего надо начинать, - защитить права кредитора и простимулировать банковскую систему сидеть не в ОВГЗ, а входить в реальный сектор экономики", - СергейТигипко.

Что будет с Приватом?

Копірайт зображення UNIAN Image caption В декабре 2016 года Александр Данилюк, тогда министр финансов, вместе с председателем НБУ Валерией Гонтаревой объявляли о национализации ПриватБанка

"Почему вернулся вопрос ПриватБанка? Потому что судами были приняты определенные решения, хотя нам всем хотелось верить, что судебная реформа состоялась. Все мы понимаем последствия такого рода решений. Понятно, что это будет вопросом повестки дня не только отношений с МВФ, это будет вопрос о доверии минимум к судебной власти в стране.

К сожалению, так совпало, что решения судов были выгодны как президенту, который отходит (от дел. - Ред.), так и предыдущим владельцам банка.

Владельцы продвинулись в своей программе по денационализации, а уходящий президент получил повод критиковать власть и новую команду до парламентских выборов. Такие вот "ножницы", - Александр Данилюк, экс-министр финансов, советник Владимира Зеленского.

"Цена финансового кризиса была огромной. Были приняты очень болезненные и тяжелые решения относительно банковской системы в целом и ПриватБанка в частности. Это были правильные решения, их не стоит пересматривать. Усилия необходимо сосредоточить на восстановлении после того, как было так много потеряно и потрачено средств налогоплательщиков", - Йоста Люнгман.

"Для меня как инвестора денационализация ПриватБанка была бы чем-то чрезвычайным без того, чтобы бывшие владельцы не вернули в банк затраченный капитал. И это будет чрезвычайным дестабилизатором украинской экономики и финансовой системы", - Тимоти Эш.

Вызовы в энергетике

"Под риском украинский транзит российского газа, который приносит 3 млрд долларов в год, что составляет 2,5% ВВП, и это может существенно добавить к снижению роста ВВП, которое у нас есть", - Игорь Мазепа.

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"По нашим расчетам, российская сторона технически имеет возможность в следующем году не использовать украинский транзит. Даже если Северный поток-2 не будет построен. При этом выполнять минимальные объемы поставок газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов "Газпрома".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает возможным новый зимний кризис из-за прекращения транзита российского газа по территории Украины

Дефицит поставок газа в такой ситуации - примерно 5 млрд кубометров. Если мы посмотрим на темпы, которыми сейчас "Газпром" прокачивает газ в Европу и создает дополнительные запасы, - они рекордные.

Думаю, именно для покрытия этого дефицита запасы и создаются. По моей оценке, которую разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января (2020 года) мы получим полное прерывание (транзита), как это было уже в январе 2009 года, достаточно высока.

Как это повлияет на Украину? Думаю, не будет слишком жестко, если сказать, что это вызовет настоящий кризис, включая политический. И для новоизбранного президента, и для всех нас критически важно подготовиться к этому кризису.

Нам надо будет полагаться исключительно на собственные запасы, которые, по нашим оценкам, должны быть на уровне 20 млрд кубометров к началу отопительного сезона. Для этого нужны деньги", - Андрей Коболев, председатель правления НАК"Нафтогаз".

"Цель, которую мы имеем в энергетическом секторе, это создание открытого и конкурентного рынка, в том числе и газового. Отсюда и другая цель - введение рыночных цен для населения до конца этого года", - Йоста Люнгман.

Первые шаги для Зеленского

"Первое - это вопрос коррупции. Мы говорим о перезапуске антикоррупционных органов, которые на протяжении последних четырех лет были надеждой на преодоление коррупции. Эта надежда не осуществилась. Они потеряли свою независимость.

Мы должны перезапустить Национальное агентство по предупреждению коррупции, затем президент сделает все возможное, чтобы Антикоррупционный суд заработал как можно быстрее.

Мы также вернем уголовную ответственность за незаконное обогащение, - и это очень важно для сотрудничества с МВФ. Ее отмена не только поставила под сомнение практический вопрос привлечения к ответственности людей, причастных к коррупции, но и создала "минное поле" в нашем сотрудничестве с МВФ.

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Следующее - это восстановление судебной реформы, и у нас есть конкретные предложения на этот счет.

В области экономики фокус на экономических реформах, но это должно быть уже после парламентских выборов", - Александр Данилюк.

"Последнее решение Конституционного суда о незаконном обогащении образует полость в антикоррупционном инструментарии, и ее надо заполнить таким образом, чтобы это соотносилось с международными стандартами и украинским законодательством", - Йоста Люнгман.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сергей Тигипко считает, что если первые шаги нового президента будут неудачными, отношение к нему может быстро измениться

"Популизм перед выборами? А где его нет? Везде, во всех кранах. Но когда пройдет инаугурация, он сядет в кресло, один раз съездит в Вашингтон, поверьте мне, многое изменится.

В целом, я вижу, что есть определенный оптимизм, но один-два неудачных шага новой власти, в первую очередь, назначение каких-то одиозных людей или решение по тому же ПриватБанку, и все очень быстро может измениться", - Сергей Тигипко.

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