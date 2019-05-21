Пять президентов Украины: чем они запомнились

Копірайт зображення Богдан Новацкий Image caption Картина Богдана Новацкого

Шестой президент Украины Владимир Зеленский уже принес присягу и занял офис на Банковой. ВВС News Украина собрала показательные моменты правления пяти его предшественников, которые руководили Украиной с 1991 года.

Все они запомнились важными стратегическими решениями, подписанными соглашениями, громкими заявлениями, большими трагедиями, смешными мемами и курьезными ситуациями.

Напоминаем, какая она - первая пятерка украинских президентов, создавших ту страну, которая досталась бывшему актеру и комику, а сегодня уже шестому президенту Украины.

Леонид Кравчук (1991-1994)

Чем запомнился: Первый президент после провозглашения независимости.

В качестве председателя Верховной Рады уже в первом туре президентских выборов победил тогдашнего лидера "Народного движения", диссидента и политзаключенного Вячеслава Черновола.

Леонид Кравчук набрал самое большое количество голосов среди всех избранных президентов - 19,6 млн. Хотя в процентах это составило лишь 61,5%, что меньше, чем 73% Владимира Зеленского.

Кравчук возглавлял страну самый короткий срок среди украинских президентов - всего 32 месяца. Крупнейшая в истории Украины шахтерская забастовка 1993 года привела к досрочным выборам президента, которые состоялись летом 1994 года.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Денежная реформа готовилась еще при президенте Кравчуке

Для многих украинский президент Кравчук и время его правления запомнились гиперинфляцией в 1992 и 1993 годах и экономическим кризисом первых лет независимости.

Первая леди: Леонид Кравчук жил с женой Антониной, однако она принципиально не исполняла роль первой леди и не сопровождала президента во время официальных поездок и встреч.

Важнейшие геополитические решения: Как президент Украины 7-8 декабря 1991 года подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ).

14 июня 1994 года, уже в конце каденции, Леонид Кравчук подписал большое Соглашение о сотрудничестве и партнерстве с ЕС, заложившее основу европейской интеграции Украины.

Мемы и известные цитаты: известным мемом правления Кравчука, когда еще и слова такого не знали, стала "кравчучка". Специальная тележка для перевозки небольших грузов перекупщиками спасала украинцев во время экономического кризиса начала 90-х годов.

А его легендарная фраза "Имеем то, что имеем" (Маємо, що маємо) стала расхожей констатацией непростой жизни Украины 90-х годов.

Хобби: Леонид Кравчук охотно рассказывал о своих хобби - охота и вареники. Раньше еще была баня, но в последние годы он признавал - здоровье не позволяет выдерживать такие высокие температуры.

Также Кравчук пытался ходить на все домашние матчи киевского "Динамо".

Леонид Кучма (1994-2005)

Чем запомнился: Единственный президент в истории Украины, который руководил государством два срока. Дважды побеждал на выборах во втором туре.

Самый громкий скандал во времена его президентства - убийство в 2000 году журналиста Георгия Гонгадзе и последующий "кассетный скандал", когда обнародовали записи, якобы сделанные в кабинете президента, в которых говорилось о необходимости наказать журналиста.

Эта история впоследствии привела к протестному движению "Украина без Кучмы". Причастность Леонида Кучмы к убийству Георгия Гонгадзе судом доказана не была.

Он также запомнился принятием парламентом в 1996 году при его участии Конституции Украины, а также введением гривны.

Именно при президенте Леониде Кучме состоялась приватизация крупнейших промышленных предприятий Украины и сформировался класс так называемых олигархов, которые сконцентрировали в своих руках значительную часть экономических ресурсов страны.

Один из самых богатых олигархов страны, Виктор Пинчук, - зять Кучмы.

Копірайт зображення UKRINFORM

Первая леди: Людмила Кучма впервые в истории Украины начала исполнять публичные обязанности первой леди, занимаясь общественной деятельностью и сопровождая президента во время визитов и официальных событий.

Важнейшие геополитические решения: В декабре 1994 года Леонид Кучма подписал "Будапештский меморандум" о неядерном статусе Украины и отказе от ядерного оружия в обмен на гарантии суверенитета со стороны США, Великобритании и России.

В 1997 году он подписал Хартию об особом партнерстве между Украиной и НАТО, в 2002-м - План действий Украина-НАТО, который определял стремление Украины к членству в альянсе.

В 2003 году по настоянию президента в законодательстве страны закрепили стремление членства в ЕС и НАТО.

В сентябре 2003 года Леонид Кучма подписал соглашение о создании Единого экономического пространства с Россией, Беларусью и Казахстаном. Украина не развила свое участие в этом проекте.

Попытки постоянно балансировать между ЕС и НАТО с одной стороны и Россией с другой получило название "политика многовекторности".

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Леонид и Людмила Кучма на встрече с супругами Клинтон

Именно Леонид Кучма подписал "Большое соглашение" с Россией и договор о государственной границе с РФ, в которых Россия признавала территориальную целостность Украины.

В 1997 году Кучма заключил Соглашение о разделе Черноморского флота с Россией, по которому российские войска должны были покинуть Крым в 2017 году.

Мемы и известные цитаты: Самое известное высказывание Леонида Кучмы - "Украина - не Россия". Так называлась книга, которая вышла за авторством тогда еще президента страны.

Значительную часть своей карьеры Леонид Кучма оппонировал Юлии Тимошенко.

"Если бы энергию Юлии Владимировны - да в мирных целях, я думаю, что польза была бы для Украины", - эта его цитата также стала крылатой.

Запомнилось еще одно его высказывание накануне выборов президента в 1999 году:

"Если проиграю на выборах - выпью стакан водки, закушу салом и буду дальше работать".

Хобби: Леонид Кучма любит играть на гитаре и заниматься со штангой в спортзале.

Виктор Ющенко (2005-2010)

Чем запомнился: Виктор Ющенко стал первым президентом Украины, который пришел к власти в результате массовых протестов во время Оранжевой революции - протеста против массовой фальсификации на выборах 2004 года в пользу его главного соперника Виктора Януковича.

Во время его правления начала действовать новая версия Конституции Украины со значительно ослабленными полномочиями президента и усиленной ролью парламента.

Он запомнился жестким противостоянием с премьер-министрами Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко, которых сам в силу обстоятельств подавал на утверждение парламента.

Виктор Ющенко - первый президент Украины, который распустил Верховную Раду, и в 2007 году состоялись досрочные выборы.

Ющенко больше всего запомнился гуманитарной политикой: возрождением памяти о Голодоморе и строительством мемориального комплекса в Киеве, возрождением "Арсенала" как центра культурной жизни столицы и казацкой столицы в Батурине.

Копірайт зображення UNIAN

Украинцы также запомнили длинные рассказы президента в многочисленных интервью об истории Украины с древнейших времен и о Трипольской культуре.

Первая леди: Виктор Ющенко - единственный президент Украины, который официально разводился, и первая леди Екатерина Ющенко была его второй официальной женой. До свадьбы с Виктором Ющенко Екатерина Чумаченко была гражданкой США.

Важнейшие геополитические решения: Виктор Ющенко добивался получения Плана действий по членству в НАТО и был в шаге от этого летом 2008 года.

Также в 2008 году Ющенко попытался получить томос об автокефалии Украинской церкви, что, впрочем, не успеха не принесло.

И еще в 2008 году Ющенко начал диалог с ЕС о получении Украиной безвизового режима.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Екатерина и Виктор Ющенко

В 2007 году президент начал переговоры о замене Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС на новый усиленный формат сотрудничества - Соглашение об ассоциации с ЕС.

Из-за откровенно прозападной политики возникали постоянные конфликты с Россией, среди последствий которых было два больших газовых кризиса, когда РФ на новогодние праздники перекрывала поставки газа.

Мемы и известные цитаты: "Дорогие друзья" (Любі друзі) - мем, которым стали называть ближайшее окружение президента. Этот мем пошел от любимого обращения Ющенко ко всем присутствующим "Любі друзі".

"Эти руки ничего не крали" (Ці руки нічого не крали) - самая известная фраза Ющенко на дебатах с Виктором Януковичем.

"Набрался долгов, как сучка блох" (Набрався боргів, як сучка блох) - оценка Ющенко кредитной политики правительства Тимошенко.

Хобби: Главные хобби Виктора Ющенко - пчеловодство и коллекционирование предметов старины. Ющенко имеет большие пасеки, а также любит сам приобретать старинные вещи.

Виктор Янукович (2010-2014)

Чем запомнился: Единственный президент Украины, который бежал из страны и которого отстранил от должности парламент. Ему не хватило несколько дней до полных четырех лет правления.

Больше всего президент Янукович запомнился кровавыми событиями на Майдане, когда при попытке силового разгона протестующих в феврале 2014 года погибли более ста человек.

Виктор Янукович - единственный президент в истории Украины, который в молодости был осужден и сидел в тюрьме за уголовные правонарушения.

Копірайт зображення UNIAN

В годы его правления журналисты говорили о феномене "Семьи" - сыновей и ближайшего окружения, которые играли ведущую роль в жизни страны и функционировании власти.

Резиденция Виктора Януковича "Межигорье", которая ранее была государственной собственностью, стала символом почти королевского образа жизни президента. После 2014 года была преобразована в музей.

Виктор Янукович также запомнился довольно специфическим стилем одежды, в частности туфлями из кожи крокодила, питона или страуса.

Первая леди: Виктор Янукович был единственным президентом Украины, жена которого - Людмила Янукович во время президентского правления мужа с ним не жила. Она жила в Донецке и практически все официальные президентские мероприятия проходили без первой леди.

Официально во время президентства они не развелись.

Важнейшие геополитические решения: В 2010 году Виктор Янукович заключил с Россией "Харьковские соглашения" о пролонгации пребывания Черноморского флота РФ в Крыму с 2017 по 2042 год в обмен на скидку на газ.

По инициативе Виктора Януковича по законодательству убрали упоминание о стремлении Украины интегрироваться в НАТО и добавили норму о внеблоковом статусе Украины.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Людмила Янукович почти весь срок полномочий мужа жила в Донецке

Драматическим геополитическим решением Виктора Януковича стал отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Это решение привело к началу протестов в Киеве, которые впоследствии получили название Евромайдан, и в результате которых он вынужден был бежать из страны.

В марте 2014 года Янукович написал письмо с просьбой к Владимиру Путину применить вооруженные силы России на территории Украины для восстановления "мира, законности и правопорядка".

Известные цитаты, мемы и курьезы: В мае 2010 года во время возложения венков к памятнику неизвестному солдату с президентом России Дмитрием Медведевым произошел один из самых известных курьезов с Януковичем - порыв ветра повалил огромный венок, и он рухнул прямо на президента.

Во время поездки в Ивано-Франковск в рамках избирательной кампании 2004 года Янукович упал после того, как в него бросили яйцо.

Время правления президента Януковича было богато цитатами и высказываниями, которые стали крылатыми.

"В городах украинских начнут раздеваться женщины (с приходом весны. - Ред.)", - эта фраза Януковича, которой он в Давосе призвал иностранцев ехать в Украину, стала настоящим мемом.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Известный инцидент с венком

"Шлепер" - таким жаргонным словом назвал Янукович своих предшественников.

"Донбасс порожняк не гонит" - одна из самых известных фраз о Донбассе.

"Когда увидишь своими руками, глазами потрогаешь, по старой украинской традиции", - так он говорил о проверке работы губернаторов на местах.

Также имели место литературно-географические "познания": "в Одессе родилась великая поэтесса Анна Андреевна Ахметова" и еще звучал "великий украинский поэт Антон Чехов".

Хобби: Одним из главных и самых известных хобби Виктора Януковича была охота. Для этого даже обустроили специальные охотничьи угодья в Сухолучье под Киевом.

Также он коллекционировал оружие и раритетные автомобили. Любил играть в теннис.

Петр Порошенко (2014-2019)

Чем запомнился: Единственный президент Украины, который на выборах победил во всех регионах Украины, где проводилось голосование.

Весь свой срок полномочий работал в условиях вооруженного конфликта и противостояния Украины с Россией.

Запомнился обещанием быстро завершить конфликт на Донбассе, заявив, что "АТО должно продлиться часы, а не месяцы". В конце каденции он извинился за слишком обнадеживающие слова.

Порошенко - первый президент, который свободно владел английским языком и мог общаться во время международных встреч без переводчика.

Во время его президентства, в течение 2014-2015 годов, произошли стремительная девальвация гривны в несколько раз, а также спад экономики.

Почти год длилось противостояние бывших друзей и соратников Петра Порошенко и Грузии Михеила Саакашвили, у которого президент забрал ранее выданный украинский паспорт и которого в конце концов выдворили из Украины.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Марина и Петр Порошенко

Первая леди: Марина Порошенко стала одной из самых публичных жен президента в истории Украины. Помимо сопровождения президента во время визитов и мероприятий, она даже пыталась вести свою программу на ТВ.

Важнейшие геополитические решения: Порошенко заключал Минские соглашения, чтобы остановить активные боевые действия на Донбассе.

Петр Порошенко подписал Соглашение об Ассоциации с ЕС, а при его президентстве Украина выполнила требования для получения безвизового режима, и он начал действовать.

По его инициативе Украина приостановила действие Соглашения о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Он также инициировал закрепление в Конституции Украины курса на вступление в НАТО и ЕС.

Петр Порошенко лоббировал создание в Украине независимой от Москвы поместной православной церкви и получение от Вселенского патриарха томоса об автокефалии, в котором даже упомянуто его имя.

Известные цитаты, мемы и курьезы: Главный слоган избирательной кампании 2014 года "Жить по-новому" в последние годы президентства Порошенко стал настоящим мемом, который использовали для обозначения негативных сторон жизни Украины.

"Липецкая фабрика" - название кондитерской фабрики Roshen стало мемом у критиков Порошенко, которые требовали, чтобы он немедленно избавился бизнеса в России.

"Слепой траст" - траст, в который он передал свои активы для управления, также стал ходовым высказыванием у критиков президента.

Image caption Петр Порошенко во время получения томоса об автокефалии

"Считанные недели" - эта фраза-обещание Порошенко о безвизе стала крылатой.

"Прочь от Москвы", - часто повторял Петр Порошенко, цитируя известного украинского классика Мыколу Хвылевого.

Инаугурация Петра Порошенко отличилась тем, что в самом ее начале потерял сознание солдат почетного караула. Таких случаев было очень много, а последний раз женщина-военная потеряла сознание во время его речи за несколько недель до окончания полномочий.

Хобби: Порошенко постоянно повторял, что имеет очень мало времени на развлечения. Однако среди его хобби называли чтение книг, по крайней мере он ежегодно ходил на выставку "Книжный Арсенал".

Петр Порошенко под анонимными профилями также любил читать социальные сети.

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