МВФ и Украина: история займов и отношений

Копірайт зображення AFP Image caption За более чем 25 лет сотрудничества с МВФ Киев получил вдвое меньше средств, чем был готов предоставить МВФ

21 мая в Киеве должен начать работу миссия Международного валютного фонда, которая решит, получит ли Украина следующий транш по программе stand-by, одобренной в конце прошлого года.

Тогда Украина получила 1,4 млрд долларов. А в этом году ожидает еще два транша по 1,3 млрд долларов.

Среди вопросов, которые будет рассматривать миссия, обозреватели называют:

возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение, отмененное Конституционным судом. Ранее это было в пакете антикоррупционных обязательств Украины перед международными партнерами.

выполнение договоренностей по реформе небанковского сектора и принятие так называемого закона о "сплите", что выглядит весьма проблематичным для Верховной Рады после президентских и накануне парламентских выборов.

введение рыночных тарифов для населения, в том числе и на газ.

В апреле правительство приняло постановление, благодаря которому цены на газ для населения были снижены. Это стало возможным благодаря тому, что рыночные цены на импортный газ стали меньше, чем определенные правительством другим постановлением осенью прошлого года.

В то же время правительство предусмотрело, что в случае, когда рыночные цены вновь вырастут сверх этого предела, тарифы для населения будут ограничены этим уровнем.

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Впрочем, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что окончательное решение этого вопроса ожидают к концу года, поэтому получается, что на майских переговорах этот вопрос не будет ключевым:

"Цель, которую мы имеем в энергетическом секторе, это создание открытого и конкурентного рынка, в том числе и газового. Отсюда и другая цель - введение рыночных цен для населения до конца этого года".

В то же время изменение президентской власти в стране, а также приближение - внеочередных или очередных - парламентских выборов, так же, как и решение премьер-министра Владимира Гройсмана подать в отставку, очевидно, создаст много других тем для переговоров во время, когда деньги МВФ очень важны для Украины.

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Впрочем, как считает советник президента Зеленского Олег Устенко, в краткосрочной перспективе Украина сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша МВФ, хотя стратегически это сотрудничество необходимо.

"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в более 20 млрд долларов золотовалютных резервов", - заявил он "Интерфакс-Украина".

В то же время он признал, что пока Украина не может занимать на рынках, ведь цена этих займов будет на уровне 10% годовых. Так же без сотрудничества с МВФ Киев не сможет получить займы от Всемирного банка и ЕС.

Похоже, что и в этот раз, так же, как и в 9 из 10 предыдущих случаев, Украина может получить меньше денег, чем МВФ был готов дать.

ВВС News Украина напоминает, как это было.

Украина стала членом МВФ в 1992 году. В 1994-1995 годах сотрудничество идет по программе системного трансформационного займа, по которому Украина получила около 700 млн долларов на поддержку платежного баланса страны.

Далее сотрудничество становится системным, а займы исчисляются миллиардами долларов.

Всего за более 25 лет сотрудничества Украина и МВФ заключили 10 кредитных соглашений. Два из них предусматривали применение механизма расширенного финансирования, а остальные восемь - механизм stand-by - "наготове".

По этим соглашениям Украина могла получить почти 5,15 млрд SDR (Special Drawing Rights - "специальные права заимствования", СДР, валюта заимствования на основе "корзины" главных валют), однако получила меньше половины - лишь 21,9 млрд SDR (более 31,5 млрд долларов).

Только по одному кредитному соглашению, заключенному в мае 1996 года, Украина полностью "выбрала" выделенные МВФ деньги - почти 600 млн SDR.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Первый масштабный кредит от МВФ Киев получил во время финансового кризиса 1998 года. Избежание дефолта сыграло важную роль в переизбрании президента Леонида Кучмы на второй срок в 1999 году. На фото - президент Кучма и директор Второго Европейского департамента МВФ Джон Одлинг-Сми, 1999

Во второй раз Украина почти использовала выделенные средства из программы расширенного финансирования, согласованной осенью 1998 года - в разгар финансового кризиса. Тогда Киев мог получить 1,919 млрд SDR, а получил - 1,193 млрд SDR. Сама программа продолжалась до 2002 года.

С послекризисным восстановлением экономики правительство приняло решение о том, что дальнейшее сотрудничество с МВФ будет происходить на бескредитной основе.

В 2004 году была согласована программа "предупредительный stand-by", которая предусматривала, что в случае ухудшения ситуации Украина сможет получить помощь от МВФ.

Копірайт зображення UNIAN Image caption До кризиса 2008 года Киев пытался поддерживать "бескредитные" отношения с МВФ. На фото - президент Виктор Ющенко и первый заместитель директора-распорядителя МВФ Джон Липски, 2007

Так продолжалось до 2008 года, когда развернулся очередной мировой финансовый кризис. Осенью 2008 года МВФ согласился предоставить Украине рекордный на то время займ в 11 млрд SDR, что тогда составляло около 16,4 млрд долларов.

Ситуация была настолько сложной, что 3 млрд SDR были сразу зачислены в резервы Национального банка.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Переговоры с МВФ в кризисный 2008 год пришлись на премьерство Юлии Тимошенко. На фото - премьер Юлия Тимошенко и представитель миссии МВФ Джейла Пазарбазиолу, 2008

В целом по этой программе Киев получил три транша. Часть второго и весь третий были направлены непосредственно в государственный бюджет - практика, в целом не свойственная МВФ.

Летом 2010 года, так и не получив по этой программе 4 млрд SDR, Киев заключил с МВФ новое и такое же масштабное соглашение - на 10 млрд SDR (более 15 млрд долларов). Но по нему было "выбрано" еще меньше средств - всего около четверти.

Выделение очередных порций этого займа постоянно откладывалось из-за невыполнения Украиной своих обязательств, прежде всего тех, что касались введения рыночных цен на газ для населения.

Копірайт зображення UNIAN Image caption При президентстве Виктора Януковича Киев получил лишь четверть из выделенных МВФ средств. На фото - президент Виктор Янукович и директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Канн, 2010

Наконец, в поисках внешнего финансирования для поддержки бюджета тогдашнее правительство во главе с Николаем Азаровым обращается за помощью к России.

В декабре 2013 года, когда в центре Киева проходили акции против решения властей не подписывать Соглашение об ассоциации, в Москве президент Виктор Янукович подписал соглашение о 15-миллиардном займе от России.

Трехмиллиардный кредит, оформленный в еврооблигациях, которые выкупила Россия, должен был стать первым траншем. В феврале 2014 года президент Янукович бежал из Украины в Россию.

После побега президента Януковича, смены власти, аннексии Крыма Россией и начала конфликта на Донбассе, Украина вновь обращается к МВФ с просьбой о срочной финансовой помощи.

Копірайт зображення EPA Image caption В чрезвычайно тяжелые для Украины 2014-2015 годы МВФ снова стал крупнейшим кредитором Украины. На фото - директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, премьер-министр Арсений Яценюк, министр финансов Наталья Яресько

Копірайт зображення NurPhoto Image caption На фото - президент Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, 2015

В конце апреля 2014 года МВФ соглашается на еще одну программу кредитования на общую сумму почти 11 млрд SDR (15,1 млрд долларов). Из первого же транша более 1 млрд долларов снова направлены прямо в бюджет.

Всего по этой программе на поддержку бюджета поступило 2 млрд долларов из общей суммы полученных траншей на 3 млрд долларов.

Несмотря на это, экономика Украины быстро падает, и уже менее чем через год, в марте 2015 года была согласована новая программа - расширенного финансирования - на рекордную сумму в 12,348 млрд SDR. Так же беспрецедентным был и первый транш по этой программе в 5 млрд долларов.

По этой же программе Украина получила и максимальное количество траншей - четыре. Однако и по ней Украина "выбрала" около половины выделенных средств.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Последнюю порцию займов от МВФ Киев получил лишь после решения правительства о повышении цен на газ для населения, 2018

В декабре 2018 года ее досрочно заменили новой программой stand-by.

Она предусматривает предоставление почти 4 млрд долларов, за которыми Киев может обратиться до весны 2020 года.

В отличие от расширенного финансирования, предоставляемого странам, которые нуждаются в срочной помощи во время кризиса, stand-by рассчитана на страны, экономика которых стабильна и растет, но нуждается в поддержке в определенных вопросах.

Наибольшая текущая проблема Украины - пик выплат долгов предыдущих лет. По подсчетам НБУ, в 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят 17 млрд долларов.

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