Приквел "Игры престолов": что о нем известно и когда ждать

Копірайт зображення HBO

Последний эпизод "Игры престолов" вышел на экраны в минувшее воскресенье, но скучать фанатам придется недолго: HBO уже анонсировал съемки приквела "лучшего сериала всех времен". Вот все, что мы знаем о нем по состоянию на сегодня.

Как он будет называться?

Название приквела пока не утверждено, но на протяжении последних месяцев в соцсетях начали распространяться несколько вариантов, которые якобы рассматривает HBO.

Некоторые СМИ со ссылкой на людей, причастных к работе над проектом, заявляли, что название будущего приквела - "Кровавый месяц" (Bloodmoon).

В то же время Джордж Мартин, автор вселенной "Игры престолов", рассказал, что ему больше нравится вариант "Долгая Ночь" (The Long Night), но не факт, что его утвердят.

"Долгая Ночь" - это также название третьего эпизода последнего сезона "Игры престолов", в котором армия Короля Ночи нападает на Уинтерфелл.

Когда будут разворачиваться события?

Как бы он ни назывался, события будущего сериала будут разворачиваться за 5000 лет до тех, что описаны в "Игре престолов".

Это означает, что наших любимых персонажей, за судьбой которых мы наблюдали на протяжении последних восьми лет, в приквеле мы не увидим.

Есть только одно исключение - Король Ночи, сыгранный словацким актером Владимиром Фурдиком.

О чем будет сериал?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джордж Мартин считает, что лучшее название приквела - "Долгая Ночь"

Как говорят в HBO, шоу будет своеобразной хроникой событий, которые происходили между золотым веком героев и "темными временами".

"От пугающих секретов истории Вестероса до правды о возникновении Белых ходоков и секретов Востока - в одном вы можете быть уверены: это не та история, которую, как вам кажется, вы знаете", - говорят в HBO.

Под Эпохой героев подразумеваются времена, когда Дети леса подписали мирный договор с Первыми людьми, которые прибыли на Вестерос.

Копірайт зображення HBO

"Самый темный час" касается появления Белых ходоков, которое разрушило мир и принесло с собой Зиму, продолжающуюся долгие годы.

Поэтому, судя по всему, мы узнаем настоящую историю Короля Ночи, а также детали истории Старков и Ланнистеров.

События сериала будут разворачиваться во времена, когда жил Брандон Строитель, который построил Уинтерфелл и Стену на севере.

А драконы будут?

Простите, но нет.

"Вы увидите абсолютно другую эпоху. Никаких драконов, Железного трона и Королевской гавани", - рассказывал Джордж Мартин в апреле этого года.

Актерский состав уже известен?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Наоми Уоттс

Мы точно знаем, что одна из звездных актрис, которая сыграет в сериале, - это номинантка премии "Оскар" Наоми Уоттс.

Какой будет ее роль, неизвестно, но поклонники предполагают, что она сыграет Ниссу-Ниссу, жену легендарного героя Азора Ахая, который владеет знаменитым Светозарным мечом.

Также можно ожидать появления в приквеле британского актера Джейми Кэмпбелла Бауэра, который до этого играл в фильмах "Фантастические звери", "Гарри Поттер" и "Сумерки".

Когда премьера?

Не раньше следующего года, хотя съемки сезона уже начались в Белфасте.

Представительница HBO Кейси Блойс рассказала изданию Hollywood Reporter, что с точной датой выхода приквела телеканал пока не определился.

Впрочем, говорит она, можно быть уверенным, что премьера состоится не раньше, чем через год после выхода последнего сезона "Игры престолов".

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