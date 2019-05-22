Зеленский не первый: как раньше в Украине распускали парламент

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Владимир Зеленский - не первый президент, решивший распустить украинский парламент. Подобные шаги, как правило, сопровождались заявлениями об их "неконституционности", а также о попытке конституционного или государственного "переворота".

Отличались ли решения Владимира Зеленского и его предшественников и каковы были последствия таких шагов?

Верховная Рада Украины трижды избиралась досрочно: в 1994, 2007 и 2014 годах. Но бывшие президенты в течение срока своих полномочий неоднократно угрожали парламенту это сделать и иногда даже издавали соответствующие указы, однако впоследствии их отменяли.

По иронии судьбы, во время инаугурации Владимира Зеленского 20 мая в ложе для гостей присутствовали три президента, ставшие инициаторами досрочных выборов - Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, и Леонид Кучма, который издал соответствующий указ, но потом его отменил.

Еще один президент - Виктор Янукович, находившийся далеко за пределами Верховной Рады и не слушавший заявлений Владимира Зеленского в сессионном зале, роспуск парламента никогда не инициировал.

Кравчук, шахтеры и "два по 50"

В 1994 году первые выборы после обретения независимости Украины были досрочными.

Широкомасштабная забастовка шахтеров Донбасса 1993 года заставила Верховную Раду выполнить требования горняков - назначить консультативный референдум о доверии президенту Леониду Кравчуку и парламенту, которым в то время руководил Иван Плющ.

Однако вскоре это решение было отменено и назначены досрочные парламентские и президентские выборы - в марте и июне 1994 года.

Формально-юридических оснований для роспуска Рады не было. Было политическое давление бастующих, угроза экономического коллапса, и это заставило политические элиты пойти на переговоры.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Шахтерское протестное движение 1993 года стало самым массовым в истории независимой Украины

Выборы в парламент проводились по 100% мажоритарной системе, когда для избрания необходимо получить 50% голосов избирателей.

"Два по 50" - так тогда говорили об избирательной системе. Поскольку для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися, в них должны были принять участие не менее 50% избирателей. Именно это требование оказалась самой большой проблемой, по итогам первого тура только в 49 округах из 450 были выполнены условия минимальной явки и абсолютного большинства голосов в пользу одного из кандидатов.

И вплоть до 1995 года проводились дополнительные выборы.

Тогда больше всего мандатов собрали коммунисты, на втором месте оказался Народный рух Украины. Осенью того же года президентом был избран Леонид Кучма.

Кучма "не совсем корректно стимулировал процесс"

Леонид Кучма также соблазнился правом распустить Верховную Раду. Это решение стало следствием жесткого политического кризиса.

В 1996-м парламент долго не мог принять новую Конституцию с расширенными полномочиями президента, на чем настаивал Кучма. Основной закон депутаты приняли после того, как президент издал указ о роспуске Верховной Рады и вынесении на всенародное голосование проекта новой Конституции.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Депутаты Верховной Рады под стенами парламента радуются принятию Конституции, 1996 год. И отмене указа президента о роспуске?

Оппоненты президента назвали указ "конституционным переворотом" и решили не покидать сессионный зал даже ночью - до тех пор, пока новая Конституция не будет утверждена.

Придя утром в сессионный зал после "конституционной ночи", Леонид Кучма сказал: "Я хочу перед вами извиниться за то, что я, может, не совсем корректно стимулировал этот процесс".

Указ был отменен, несмотря на то, что новый Основной закон по содержанию не был тем документом, на котором настаивал Леонид Кучма.

Ющенко делал это несколько раз

Виктору Ющенко советовали распустить парламент сразу после победы на выборах президента в 2005 году, однако он не согласился.

Выборы 2006 года были очередными, но уже в 2007-м президент издал указ о роспуске Рады. Ющенко настаивал на том, что "Коалиция национального единства", в которую входили Партия регионов, коммунисты и социалисты, была сформирована с нарушениями Конституции.

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Коалиция и лично премьер Виктор Янукович назвали сам указ неконституционным, а действия президента Ющенко - попыткой государственного переворота.

Поскольку Конституционный суд рассматривал соответствующее представление и не принял никакого решения, а правительство отказалось финансировать выборы, Виктор Ющенко дважды переносил дату досрочных выборов - на май и июнь 2007 года, а также менял формулировки о причинах роспуска.

В конечном счете, в последнем указе причиной была указана неконституционная численность состава парламента - после того, как сторонники Ющенко, массово отказались от депутатских мандатов.

На выборах в сентябре 2007-го фракция "Наша Украина - Народная самооборона", в которую, в основном, входили сторонники Виктора Ющенко была лишь третьей, а первое место вновь заняла Партия регионов, вторым был блок Юлии Тимошенко. Однако НУ-НС и БЮТ смогли создать коалицию.

Но в 2008 году Виктор Ющенко вновь принял указ о роспуске Верховной Рады. Причина - отсутствие коалиции. Это произошло после того, как из коалиции большинства вышла его фракция "Наша Украина - Народная Самооборона". Причиной стал конфликт между НУ-НС и блоком Юлии Тимошенко.

Но меньше чем через две недели президент этот указ отменил, потому что в парламенте сформировалась новая коалиция в составе Партии регионов, Блока Литвина и депутатов из мажоритарных округов.

А в 2009 году, незадолго до очередных выборов президента, Виктор Ющенко вновь заговорил о роспуске парламента. Он предупредил депутатов, что распустит Раду, если они в течение 100 дней не примут поправки в Конституцию, расширяющие полномочия президента страны. При этом, как и Леонид Кучма в 1996-м, Ющенко планировал одновременно с досрочными выборами вынести текст Основного закона на референдум.

Указ так и не появился, а сам Виктор Ющенко проиграл президентские выборы в 2010 году, заняв лишь пятое место.

Постмайдановский указ Порошенко

Петр Порошенко распустил парламент в 2014 году вскоре после того, как был избран президентом.

Он был уверен, что Рада должна быть распущена, ввиду того что парламентские выборы 2012 года не были свободными и честными, а депутаты утратили доверие и уважение украинского народа. Кроме того, по мнению президента, в парламенте было немало депутатов, которые поддерживали пророссийских сепаратистов на Донбассе - в то время на Востоке страны уже шли бои, а Крым был аннексирован Россией.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Роспуск парламента в 2014 году имел как правовые, так и политические причины. Петр Порошенко считал, что после аннексии Крыма и событий на Донбассе состав Рады должен быть обновлен

Но формальной причиной роспуска Рады и назначения досрочных выборов стало отсутствие правящей коалиции в течение более чем 30 дней.

На досрочных выборах победу одержала партия "Народный фронт" Арсения Яценюка, а блок Петра Порошенко был вторым, проиграв лидеру менее одного процента. Кроме этих политических сил, в коалицию вошли "Самопомощь" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Мягкий" роспуск Зеленского

Команда Владимира Зеленского считает, что основанием для роспуска является отсутствие коалиции в Верховной Раде.

При этом, по словам юристов президента, этот факт не нужно доказывать в суде, поскольку коалиция не имеет необходимого минимума в 226 голосов с 2016 года, когда из ее состава вышли фракции "Батькивщина" и "Самопомощь". Отсутствие коалиции 21 мая подтвердила и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, а еще раньше об этом заявляли депутаты "Самопомощи".

Итак, новый президент, объявив о роспуске Рады, ничего уникального не сделал. Его указ был даже более "мягким", чем указы его предшественников, поскольку депутаты лишатся своих полномочий всего на несколько месяцев раньше предусмотренного Конституцией срока, то есть в конце октября.

Указы бывших президентов были следствием политических кризисов в стране, однако сейчас о кризисе речь не идет.

К тому же большинству политических сил (полномочия их депутатов прекращаются досрочно) выборы выгодны - ведь все они, за исключением "Народного фронта" - имели своих кандидатов в президенты, а значит развернутые штабы в регионах.

А после того, как Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер для партий с 5% до 3% голосов и отменить мажоритарную систему выборов, категорических противников досрочных выборов, кажется, не осталось.

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