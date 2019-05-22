Копірайт зображення UNIAN Image caption Андрей Богдан

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей администрации адвоката Андрея Богдана.

Богдан работал на высоких должностях во времена президентства Виктора Януковича, поэтому подпадает под запрет занимать государственные должности в соответствии с законом о люстрации и не имеет права становиться главой АП.

(Когда эта статья уже была опубликована, Богдан прокомментировал свое назначение. "Наши предшественники принимали этот закон так, что глава Администрации президента и его заместители выведены из-под государственной службы. И если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, это либо глава АП, либо заместители", - заявил Андрей Богдан. При этом в законе об очищении власти четко указано, что глава администрации президента под люстрациюподпадает).

Его называли "неформальным руководителем" штаба Зеленского и "куратором" от бизнесмена Игоря Коломойского, интересы которого он защищает.

О сотрудничестве с Андреем Богданом в своих интервью рассказывал и сам Игорь Коломойский.

Всю избирательную кампанию адвокат был рядом с Зеленским и участвовал во всех важнейших переговорах, а также входил в рабочую группу по организации инаугурации новоизбранного президента.

BBC News Украина собрала информацию об Андрее Богдане, которая является в открытых источниках, а также вспомнила, что о нем говорили в самой "Зе-команде".

BBC News Украина собрала о нем всю доступную информацию из открытых источников, а также вспомнила, что о нем говорили в самой "Зе! Команде".

Дважды уполномоченный по антикоррупционным вопросам

Андрею Богдану 42 года. Он жил и учился во Львове, где получил высшее юридическое образование.

Там же в 2001 году получил свидетельство адвоката.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Владимир Зеленский и Андрей Богдан на заседании в АП 21 мая

Позже переехал в Киев, где со временем стал управляющим партнером объединения "Адвокатская фирма "Юридические советники".

По данным СМИ, кроме адвокатской работы, был также помощником судьи Киевского апелляционного суда.

В 2007 году баллотировался в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина - Народная самооборона" (хотя, как указано на сайте ЦИК, не входил ни в одну из партий).

Был 93-м номером списка, и депутатом в итоге не стал.

В январе 2008 года тогдашний министр юстиции Николай Онищук назначил Андрея Богдана своим заместителем по вопросам борьбы с коррупцией.

Остался в правительстве после победы Виктора Януковича и в марте 2010 года стал заместителем министра Кабинета Министров Украины и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Почти все встречи Зеленского после победы на выборах проходили при участии Андрея Богдана, в том числе и с предстоятелем УГКЦ Святославом

Позже эту должность ликвидировали, однако в 2013 году тогдашний премьер-министр Николай Азаров вновь назначил Андрея Богдана уполномоченным Кабмина в сфере антикоррупционной политики.

После Евромайдана и отставки правительства Азарова, в марте 2014-го, Андрей Богдан был уволен с должности.

Советник Коломойского и адвокат Корбана

Весной того же 2014-го он стал советником новоназначенного губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

А осенью вторично баллотировался в Верховную Раду - уже по спискам партии "Блок Петра Порошенко". По информации ЦИК, Андрей Богдан на тот момент все еще был беспартийным и работал главным юрконсультом юридической фирмы "Статус".

Впрочем, депутатом он снова не стал, несмотря на то, что его 74-е место в списке в итоге оказалось проходным. Партия отменила его регистрацию в качестве кандидата.

Копірайт зображення Министерство юстиции Image caption Назначение Богдана в Министерстве юстиции, 2008 год

В 2018 году Андрей Богдан безрезультатно обжаловал это решение в суде и требовал "запретить ЦИК признавать избранным любого другого, а также тех народных депутатов, которые уже были зарегистрированы после меня - их полномочия на это время прекратить".

В то же время Андрей Богдан защищал интересы соратника Игоря Коломойского Геннадия Корбана, которому в 2015 году инкриминировали захват заложников, создание преступной организации и присвоение средств.

"Товарищ Зеленского"

С начала президентской кампании Владимира Зеленского Андрея Богдана стали называть "куратором Коломойского" в "Зе-штабе", где видели адвоката.

Впрочем, в самом штабе это последовательно отрицают.

Так, на вопрос BBC News Украина о том, есть ли представители Игоря Коломойского в команде Владимира Зеленского руководитель его штаба Иван Баканов ответил: "Нет, мне о таком человеке неизвестно. Вы имеете в виду Андрея Богдана? Он юрист, нет вопросов".

Копірайт зображення УНІАН Image caption Андрей Богдан и Геннадий Корбан во время заседания Апелляционного суда Киева, 10 февраля 2016 года

Впрочем, какие именно функции выполняет Андрей Богдан, в штабе не объясняют.

Политконсультант Владимира Зеленского Дмитрий Разумков лишь отметил, что "ключевых позиций" у него нет, а сам он "помогает по юридическим вопросам".

По словам Разумкова Андрей Богдан является "давним товарищем" Владимира Зеленского.

А Игорь Коломойский в разговоре с журналистами программы "Схемы" признавал, что хоть Андрей Богдан и является его адвокатом, однако работает и с другими клиентами: "Что вызывает у меня раздражение, потому что возникает вопрос: есть ли конфликт интересов?"

В медиа также появился ряд расследований о поездках и визитах Андрея Богдана, например в НАБУ, где он от имени команды Зеленского разговаривал с Артемом Сытником о борьбе с коррупцией.

Журналисты упомянутых "Схем" утверждали, что с 2014 года юрист минимум трижды летал в Россию.

Андрей Богдан в своем Facebook это опроверг: "Много времени провел на фронте, в том числе в самых горячих точках. На моей странице сотни фото с войны. Внесен в черный лист в России. В Россию и Белоруссию не могу въехать, даже если бы хотел".

И добавил: "Готовьтесь. К суду".

Обойти люстрацию

Позже "Схемы" сообщили, что Андрей Богдан "тайно посещал Конституционный суд", где, по предположению журналистов, разговаривал с председателем суда на предмет люстрации.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Андрей Богдан, Елена и Владимир Зеленские в ночь выборов

Как обращают внимание авторы расследования, по закону "Об очистке власти" Андрей Богдан, который дважды работал в правительстве при Януковиче, не может находиться на гражданской службе до 2024 года.

"При этом, ходят тревожные слухи, что у части команды Зеленского зреет план люстрацию отменить - это позволит брать "новые лица" из старой обоймы подзабытых кадров Януковича. Таких, как Богдан, например", - написала в Facebook автор "Схем" Наталья Седлецкая.

Конституционный суд все еще проверяет закон о люстрации и может признать его неконституционным, что теоретически позволит Андрею Богдану получить должность в исполнительной власти.

В начале мая в интервью изданию "Цензор.net" Андрей Богдан заявлял, что не собирается "обходить закон о люстрации", чтобы получить возможность занять высокий пост при Зеленском.

"Да, я внесен в закон о люстрации ... Я не имею права занимать должности, относящиеся к государственной службе. Другие посты я имею право занимать", - убеждал недавно Богдан.

BBC News Украина обратилась в пресс-службу Владимира Зеленского и к самому Андрею Богдану с запросом об интервью и ожидает ответа.

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