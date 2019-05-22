Возможен ли референдум о мире с Россией?

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Во вторник, 21 мая, новоназначенный глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что в случае определенных договоренностей с Россией, их одобрение могут вынести на всенародный референдум.

По его словам, это необходимо, "чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент принимал решение, а чтобы народ Украины принял это решение".

Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что хочет проводить как можно больше референдумов.

Согласно Конституции Украины, президент имеет право объявить всеукраинский референдум для принятия изменений в Конституцию.

Однако пока в Украине отсутствует законодательство, которое может регулировать проведение референдумов.

Что сказал глава АП?

В эфире телеканала 112 Андрей Богдан заявил: "Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми".

Он добавил: "Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ".

"Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - отметил глава АП.

Копірайт зображення Reuters Image caption Владимир Зеленский и Андрей Богдан на встрече с руководителями фракций в Администрации президента

На вопрос ведущего о законе о референдуме Богдан ответил: "Закон о референдуме - это однозначно, это основное направление нашей деятельности. А договоренности - основные договоренности, или, возможно, спорные договоренности, - относительно военного конфликта с Россией, относительно агрессии России должны быть оценены обществом".

Он объяснил: "Имеется в виду не формат. И это говорил Владимир Зеленский во время своей избирательной кампании, окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, если будут проблемные точки восприятия теми или другими, оно может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы само общество, сам народ принял такое решение: подходят те или иные договоренности".

"Правовой вакуум"

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook назвал возможный референдум о формате переговоров с Россией "вероятно, самым опасным решением, принятым новой властью".

"Без закона ни один референдум проводить нельзя, в этой сфере у нас правовой вакуум", - заявил в комментарии для BBC News Украина депутат Руслан Князевич, председатель комитета ВР по правовой политике и правосудию.

"Если сначала можно будет провести внеочередные парламентские выборы без конституционных оснований, то впоследствии не возникнет проблем с проведением любого референдума без конституционных оснований и даже при отсутствии самого закона. Шаг за шагом", - отметил в Facebook бывший глава ЦИК Андрей Магера.

"Действительно, закона о референдуме нет, и это одна из ключевых проблем, потому что очевидно, что этот закон станет заложником ситуации в парламенте", - отметила в комментарии BBC News Украина председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Впрочем, то, каким образом и по какому закону будет проводиться референдум, является второстепенным в сравнении с тем, какой документ может быть вынесен на референдум, говорит Айвазовская.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Право президента назначать референдум закреплено в Конституции

"На референдум нельзя выносить вопросы наподобие этого: "Вы за мир или за войну?" На референдум выносятся документы после проведения общенационального анализа политического контекста, законодательства и последующих стратегических перспектив страны по преодолению конфликта", - объясняет Айзвазовская.

Она отмечает, что нельзя проводить референдум без документа. Сейчас такого документа нет.

"Были заявления со стороны должностных лиц, которые, впрочем, не имеют ни юридической, ни политической силы в отношении вынесения вопроса миротворчества на референдум. Пока не будет документа, говорить о перспективах нереалистично", - объясняет эксперт.

По ее словам, в мировой практике существуют примеры проведения референдума о мире, "но они оказались в основном провальными".

Она добавляет: "Референдумы - это обычно финальная стадия, когда все стороны договорились, и есть документ, подготовленный при участии всех сторон. Он и выносится на референдум, чтобы граждане показали приемлемость или неприемлемость этого документа".

"План мирного урегулирования конфликта в Северной Ирландии касался документа, срок реализации которого - 18 лет, и он до сих пор реализуется", - приводит пример Айвазовская.

Реакция Кремля

В Кремле назвали идею о проведении референдума об отношениях с Россией "внутренним делом Украины", и заявили, что не понимают, о чем должны быть "мирные переговоры" Украины и России.

"Это внутреннее дело Украины, безусловно, - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. -Конечно, от Киева мы бы ожидали каких-то конкретных шагов. Прежде всего в русле выполнения минских договорённостей и урегулирования внутриукраинской проблемы Юго-Востока. И, во-вторых, это в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим".

Что касается отношения Кремля к идее вынести такой вопрос на референдум, то Песков заявил: "Главное, чтобы был смысл, чтобы была эффективность".

На вопрос о возможном референдуме по результатам мирных переговоров Украины и России, Песков отметил: "Между Украиной и Россией нет никаких вооруженных конфликтов. В Украине - гражданская война".

"Поэтому тут, конечно, мы еще ждем объяснений, чтобы понять, о чем идет речь", - добавил пресс-секретарь президента России.

Зеленский о референдуме и России

В своей предвыборной программе Зеленский обещал "народовластие через референдумы".

В одном из первых законопроектов он обещал определить, чтобы основные задачи для власти формировали граждане путем референдумов.

Он также добавлял, что голосование на выборах и референдумах должно происходить "с максимальным использованием новейших технологий".

"Я помешан на референдумах, это мой пунктик, это очень нравится", - объяснял Зеленский.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Зеленский готов начать переговоры с Россией по ситуации на Донбассе

В разговоре с журналистом Дмитрием Гордоном Зеленский отметил: "Я хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Это первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну".

"Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля", - добавил Владимир Зеленский. Вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР" он не собирался.

Разговор нужно начинать так: "Чего вы хотите? Зачем вы пришли к нам? Напишите пункты", - объяснял он.

Бывший шоумен подытожил: "Я взял бы все эти пункты… А потом я бы сказал: "Смотрите, вот наши пункты". А сошлись бы мы где-то посредине".

На уточняющий вопрос о том, что нужно будет что-то отдать, политик ответил: "Только надо решить, что".

Решить, что именно Украина может уступить России, Зеленский предлагал посредством референдума, онлайн-опроса или телевидения.

Что говорит Конституция?

Согласно Конституции Украины, референдум - форма непосредственного волеизъявления граждан.

Статья 72 Конституции гласит: всеукраинский референдум назначается Верховной Радой или президентом Украины в соответствии с их полномочиями, установленными Конституцией.

"Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно его назначения собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области", сказано в Конституции.

Исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины.

Референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.

Закон о референдуме

Копірайт зображення UNIAN Image caption В прошлом году Конституционный суд признал закон о всеукраинском референдуме от 2012 года неконституционным

В Украине существовал Закон о всеукраинском референдуме, который одобрили во времена президентства Виктора Януковича.

Но в апреле 2018 года Конституционный суд признал его неконституционным как из-за нарушения процедуры его рассмотрения и принятия, так и с точки зрения его содержания.

Отмененный КС закон предусматривал, что на всеукраинском референдуме можно было принимать новую редакцию Конституции, отменять законы и вносить поправки в Основной закон без участия Верховной Рады.

Его результаты должны были быть окончательными и не нуждались в дополнительном утверждении.

Возможность внепарламентского одобрения Конституции раскритиковала Венецианская комиссия.

Однако на практике закон о референдуме так ни разу и не применили.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2013 году Коммунистическая партия Украины пыталась инициировать референдум о вступлении страны в Таможенный союз

Украинские политики предприняли несколько попыток провести референдум.

В 2000 году президент Леонид Кучма проводил референдум по изменениям в Конституцию, результаты которого пытался ввести в обход парламента, однако тогда ему это не удалось.

В 2013 году Коммунистическая партия Украины и организация Виктора Медведчука "Украинский выбор" пытались инициировать референдум о вступлении страны в Таможенный союз.

В 2017 году партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко пыталась провести всеукраинский референдум о запрете на продажу земли.

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