Что происходит с гривней и каким будет курс летом

Копірайт зображення UNIAN Image caption Гривна стала железной, но испытания на прочность долгами может не пройти

В Украине прошли президентские и приближаются парламентские выборы, растет торговый дефицит - страна больше импортирует, чем экспортирует, а выплаты по долгам - на пике.

При этом с начала года гривна укрепляется - курс гривны к доллару вырос более чем на 5%.

Почему так происходит и как долго будет продолжаться?

"Укрепление как раз прекратилось, - говорит исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. - Поэтому можно уже говорить в лучшем случае о стабилизации, а в худшем - о начале девальвации".

Если на 23 мая официальный курс составлял 26,30 грн за доллар, то уже 24 мая гривна подешевела на 3 копейки.

Однако на протяжении длительного периода времени гривна укреплялась, несмотря на то, что в начале года большинство экспертов давали не очень оптимистичные прогнозы.

Казус ОВГЗ

Главной причиной этого обозреватели называли массированный выпуск ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа). Минфин предлагал за государственные ценные бумаги такие высокие проценты, что инвесторы охотно скупали их.

Двухлетние ОВГЗ позволяли получить доход от 18% годовых, а полугодовые - до 19-19,5%.

Главными покупателями стали нерезиденты, и для покупки облигаций они меняли доллары на гривны, укрепляя украинскую валюту.

По данным министерства финансов, в настоящее время объем ОВГЗ в нерезидентском портфеле с начала года вырос в шесть раз и сейчас составляет почти 40 млрд грн.

Кроме нерезидентов, в ОВГЗ инвестировали банки и даже население.

"Поход" в ОВГЗ также стали причислять к причинам, по которым банки не кредитуют экономику, ведь им гораздо выгоднее и спокойнее получить гарантированный "купон" на инвестиции в государственные ценные бумаги.

Всего с начала года министерство финансов привлекло на внутреннем рынке 147 млрд грн. Все эти деньги пошли на покрытие бюджетных расходов и выплату предыдущих долгов.

Что еще?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Курс гривны вместе со всей экономикой будет очень зависит от того, каким будет урожай зерна и цены на мировых рынках

Среди других факторов укрепления гривны Глеб Вышлинский называет "сезонный" фактор:

"Больший экспорт именно в конце весны - начале лета - этот фактор влиял (на курс) в любой год независимости Украины".

К тому же, говорит экономист, уверенная победа одного из кандидатов на президентских выборах показала определенные оптимистичные ожидания в обществе, что также всегда укрепляет национальные деньги.

Однако действие этих факторов понемногу исчерпывается, тогда как риски, озвученные в начале года участниками рынка и экспертами, никуда не исчезли.

Что впереди?

Среди этих рисков обозреватели в первую очередь называют большие долговые выплаты. При этом приток средств, за счет которых эти выплаты могут осуществляться, - под вопросом.

"Сейчас курс гривны в большей степени будет определяться внешнеторговым балансом, то есть тем, как будут себя чувствовать цены на металлы, зерно, нефть и газ, каким будет урожай", - объясняет Глеб Вышлинский.

Далее к ним добавятся факторы, которые будет определять уже новая власть во главе с президентом Зеленским, - считает эксперт:

"Если произойдут какие-то вещи, которые будут говорить о невозможности уже для новой власти договориться с МВФ, - или будут попытки снижать цены на газ, или будет поддержка попыток Коломойского получить какую-то компенсацию за ПриватБанк, - то, соответственно, это будет негативно давить на гривну".

Фактор МВФ

Несмотря на то, что очередная миссия фонда в настоящее время работает в Киеве, в МВФ уже ориентируются на результативные решения после парламентских выборов и формирования нового правительства.

"Как только новое правительство будет сформировано после (внеочередных парламентских. - Ред.) выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной", - заявил представитель МВФ Джерри Райс.

"Уже есть четкое понимание того, что этот визит экспертов МВФ не приведет к результативному пересмотру программы", - говорит Глеб Вышлинский.

В лучшем случае о следующем транше от МВФ можно будет говорить к концу года. А это значит, что до этого в выплате миллиардных долгов Киев должен рассчитывать только на себя, поскольку без сотрудничества с МВФ не получит и средств от Евросоюза.

Кроме того, как напоминает Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы, до пересмотра программы кредитования МВФ, Киев не сможет получать средства и от Всемирного банка:

"Украина столкнулась с очень большими потребностями в финансировании в 2019-2021 годах. Мы бы советовали новой власти не только сохранить сотрудничество с МВФ по нынешней программе. Мы также ожидаем, что уже новое правительство начнет переговоры о новом соглашении с МВФ, потому что мы видим потребность в таком сотрудничестве для Украины на следующие два года".

Если же этого не будет, говорит старший экономист Всемирного банка Фарук Кхан, Киев рискует оказаться перед лицом серьезного кризиса.

"Не существует сценария, при котором Украина выдержит вызовы 2019-2020 годов без программы с МВФ и без того, чтобы не столкнуться с экономическим кризисом, - говорит экономист. - Потребность в финансировании велика, и ее можно удовлетворить и с помощью международных финансовых институтов, и на рынке. Если программы с МВФ не будет, то и финансовые рынки не дадут Украине тех объемов средств, в которых она нуждается. А это создаст серьезные угрозы для макроэкономической стабильности. Это подорвет рост экономики, и Украина приблизится к экономическому кризису".

Как показывает опыт, первым вестником кризиса как для участников рынков, так и торговцев на базаре, становится курс гривны.

Как написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Совета НБУ и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, "в мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы".

Поэтому стабильность экономики, реформы и сотрудничество с МВФ является критически важными не только для государства в целом, но и для кошельков рядовых украинцев: "Не будет этого - взлетит гривня, будут увольнять людей и закрывать бизнес".

Экономический советник нового президента и руководитель Международного фонда Блейзера Олег Устенко также считает, что "сейчас без МВФ выжить не удастся".

"Без МВФ поддерживать финансовую стабильность можно только очень ограниченное время - имеющиеся долги требуют обслуживания, а бедная жизнь, хотя и "не по карману", заставляет делать новые долги", - написал он на своей странице в Facebook.

Поэтому получается, что курс гривны летом будет зависеть от того, насколько хорошим будет урожай и благоприятными для Украины цены на зерно, нефть и металл на внешних рынках. А с началом осени одним из ключевых факторов станут условия продолжения сотрудничества с МВФ.

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