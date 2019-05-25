Как Kiev превращается в Kyiv

Копірайт зображення Alex Livesey/Getty Images Image caption Во время Евро-2012 УЕФА утвердил транслитерацию с украинского при написании столицы Украины латиницей - Kyiv вместо Kiev

Когда в апреле 2019 года литовка Лаура Даугнорайте впервые прилетела в Украину, она не обратила внимания на то, как здесь пишут название украинской столицы - Kyiv или Kiev.

Женщина говорит, что прекрасно провела время, и Киев показался ей "более западным и современным", чем она ожидала. А в отношении правописания объясняет: "Для меня Kiev звучит сродни литовскому Kijevas, я, пожалуй, даже не заметила других вариантов написания".

Копірайт зображення Benoît Rondeau Image caption Лаура Даугнорайте в Киеве

Однако для многих украинцев вопрос написания названия столицы в английской транслитерации стал принципиальным.

ВВС News Украина попыталась разобраться, как и почему Kiev превращается в Kyiv.

От Kiev до Kyiv

В мире применяются два варианта транслитерации названия столицы Украины латиницей: Kiev (с русского) и Kyiv (с украинского). В течение последнего года несколько десятков международных аэропортов перешли на вторую версию.

В апреле аэропорт Цюриха в Швейцарии также стал писать Kyiv. Андрей Болеховский из Ивано-Франковска забросал администрацию аэропорта письмами, и делал это до тех пор, пока там не изменили написание.

"Российская версия - правопреемник Советского Союза и связывает нас с совком", - объясняет 25-летний маркетолог.

Название Kiev является примером использования экзонимов, то есть именования одним народом других народов и их географических объектов. Об этом пишет заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин в своем блоге. По его словам, некорректное воспроизведение таких слов, как Kiev, Kiew, Kijow обусловлено использованием языка-посредника.

Image caption Знак с названием города Kyiv перед столичным горсоветом во время "Евровидения-2017"

Украина утвердила транслитерацию с украинского (Kyiv) еще в 1995 году. Согласно постановлению об утверждении Правил оформления и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу ..., в графе "Место рождения" у киевлян уже тогда должно было стоять Kyiv.

С тех пор именно такое написание фигурировало в украинских и международных нормативных актах, но это не всегда отображалось в реальности.

Image caption Написание украинской столицы латиницей в украинских и международных документах

От инициативы активистов до государственной кампании

Поэтому на протяжении многих лет независимости активисты в Украине и за рубежом пытались распространить версию Kyiv.

Марк Кичма, партнер компании DNPric.es, рассказывает, что организовывал для этого информационные кампании еще в конце 90-х. По его словам, тогда обращения рассылали по факсу или электронной почте.

"Мы могли отослать сотню факсов и изводили кучу бумаги, это было более убедительно ... Компании понимали, что проще поменять название на Kyiv, чем постоянно читать эти факсы и расходовать рулоны бумаги", - рассказывает он.

Почти 20 лет спустя, в 2016 году, борьба перешла в соцсети. Украинские пользователи начали распространять призывы под хэштегом #KyivNotKiev, а также мемы, в которых легендарный основатель города Кий объясняет, что его зовут Kyi, а не Kie.

По мнению Кичмы, подобную коммуникацию должно осуществлять государство - и в 2018 году правительство действительно переняло инициативу.

Копірайт зображення МИД Украины Image caption Баннер кампании #CorrectUA от МИД Украины

Тогда Министерство иностранных дел запустило собственную информационную кампанию #CorrectUA. Ведомство пропагандирует корректное написание украинских географических названий, в том числе города Киева.

Сейчас усилия МИД сконцентрированы на переговорах по изменению Kiev на Kyiv в базе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Именно этой базой данных пользуется большинство авиаперевозчиков, поэтому изменения были бы проведены автоматически и в более крупных масштабах.

Начальник Управления публичной дипломатии МИД Сергей Устименко вступил в должность в феврале этого года и не может объяснить, почему ведомство подключилось только сейчас.

Он убежден: важную роль сыграли изменения в сознании граждан. "Люди стали больше путешествовать, барьеры исчезли, поэтому этот вопрос стал более актуальным", - объясняет Устименко.

Ребрендинг или бюрократия?

Если ІАТА изменит написание в своей базе данных, многие пассажиры по всему миру будут знать как правильно передать на письме название украинской столицы. "Это не только поднимет самоуважение и самооценку украинцев, это будет примером того, как можно влиять на ход событий, на историю и формировать достойное отношение к себе", - уверяет представитель МИД.

Однако партнер и творческий директор креативного агентства TABASCO Александр Смирнов называет эту кампанию популизмом и спекуляцией.

"Теперь у чиновников появится титаническая задача, ради которой можно годами успешно протирать штаны", - комментирует он.

Image caption Аэропорт Копенгагена в Дании использует оба варианта написания города

Смирнов рассказывает о кампании Bucharest Not Budapest (Бухарест - не Будапешт). По его мнению, ее авторы смогли привести очень убедительные аргументы: из-за путаницы можно прилететь не в тот город.

Украина же не смогла объяснить своей основной целевой аудитории - иностранцам - зачем им переходить с Kiev на Kyiv, убежден креативный директор.

"Мы меняем не то, чем сами будем пользоваться, а навязываем свои желания тем, кого они в принципе не волнуют. А язык - не политический и не государственный орган. Он не подчиняется ни указам, ни постановлениям, ни желаниям", - считает Смирнов.

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