Копірайт зображення Getty Images Image caption Даля Грибаускайте возглавляет Литву с 2009 года. За это время страна осуществила большой прогресс в интеграции в ЕС и НАТО и стала одним из самых близких партнеров Украины

В воскресенье, 26 мая, в Литве проходит второй тур президентских выборов. Даля Грибаускайте, которую в стране и за рубежом часто называют "Стальной магнолией" или "Железной леди", завершает свое 10-летнее пребывание на посту президента.

За это время она стала одним из самых жестких противников политики Владимира Путина, за что обрела большую популярность дома и во многих странах Европы, в частности в Украине.

В Литве президент имеет значительное влияние на внешнюю и оборонную политику, и то, кто будет занимать эту должность, имеет большое значение для всего региона, переживающего бурные времена после аннексии Крыма.

Каковы наследие и политическое будущее Дали Грибаускайте, кто станет ее преемником и какой будет дальнейшая политика Литвы в отношении Украины и России?

Наследие "Стальной магнолии"

За 10 лет под руководством Дали Грибаускайте Литва достигла значительных успехов во внешней политике - в дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО и увеличении энергетической независимости от России.

Страна стала членом еврозоны в 2015 году, Организации экономического сотрудничества и развития - клуба развитых стран - в 2018 году, а в ответ на ухудшение ситуации в регионе в Литве был размещен контингент НАТО.

"Относительно внешней политики ее президентство оценивают как очень сильное", - отмечает в комментарии BBC News Украина директор Центра исследований Восточной Европы в Вильнюсе Линас Кояла.

По его мнению, прослеживаются два периода внешней политики Дали Грибаускайте, водоразделом для которых стал Майдан и агрессия России против Украины.

Если во время первого периода, в 2009-2013 годах, Литва пыталась развить диалог с Россией и Беларусью, символом второго стало противодействие российской политике.

"После Майдана ситуация существенно изменилась - очень много внимания уделялось Украине, странам Восточного партнерства, помощи Литвы этим странам с реформами, и с другой стороны она сфокусировалась на усилении НАТО в нашем регионе", - говорит он.

После аннексии Крыма заявления Дали Грибаускайте относительно российской политики были одними из самых жестких в ЕС.

"Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться в Европу и дальше", - отметила она в интервью радио LRT в ноябре 2014 года.

Литва приняла участие в создании общей литовско-польско-украинской бригады в 2014 году, а в последующие годы передавала Украине вооружение - миллионы патронов, что было важно после потери патронного завода в Луганске, десятки пулеметов и минометов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Литва при Грибаускайте оказывала военную помощь Украине и приняла участие в формировании литовско-польско-украинской бригады

Среди других достижений, которые являются общим достоянием Грибаускайте и правительства, Линас Кояла называет диверсификацию газового импорта.

"Когда она пришла к власти, 100% газа шли из одного источника - от "Газпрома", затем Литве удалось построить LNG-терминал, и теперь мы имеем газ из США, Норвегии, других стран и у нас теперь сильная позиция в переговорах с "Газпромом", - объясняет литовский политолог.

По его словам, еще один важный для энергетической независимости страны проект - синхронизация электросетей стран Балтии с другими странами ЕС - продолжается, и на его реализацию потребуется еще несколько лет.

Первая женщина во главе Европы?

Даля Грибаускайте до сих пор остается одним из самых популярных политиков в стране. В феврале 2019 года информагентство ELTA опубликовало опрос Baltijos tyrimai, согласно которому 27,7% литовцев, выбирая среди 94 политиков и общественных деятелей, заявили о наибольшем доверии именно к президенту.

"Это не необычно, президент обычно популярнее руководителей правительств или депутатов. Например, экс-президент Валдас Адамкус (при его президентстве Литва вступила в ЕС и НАТО. - Ред.)", - отмечает Линас Кояла.

По его мнению, у Дали Грибаускайте есть политическое будущее, но вряд ли она будет оставаться в литовской политике, скорее, будет пытаться возглавить одну из международных организаций, либо может заменить Дональда Туска на посту президента Европейского Совета.

"Будет ли это возможно для представителя такой маленькой страны, как Литва, - трудно сказать, но я думаю, что она имеет авторитет на международной арене и точно среди кандидатов. Она знает лидеров Европы, имеет хорошие отношения с Германией и другими странами. Однако результат будет зависеть от ряда факторов - от того, кто будет председателем Еврокомиссии, как закончатся майские выборы в Европарламент и т.д.", - говорит литовский политолог.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 27 октября 2014 года в Литве произошло историческое событие. Судно-газохранилище Independence, по сути танкер со сжиженным газом, прибыло в литовский порт Клайпеда, завершив эру энергетической зависимости от России

Кто хочет стать президентом и о чем эти выборы

Стать преемником Дали Грибаускайте хотят Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа, набравшие 31,3% и 30,9% голосов в первом туре выборов. Оба кандидата имеют значительный опыт работы в сфере финансов.

44-летняя Ингрида Шимоните является кандидатом национал-консервативных сил - партии "Союз Отечества - Христианские демократы". Она прошла путь от экономиста, руководителя налогового отдела в Министерстве финансов до главы этого ведомства в 2009-2012 годах, а в 2013-2016 годах была заместителем председателя правления Банка Литвы.

Сторонники считают ее достижением преодоление последствий глобального кризиса 2008-2009 годов для финансовой системы страны.

Если Ингрида Шимоните выиграет выборы, она сможет стать второй женщиной во главе страны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ингрида Шимоните представляет национал-консервативные силы и может стать второй женщиной-президентом Литвы

55-летний Гитанас Науседа - независимый кандидат, экономист и банкир с западным образованием. Он работал в Банке Литвы, где некоторое время возглавлял департамент монетарной политики, затем до начала предвыборной компании был главным экономистом в нескольких частных банках. В отличие от Шимоните, у него нет опыта работы в правительстве или парламенте.

Науседа позиционирует себя как стойкого приверженца западных ценностей, углубления сотрудничества в рамках НАТО и увеличения вклада Литвы в систему коллективной обороны, одновременно с осторожностью оценивает увеличение полномочий институтов ЕС, считая это невыгодным для маленьких государств.

Перед вторым туром его поддержала коалиция аграриев и "зеленых", а также партия польского меньшинства, чьи кандидаты не вышли во второй тур, благодаря чему его шансы существенно выросли.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гитанас Науседа - независимый кандидат. Его поддержали несколько партий, чьи кандидаты не попали во второй тур выборов

По словам Линаса Коялы, литовцев на этих выборах интересуют преимущественно вопросы экономического роста и социального неравенства, ведь госслужащие, врачи и учителя часто недовольны своими зарплатами, что ранее вызывало протесты, а из-за эмиграции литовцев в Британию, Норвегию и другие богатые страны актуальным вопросом стало количество школ и больниц.

"Еще один актуальный вопрос - политическое единство. Можем ли мы иметь лучшие отношения между политическими институтами, что совсем не является правилом в последние годы? Некоторые говорят, что можно проводить любую политику, если больше кооперироваться", - отмечает литовский политолог.

На этом фоне оба кандидата достаточно схожи в программах.

"Они говорят о том, что нужно иметь национальное соглашение или консенсус относительно того, как обеспечить рост литовской экономики в будущем, чтобы решить вопрос с больницами и школами", - говорит Линас Кояла.

А разницей, по его мнению, является партийная принадлежность кандидатов - Гитанас Науседа акцентирует внимание на своем статусе независимого кандидата, в то время как Ингрида Шимоните является представителем одной политической силы. В то же время она более активна в социальной риторике, хотя социальная политика не относится к прямым полномочиям президента.

Какой будет политика победителя относительно Украины и России?

Внешняя политика не находится в фокусе внимания на этих выборах.

"Оба кандидата поддерживают сильный ЕС, НАТО, сильную литовскую политику в отношении Украины", - отмечает Линас Кояла.

По его словам, большинство литовцев возлагают прямую ответственность за аннексию Крыма и конфликт на Донбассе на Россию.

"Нет дебатов о том, кто является ответственным, о необходимости санкций. Есть вера в необходимость большей поддержки со стороны НАТО. В 2014-2015 годах была тревога у населения из-за этого, потому что никто не знал, когда и где прекратится конфликт. В то же время большинство литовцев не понимают, как он может быть решен, чтобы хотя бы Донбасс вернуть Украине", - говорит литовский политолог.

Он прогнозирует, что Литва и в дальнейшем будет горячо поддерживать Украину, Грузию и Молдову, говорить о перспективе их членства в ЕС, и, возможно, расширится диалог с Беларусью, с которой отношения испортились из-за строительства у литовской границы Белорусской атомной электростанции.

В то же время весьма важным для понимания позиции Гитанаса Науседы по Украине было его выступление в Центре исследований Восточной Европы в марте. Тогда он отметил, что Литва должна быть более критичной по отношению к проблемам с коррупцией, хотя это не означает отказ от поддержки партнера.

"К сожалению, вопрос коррупции является первым в повестке дня, и он разрушает украинское общество изнутри. Признавая, что геополитически это наш большой друг и боец, который стоит на первых линиях фронта, я не могу закрыть глаза и сказать, что все хорошо. Мы не станем жертвовать партнером, флиртуя с Россией, этого точно не будет, ведь другу нужно говорить и то, что ему не всегда приятно слышать", - подчеркнул кандидат.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Даля Грибаускайте была одной из нескольких глав государств, которые посетили инаугурацию Владимира Зеленского. Кто бы ни стал ее преемником, политика по поддержке Украины будет

В Литве много дискуссий вызвал недавний визит президента Эстонии Карсти Кальюлайд в Россию, первый с 2008 года. Оба кандидата не демонстрируют желание повторить опыт Кальюлайд.

Ингрида Шимоните отметила во время дебатов, что не видит смысла в визитах в Россию.

"Можно пытаться говорить с Россией об Украине и Грузии, но, мне кажется, что международное сообщество уже долгое время это и так делает - и не похоже, что мы видим какие-то изменения. Мне кажется, нам надо говорить, что странам Балтии нужно начать формировать более единодушную позицию в отношении России", - сказала она.

Гитанас Науседа предположил, что мог бы поехать на встречу с Путиным после возвращения Крыма Украине и прекращения конфликта на Донбассе.

Он также отметил еще в марте, что политическое сотрудничество с Россией может развиваться только с учетом ценностей, которые исповедуют в Европе.

"Прежде чем говорить, мы должны декларировать принципы, и не размазывать свои принципы, общаясь с государствами, которые сегодня ведут себя агрессивно, в которых есть нарушения прав человека, и которые не соответствуют нашим представлениям о демократии. Но это наши соседние государства, и если мы не отказываемся от своих принципов, то можем попробовать с ними говорить, возможно, начиная с низшего политического уровня, прежде всего об экономическом и культурном сотрудничестве", - отмечал Науседа.

На этом фоне литовский эксперт Линас Кояла уверен, что не будет больших изменений в политике в отношении России, наоборот - Литва будет пытаться разместить еще больше войск НАТО на своей территории.

"Изменения в отношении России могут быть только в риторике, она будет мягче, по сравнению со словами Грибаускайте, но политика не будет другой", - отмечает он.

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