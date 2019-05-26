В Киеве появился пешеходно-велосипедный "мост Кличко": фото

Мэр Киева Виталий Кличко вечером 25 мая открыл пешеходно-велосипедный мост, соединивший парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов.

Копірайт зображення Виталий Кличко Image caption Пешеходно-велосипедный мост над Владимирским спуском

Копірайт зображення UNIAN Image caption Вид на мост сверху за несколько недель до открытия

У киевлян этот мост в шутку уже получил название "мост Кличко".

Копірайт зображення Виталий Кличко

Копірайт зображення Виталий Кличко

Стоимость строительства моста, а также укрепления склонов и реконструкции парка "Владимирская горка" составила более 400 млн грн, из них сам мост обошелся в 270 млн грн.

Длина моста составляет 210 метров, ширина - от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок, мостовой переход сделан из бетона и пластика. Высота опор превышает 30 метров.

Копірайт зображення Прес-служба Кличка

В рамках реконструкции отремонтировали и проложили новые дорожки от Андреевского спуска до нового моста через парк "Владимирская горка".

Копірайт зображення Пресс-служба Кличко

Строительство моста началось еще в конце прошлого года, а намерение его построить появилось в 2013 году.

Незадолго до открытия сообщество Kyiv 360 опубликовало такое панорамное фото моста (крутите изображение).

Сооружение моста сопровождалось рядом громких скандалов.

Сначала возникло недоразумение из-за критики строительства со стороны ЮНЕСКО, затем швейцарские архитекторы обвинили киевские власти в неправомерном использовании проекта моста, который они представили на конкурс еще в 2013 году.

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