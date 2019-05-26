­­­­­"Волынские Афины" в Межиричах: как развлекались шляхтичи и учились их дети

Image caption Дворец Стецких

Последний королевский хорунжий построил в Ровенской изысканный дворец с парком. Туда издалека приезжали панычи на шумные вечеринки. Неподалеку работало престижное учебное заведение - коллегиум пиаров.

Карета подъехала ко двору Станислава Яблоновского. Из нее вышел Ян Стецкий и сказал: "Не приехал с визитом, хотел лишь лично поздравить с тем, что генерал Бауэр сделал князю то, что князь мне! Кто кому-то яму роет, тот сам упадет в нее!".

После этого развернул карету и поехал домой в Межиричи - сейчас это село Великие Межиричи вблизи Корца Ровенской области.

Ян Стецкий имел в виду свою вторую жену, которая изменила ему и вышла замуж за пана Яблоновского. Так оскорбленный муж позлорадствовал, когда узнал о новом романе своей бывшей.

"Волынские Афины" в Межиричах

Межиричи Ян Стецкий выиграл в карты в 1773 году, пересказывали местные. Кстати, у пана Яблоновского.

К тому времени в городке уже полвека работал коллегиум (школа) католического монашеского ордена пиаров. Здания учреждения образовывали квадрат с площадью в центре и костелом.

Image caption Костел святого Антония от алтарной части с остатками пристройки коллегиума пиаров

Во время учебы учащиеся ходили сквозными коридорами с портретами известных воспитанников-пиаов - короля Станислава Августа, историка и дипломата Яна Длугоша и других.

Дети богатых шляхтичей жили на втором этаже в хорошо отапливаемых комнатах с персональными кроватями, столами, стульями и сундуками. За ними следили слуги и регенты.

Сначала в Межирицком коллегиуме учились 18 учеников, впоследствии их число увеличилось до 250. Кроме классических предметов, здесь изучали риторику, поэтику, греческий язык, переводили древние тексты.

Обучение велось по программам Виленского (Вильнюсского) университета, а языки преподавали коренные немцы и французы. На практическом занятии по анатомии однажды даже провели вскрытие тела.

Image caption Костел святого Антония

В пристройке костела позднего барокко был экзаменационный зал коллегиума, украшенный изображениями ученых рядом с монахами. В храме богослужения проводили с проповедями, процессиями, органной музыкой, а в праздники - с дворцовым оркестром.

Межирицкий коллегиум мог посоревноваться с Кременецким лицеем за звание "Волынские Афины", заключает исследователь Роман Афтанази.

Пальмы и руины

Ян Стецкий построил двухэтажный дворец в классицистическом стиле. Вероятно, что его автором был королевский архитектор Доменико Мерлини, который также спроектировал дворец в Малиевцах - здания этих резиденций похожи друг на друга.

Image caption Дворец Стецких со стороны Великих Межирич

Комплекс в Межиричах состоит из главного корпуса и двух флигелей - боковых пристроек.

В центральной части с вестибюлем, столовой, покоями, Стецкие проводили больше времени. Отдыхали в бильярдной, которую превращали в часовню при необходимости. Правда, для больших вечеринок служил бальный зал - самая просторная комната дворца.

Поднимаясь в зал по лестнице, гости проходили вдоль пальм и исторических руин - росписей, украшавших стены, а в зале оказывались среди зимних и летних пейзажей.

Image caption Исторические руины украшали стены, вдоль которых гости поднимались по лестнице в бальный зал

Комнату также украшали лепниной с растительным орнаментом, масками и лирами, напоминающими о его предназначении. Для оркестра отвели место в полукруглой нише напротив окон.

Скупой отец и щедрый сын

На пышные балы к Стецким съезжалось до трехсот шляхтичей с Волыни, Подолья и других местностей - даже без приглашений, что по этикету было неприемлемо. Но это только радовало хозяев, потому что свидетельствовало о популярности вечеринок.

На гуляниях танцевали, знакомились, общались, флиртовали. Именно здесь за красавицей Теодорой Стецкой настойчиво ухаживал Станислав Яблоновский, который носил парик на французский манер. Она ответила взаимностью.

Непросто было жить с мужчиной, которого запомнили как чудаковатого и скупого эгоиста.

Так, после обеда Ян Стецкий с трубкой в ​​руках мог два часа дремать в кресле, а его одного развлекала многочисленная капелла.

Он ревниво гневался на сына, к которому приходили друзья. Когда выигрывал в карты, радовался, как маленький ребенок, и нервно дергался, не умея проигрывать.

Копірайт зображення Житомирский областной краеведческий музей Image caption Портрет Яна Стецкого

Юзеф Стецкий, в отличие от отца, откладывал карточный выигрыш на потом, а если проигрывал, то платил сразу.

Он так же любил пышные празднества, особенно Новый год, день Святой Феклы (Феклой звали его жену), однако больше всего - собственные именины.

• 5 лучших украинских замков-бастионов

Одетый в халат паныч с утра принимал поздравления в массивном кресле в своем кабинете. Гости - дети, родственники, слуги, евреи из города - обязательно должны были что-то, хотя бы самую маленькую безделушку, презентовать.

А еще на праздники Юзеф любил наблюдать в монокль за рынком. Увидев знакомых, он отправлял к ним слуг и приглашал на обед.

Вулканы из строительного мусора и ужасная мельница

Вокруг дворцового комплекса обустроили парк. Его изюминкой был ботанический сад, который создал Дионсий Миклер. Ирландский паркостроитель также высадил композиции из декоративных деревьев и кустарников различных пород, заложил аллеи для прогулок, фруктовый сад.

Image caption Дворец Стецких (рисунок)

Природные формы равномерно соединил с искусственными постройками, что соответствовало популярным в Европе английским пейзажным паркам.

Гости восхищались красотой Межирицкого парка и одновременно удивлялись, даже смеялись над некоторыми решениями хозяина.

Как-то прогуливаясь по аллеям, польский писатель Каэтан Козьмиан увидел две кучи черных каменных плит, напоминающие строительный мусор. "А те две горы - это Этна и Везувий", - пояснил Ян Стецкий.

Image caption Фронтальная сторона дворца Стецких. Ко входу подъезжали кареты гостей

Стецкий приказал построить огромную мельницу с фронтальной стороны дворца, чтобы не видеть поля и ободранные избы крестьян. "Богач мог перестроить или украсить эти постройки, - размышлял г-н Козьмиан, - а крылья мельницы создавали шум и пугали лошадей настолько, что извозчики не могли их сдержать - экипажи проезжали мимо ворот и ехали дальше по улице.

Вблизи дворца расположился театр на несколько сотен зрителей. На сцене ставили пьесы преподавателей коллегиума пиаров, роли исполняли ученики и ученицы пансионата для девушек.

Как отобрали резиденцию, а костел превратили в склад

Людвик Стецкий - сын Юзефа - был активным участником польского восстания 1831 года, что ему не простило российское правительство. Впоследствии Российская империя конфисковала Межиричи и другую собственность семьи.

Во дворце имперская власть организовала школу для лесников и писарей. Новые хозяева испортили мебель, отделку интерьера, а деревья из сада вывезли в Умань - Царицын Сад, известный ныне как парк "Софиевка".

Image caption Вокруг дворца ирландский садовник Дионисий Миклер разбил пейзажный парк с искусственными водоемами, аллеями, ботаническим садом

Image caption Балкон дворца. Окна бального зала

Впоследствии шляхтичам вернули семейное имущество.

Стецкие восстановили дворец, соорудили фонтан во дворе и содержали парк в образцовом состоянии. В межвоенный период даже обустроили корты для игры в теннис - новомодного развлечения. Однако былой пышности резиденция уже не имела, констатирует исследовательница Анастасия Обарчук.

После Второй Мировой войны в помещениях дворца была сельскохозяйственная, а позже - общеобразовательная школа-интернат.

Коллегиуму пиаров повезло еще меньше. Российские власти передали учебное заведение военному ведомству, с тех пор оно превратилось в руины, которые позже разобрали.

В костеле был склад овощесушильного завода. Сегодня храм напоминает руины. Только во дворце проводят реставрационные работы.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram