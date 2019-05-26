Копірайт зображення Кинофестиваль "Молодость"

Кинофестиваль "Молодость" в настоящее время имеет довольно неоднозначную репутацию. С одной стороны - у него есть история: форум проводится с 1970 года и свои ленты здесь представляли режиссеры с громкими именами - Том Тыквер, Франсуа Озон, Дэнни Бойл и многие другие. К тому же, "Молодость" имеет специализацию (фестиваль дебютов), а следовательно - отличается от других.

Впрочем, произошло так, что в последние годы это событие несколько утратило свои позиции. Не в последнюю очередь из-за появления значительного конкурента - Одесского кинофестиваля.

Хоть он и специализируется на арт-мейнстриме, оба форума представляют отечественное кино. И практически все ожидаемые и значимые работы сейчас можно увидеть именно в Одессе, поскольку среди киноделов эта площадка сейчас считается значительно более престижной.

Поэтому любителям украинского кинопроцесса на "Молодости" остается не так много возможностей. Вместе с тем, конечно, организаторы подготовили довольно интересную программу, в которой мы немного поможем сориентироваться.

Традиционно кинофорумы пытаются начаться и закончиться ярко. Лента открытия на этот раз - "Некоторые любят погорячее" (на постсоветском пространстве более знакомый вариант "В джазе только девушки").

Копірайт зображення Кинофестиваль "Молодость" Image caption Кадр из фильма "Некоторые любят погорячее"

Кинофестивали не так часто стартуют с классики, но в этом году фильму исполняется 60 лет, и организаторы решили таким образом отдать ему дань.

Что касается фильма-закрытия, то это будет "Рокетмен", байопик об Элтоне Джоне. Снял его Декстер Флетчер, "Богемная рапсодия" которого собрала супераншлаг в кинотеатрах.

Сейчас это - самый коммерчески успешный музыкальный фильм в истории, но это не помешало многим фанам группы "Queen" обвинить его в отбеливании музыкантов и в общей пресности истории. Впрочем, резонанс, вызванный лентой, интригует и дает надежду, что "Рокетмена" будут обсуждать так же живо.

Копірайт зображення Кинофестиваль "Молодость" Image caption Кадр из фильма "Рокетмен"

Одним из самых ярких и анонсированных событий, вне всякого сомнения, является празднование 40-летнего юбилея фильма "Чужой". В программе вы найдете показ самой первой части этой эпопеи, фильм о ее создании "Память: как появился "Чужой", а также выставку работ Ганса Гигера. Это художник, который и создал знаменитую инопланетную тварь.

Позволю себе дать совет фестивальным новичкам.

Если вы не завсегдатаи таких кинособытий, то знайте: на некоторые ленты билеты нужно покупать за несколько дней, потому что они разлетаются очень быстро. Особенно это касается фильмов, которые уже засветились на других форумах или вызвали определенный резонанс и собрали положительные отзывы. В этом смысле, обращайте внимание на программы "Фестиваль фестивалей" и "Специальные показы".

Там вы найдете довольно обсуждаемое польское "Духовенство" Войцеха Смаржовского. Речь в ленте идет о трех католических священниках с абсолютно нехристианским мировоззрением.

Очевидно, близкой украинцам будет "Великолепная коррупция" режиссера из Молдовы Эуджена Дамаскина. С юмором о женском оргазме обещает рассказать швейцарская лента "Маленькая Смерть" Анни Гизлер.

Копірайт зображення Кинофестиваль "Молодость" Image caption Кадр из фильма "Великолепная коррупция"

Теперь - об украинском кино на "Молодости".

Участник конкурсной программы - копродукция США и Украины "Юля" ( "Julia Blue") американки украинского происхождения Рокси Топорович.

Это история о волонтере и военном, страдающем посттравматическим синдромом. Интересным должен быть и взгляд режиссера на страну - по ее словам Украина ей показалась совсем иной, чем она представляла по рассказам родителей.

Настоящие бриллианты можно найти в блоках короткого метра.

Когда-то это были некие показы для своих. На конкурс подавались студенты, они же приходили на сеансы, захватив родственников и одноклассников. И сейчас "короткая программа" является хорошим способом познакомиться с действительно зрелыми и профессионально сделанными работами совершенно разных жанров.

Вы можете наблюдать за становлением режиссеров, которые уже через несколько лет вполне могут пройти по какой-то из красных дорожек известных фестивалей. Свежий пример - Нариман Алиев, фильм которого "Домой" сейчас соревнуется во второй по важности программе Канн.

Копірайт зображення Кинофестиваль "Молодость" Image caption Кадр из фильма "Домой"

"Здесь и сейчас" Александра Шапиро. Вот здесь будьте внимательны и осторожны. В прошлый раз, когда на "Молодости" показывали его ленту, часть людей в зале неистово хохотала, часть - спешила сбежать.

Все потому, что последние несколько лет режиссер снимает беспрецедентно эксцентричное кино, которое, признаться, оценить могут единицы. Это печалит часть киноманов, ведь еще лет 10 назад Шапиро снимал так, что считался чуть ли не гуру. Однако объяснения все равно будут никчемны, поэтому предлагаю просто оценить фильм "8", который увидел свет в 2016-м.

В целом же, фестиваль "Молодость", как и любой другой, часто похож на лотерею. Можно долго выбирать ленту по различным критериям и выйти из зала разочарованным. А можно наугад купить билет и получить огромное удовольствие от просмотра.

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