Как Киев празднует День города - фото

В воскресенье, 26 мая, Киев отмечает День города. Этому празднику посвящено множество различных спортивных, художественных и благотворительных мероприятий.

Это - 27-й благотворительный "Пробег под каштанами". Ежегодно эта акция напоминает о проблеме врожденных пороков сердца и возможностях ее решения.

Копірайт зображення УНИАН

Собранные средства направляются на закупку необходимого оборудования для Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Дал старт благотворительной акции мэр Виталий Кличко.

Копірайт зображення УНИАН

Копірайт зображення УНИАН

На Андреевском спуске в этот день проходит праздничная ярмарка.

Копірайт зображення УНИАН

Копірайт зображення УНИАН

Копірайт зображення УНИАН

Также в воскресенье в столице проходят Международные соревнования по велосипедному спорту Horizon Park Classic.

Копірайт зображення Facebook Race Horizon Park

В этот день на "Певческом поле" состоится фестиваль хорового искусства, у "Арки дружбы народов" -международный турнир по кикбоксингу, а вечером на Контрактовой площади - концерт "Космическая симфония".

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