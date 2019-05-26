Как Киев празднует День города - фото
В воскресенье, 26 мая, Киев отмечает День города. Этому празднику посвящено множество различных спортивных, художественных и благотворительных мероприятий.
Это - 27-й благотворительный "Пробег под каштанами". Ежегодно эта акция напоминает о проблеме врожденных пороков сердца и возможностях ее решения.
Собранные средства направляются на закупку необходимого оборудования для Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии.
Дал старт благотворительной акции мэр Виталий Кличко.
На Андреевском спуске в этот день проходит праздничная ярмарка.
Также в воскресенье в столице проходят Международные соревнования по велосипедному спорту Horizon Park Classic.
В этот день на "Певческом поле" состоится фестиваль хорового искусства, у "Арки дружбы народов" -международный турнир по кикбоксингу, а вечером на Контрактовой площади - концерт "Космическая симфония".
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