Неужели мы разлюбили безопасный секс?

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Почему нынешняя молодежь часто пренебрегает презервативами? Причин много: от проблем с эрекцией до недостатков школьной программы полового воспитания.

(Имена героев изменены)

24-летняя Хейли недавно разорвала отношения с парнем и, пользуясь свободой, отправилась в бар. Там она встретила Аарона, которого знала еще со школы, но много лет не видела - он служил в армии.

Уже вскоре они говорили так непринужденно, будто времени просто не существовало. Хейли именно надо было развеяться, поэтому встреча со старым приятелем оказалась очень кстати. Они рассказывали друг другу о своей жизни, и в разговоре постепенно зазвенели нотки флирта. В конце концов, они ушли домой вместе.

"Наверное, это было недостаточно зрелым решением с моей стороны, и я знала этого парня со школы, - рассказывает мне Хейли. - Мы хорошо выпили, а поскольку это не совсем новый для меня человек, я подумала: можно и без презерватива. На самом деле нельзя было - вскоре у меня появились признаки хламидиоза".

Когда диагноз подтвердился, Хейли корила себя, что не подняла со своим партнером тему защиты.

"Я была очень зла на себя, - вспоминает она. - Ну и дура, думала я. Разве можно доверять людям? Когда ты повзрослеешь?". И злость обернулась волнением, когда она узнала от общего друга, что Аарон жаловался на свою болезнь еще до их встречи. "То есть, он знал об этом и все равно занимался сексом без защиты!" - возмущается она.

Пока Хейли не встретила своего нынешнего постоянного партнера, некоторое время она легко вступала в сексуальные отношения без обязательств. Она принимала оральные контрацептивы, но почти никогда не настаивала на применении презервативов: отчасти потому, что это не очень удобно с физической точки зрения, но больше из-за того, что ей было некомфортно об этом говорить.

"Я неправильно думала, что можно и обойтись - а то подумают, что я зануда, - говорит она. - На самом деле я всегда волновалась о ЗППП, но не хватало уверенности об этом заявлять. Я имела в голове глупую установку, что должна угождать мужчинам".

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Хламидиоз, который может привести к бесплодию, если его вовремя не вылечить, помог Хейли прийти в себя. "Я наконец поняла, что секс без презерватива возможен только при высоком уровне доверия к человеку. На него нельзя легкомысленно соглашаться".

Несмотря на то, что в школе мы проходим несколько занятий по половому воспитанию - и, пожалуй, больше всего запоминаем упражнение по надеванию кондома на банан, - Хейли далеко не единственная, кто пренебрегает безопасностью в сексе.

В опросе, проведенном аналитической компанией YouGov и Службой здравоохранения Англии, почти половина респондентов в возрасте от 16 до 24 лет признались, что им случалось заниматься сексом с новым партнером без презерватива.

Согласно тому же опросу, 10% сексуально активных молодых людей не пользовались презервативом вообще никогда.

Еще 10-15 лет назад ситуация была несколько иной. В 2003 году более 43% мужчин в возрасте от 16 до 24 лет, имевшие секс в предыдущие четыре недели, сказали, что каждый раз пользовались презервативом. В самом свежем опросе этот показатель упал до 36%.

В США уровень применения презервативов среди сексуально активных старшеклассников за десять лет (с 2007 по 2017 год) упал с 62% до 54%, свидетельствуют данные Центров контроля и профилактики заболеваний.

В то же время сильно распространились некоторые заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП).

По данным Службы здравоохранения Англии, такое заболевание диагностируют у кого-то из молодых англичан каждые четыре минуты.

Исследование этой Службы также указывает на то, что риск заразиться ЗППП - самый высокий в возрастной группе от 16 до 24 лет. Более 50% зарегистрированных случаев гонореи и хламидиоза фиксировались именно в этой группе, подтверждают данные Национальной службы здравоохранения (NHS) за 2016 год.

В этом и в прошлом году в Великобритании также зарегистрированы случаи супергонореи - штамма гонореи, который не отступает перед антибиотиками, стандартными для лечения этой болезни.

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Больше и количество больных сифилисом - эта тенденция наблюдается в Англии уже в течение десяти лет. В частности, в 2017 году случаев заболевания сифилисом стало на 20% больше по сравнению с 2016 годом.

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Хотя случаев хламидиоза зарегистрировано на 2% меньше, работники сферы сексуального здоровья предполагают, что это произошло только потому, что правительство сократило финансирование этой сферы, и меньше людей теперь обращаются к врачу. Правительство оправдывает изменения тем, что методы домашней диагностики стали широкодоступными.

В попытке снизить уровень ЗППП Служба здравоохранения Англии в конце 2017 года запустила кампанию, чтобы мотивировать молодежь 16-24 лет пользоваться презервативами и регулярно сдавать анализы на половые инфекции.

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Для этого они пригласили звезду реалити-шоу Сэма Томпсона. Правительство также ввело программу, позволяющую молодым людям бесплатно получать презервативы в местных аптеках.

Итак, если презервативы доступны всем и если они одни защищают от большинства ЗППП - почему же мы все-таки ими не пользуемся?

Одна из возможных причин немилости к презервативам - растущая популярность других видов контрацепции.

Отдел сексуального здоровья NHS сообщает о стремительном увеличении спроса на контрацептивы длительного действия, такие как имплантаты, инъекции и внутриматочные спирали. С ними не нужно постоянно переживать, не кончились ли у нас запасы и правильно ли мы надели их в темноте.

Среди клиенток, которые обращались к врачам сети NHS по вопросам предотвращения беременности, количество поклонниц контрацептивов длительного действия за последнее десятилетие выросло с 23 до 41%.

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Между тем, скромный презерватив не претерпевал существенных внешних изменений с 1950-х. Историкам доподлинно не известно, когда его изобрели, но известно, что в средние века презервативы делали из кишок животных. Лишь в середине XIX века для этого впервые использовали резину.

Сначала они прикрывали лишь головку пениса - и только через десять лет обрели полную длину. Первые модели из латекса - более тонкого и приятного материала, чем резина - появились в начале ХХ века.

Сегодня презервативы выпускают с различным рельефом и вкусами (которые, признаемся честно, не очень гармонируют с привкусом резины). Есть даже такие модели, которые светятся в темноте. Не забывайте о женских презервативах (которые были запущены в производство в 1992 году, но так и не обрели популярность), а также об оральных - да, и такое бывает.

Но кроме этих вариаций, презервативы остаются почти неизменными с 1957 года, когда их стали смазывать лубрикантом. Почему же тогда они теряют популярность?

"Когда моя половая жизнь только начиналась, в мире был пик распространения ВИЧ", - 27-летний гомосексуал Сэмюэл* вспоминает страх перед этим вирусом и стигматизацию его носителей десять лет назад.

"Старшие люди запугивали нас тем, что все мы умрем от СПИДа. Поэтому я значительно добросовестнее относился к тому, чтобы использовать презервативы".

В последние годы пресса гораздо меньше говорит об опасности ВИЧ. Кроме того, отмечает Сэмюэл, сейчас доступна предэкспозиционная профилактика (ПрЭП) - таблетки, предотвращающие заражение ВИЧ, а также антиретровирусные препараты, которые сводят к нулю проявления этого вируса и шансы его передать. Новые случаи ВИЧ регистрируются реже, чем когда-либо в новом тысячелетии.

Исследование, проведенное среди австралийских мужчин старше 16 лет и гомосексуальной ориентации, подтвердило обратную связь между приемом ПрЭП и использованием презервативов: чем больше распространяется ПрЭП, тем меньше мужчин постоянно пользуются этим защитным средством (46% в 2013 году и только 31% в 2017-м).

"Впрочем, говорить о долговременных последствиях применения ПрЭП пока рано", - заявил руководитель этого исследования профессор Мартин Голт в интервью в Guardian.

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Сейчас британская Служба здравоохранения проводит тестирование ПрЭП в Шотландии и отдельных районах Англии и Уэльса, обеспечивая желающих соответствующими препаратами. Их также можно легально приобрести в частных онлайн-магазинах.

"Другие ЗППП кажутся не такими страшными, как ВИЧ, или хотя бы их можно вылечить антибиотиками, - говорит Сэмюэл. - Если у меня случается секс с малознакомым человеком или полиаморные отношения, я стараюсь помнить о презервативе, но нередко отдаюсь эмоциям и забываю. А когда вспоминаю, то, конечно, жалею".

Но небрежность может расхолаживать и потенциальных партнеров. Согласно одному американскому исследованию, риск нежелательной беременности и ЗППП могут негативно влиять на возбуждение, особенно у женщин.

С этим соглашается 24-летняя Лора*. Она всегда пользовалась презервативами, пока ее приятель, с которым она в то время встречалась относительно недолго, в критический момент не развел руками - запасы кончились. Как следствие, она заразилась папилловирусной генитальной инфекцией. С тех пор она всегда настаивает на презервативе во время секса с новым или не постоянным партнером.

"Иначе можно иметь кучу неприятностей, и мысль об этом портит удовольствие, - говорит она. - Презерватив всегда приносит облегчение - я чувствую себя в безопасности. Если какой-то человек отказывается его надеть, я не могу быть уверена в его добрых намерениях - значит, людей я отсеиваю".

Впрочем, других, наоборот, смущает необходимость надевать презерватив - тревога порой приводит к проблемам с эрекцией. За восемь лет сексуальной жизни 26-летний Джош пользовался презервативом лишь раз. Его нелюбовь к этому средству появилась еще в первых его отношениях, через несколько месяцев после их начала.

"Мы решили попробовать, но у меня пропала эрекция - думаю, из-за нервов, - рассказывает он. - После такого провала мы больше не пробовали за весь год, пока не разошлись". Он признает, что прямой причиной неудачи была его тревога.

Синтия Грэм, специалист по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья из Университета Саутгемптона, объясняет, что не один Джош легко теряет эрекцию, пользуясь презервативом.

Это явление получило название "кондом-ассоциированные эректильные проблемы" (КАЭП) и нередко случается как среди младших, так и среди старших мужчин. Они волнуются из-за того, что кондом может оказаться слишком большим или слишком маленьким, или из-за любой другой психологической причины, что мешает сосредоточиться на сексе.

Совместное исследование американских и британских ученых в 2015 году показало, что почти 62% из 479 респондентов (гетеросексуальных мужчин в возрасте от 18 до 42 лет испытывали КАЭП во время надевания презерватива, полового акта или того и другого).

Впрочем, тревога о том, что презерватив негативно повлияет на эрекцию, может быть и самовнушением, добавляет профессор Грэм.

"Один из распространенных мифов о мужской сексуальности - что у мужчины всегда должна быть железная и неизменная эрекция, - объясняет она. - Если во время надевания презерватива она несколько спадает, это еще не значит, что она не вернется".

Чтобы минимизировать потерю эрекции, стоит поискать презервативы, удобные лично для вас, советует Грэм. "Спросите у тех, кто принимает противозачаточные таблетки - женщины имеют с ними массу проблем, но методом проб и ошибок ищут лучшие. То же касается и презервативов", - говорит она и добавляет, что во время своих исследований всегда удивляется огромному количеству людей, которые понятия не имеют о различных размерах и текстурах презервативов.

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Некоторые женщины также жалуются на раздражение, рассказывает наш эксперт. В основном это от того, что кондомы "пересыхают", а значит, дополнительная лубрикация решит эту проблему.

Еще одна жалоба, которую профессор Грэм регулярно слышит как от мужчин, так и от женщин, - то, что презервативы уменьшают чувствительность и, соответственно, удовольствие от секса. "Это можно связать с тем, что люди не пробуют разные модели. Но, кроме того, играет роль индивидуальный фактор - некоторые совсем не чувствуют такую проблему, а для кого-то она критическая".

Хейли добавляет, что даже в 2019 году покупка презервативов может восприниматься как нечто постыдное, особенно когда их покупают женщины.

"Думаю, мужчинам гораздо проще зайти в лавку и купить пачку презервативов. Если же это делает женщина, ее осуждают как лицо легкого поведения, - говорит она. - Я работала продавщицей и замечала, что женщины покупают презервативы крайне редко. Для этого нужна непоколебимая уверенность в себе, даже когда ты имеешь желание контролировать ситуацию".

Это чувство стыда и стигмы у женщин порой чрезвычайно обострено.

По словам профессора Грэм, некоторые волнуются, что "могут потерять партнера", если не согласятся на секс без презерватива.

"Отдельные женщины особенно этому подвержены, - говорит она. - Это обычно те, кто не слишком уверен в себе или недоволен своим телом. Они думают, что "хороший секс" для партнера несовместим с разговорами о защите".

По словам Сесили Марстон, профессора здравоохранения Лондонской школы гигиены и тропической медицины, многие опасаются показаться вызывающим, доставая из кармана презерватив.

"Когда вы предъявляете презерватив или спрашиваете о его наличии, вы фактически извещаете, что планируете совершить половой акт, - объясняет она. - Не всем удобно заранее это обсуждать, и поэтому люди просто избегают такого разговора".

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Партнеры также могут полагаться на другие контрацептивы, особенно когда их волнует прежде всего предотвращение беременности. Данные исследований профессора Грэм "неизменно показывают", что партнеры склонны переходить к другим формам контрацепции, как только их отношения стабилизируются и обретут статус "постоянных".

Итак, можно ли что-то сделать, чтобы снова вернуть народную симпатию к презервативам?

Один возможный ответ предлагает американская предпринимательница Стейси Чин. Ее компания разрабатывает кондомы со свойством самосмазывания змащення, получив на это грант Национального института здоровья (США). Разработка направлена ​​на то, чтобы секс был безопасным, а удовольствие при этом не уменьшалось.

Такой кондом будет оставаться лубрикованным в течение не менее 1000 фрикций, а следовательно, партнеры не будут искать других способов повысить свой комфорт. Сейчас новый продукт проходит тестирование, но производитель надеется вскоре подать заявление на его одобрение в Управление продовольствия и медикаментов США.

Компания Стейси сформировалась на базе исследовательской группы из Бостонского университета, выдвинувшей свой проект на конкурс "презервативов нового поколения", который объявил Фонд Билла и Мелинды Гейтс в 2013 году.

Фонд выделил более миллиона долларов на исследования в этой сфере. Впрочем, разработка подобного продукта и получение медицинских разрешений - процесс длительный и очень дорогой.

Среди новинок, уже доступных на рынке, можно выделить кондомы производства одной шведской фирмы, специализирующейся на секс-игрушках. Эти презервативы сделаны из тонкого латекса с рельефными шестиугольниками. Рельеф делает материал более прочным и менее скользким, а также лучше передает тепло тела. Однако эти презервативы не поступили в широкую продажу, хотя их можно заказать в интернете.

Упомянутые проекты видоизменяют само изделие, тогда как британец Майк Гор решил усовершенствовать способ его надевания. Его модель кондомов упакована в пакетики с петелькой - чтобы легче было открывать - и имеет аппликатор, что позволяет надеть изделие, не касаясь руками ни его, ни пениса. Можно не волноваться, что случайно наденешь кондом наизнанку или - еще хуже - повредишь его, разрывая пакетик зубами.

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По его собственному объяснению, Гор стремился учесть обстоятельства, при которых надевается презерватив. Это часто бывает, когда люди думают о другом, возможно, находясь под влиянием "алкоголя или даже наркотиков". Не к таким ситуациям готовили нас школьные уроки. Лучшее решение, считает Майк, - это презерватив, который действительно легко надеть, даже без предварительного опыта или в полной темноте.

Вполне возможно, что через 10-20 лет презервативы будут иметь другой вид и иначе надеваться - но этих моделей еще и близко нет в продаже в обычных аптеках. Что же можно сделать уже сегодня, чтобы изменить отношение людей к безопасному сексу?

Сексуальное просвещение должно учить нас общаться на тему секса и заботиться о собственном половом здоровье - увы, настоящим школьным урокам присущ другой, устаревший подход.

"В учебной литературе 1980-х и 1990-х все освещается слишком механически, говорится как о поршнях и выхлопных трубах - и учителя до сих пор преподают эти темы так", - говорит Марк МакКормак, профессор социологии из Университета Рогемптон.

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В рамках независимого исследования, выполненного Дюргемским университетом по заказу компании-производителя презервативов, МакКормак подробно опросил 30 молодых людей на тему секса и контрацепции.

Многие говорили, что школьные уроки сексуального воспитания были слишком примитивны и почти ничему не учили, кроме пресловутого надевания презервативов - и даже это упражнение часто проводили гораздо позже, чем ученики получали свой первый сексуальный опыт.

Респонденты также жаловались, что уроки сексуального воспитания обходили вниманием эмоции и не давали информации о других видах отношений, кроме гетеросексуальных.

Профессор МакКормак поддерживает государственную инициативу по внедрению обязательного школьного курса "Секс и отношения", который стартует во всех школах Великобритании с сентября следующего года.

Он добавляет, что целью сексуального воспитания не должно быть лишь "предотвращение неприятностей" - необходимо также говорить об удовольствии, об отношениях, о влиянии интернета. "Если вы просто будете говорить "пользуйтесь презервативами", не вникая в жизнь и опыт молодого поколения, ваши слова не будут иметь веса".

"По-моему, школьные уроки не доносят той мысли, что о сексе не стыдно говорить, - говорит Хейли. - Они лишь пытаются запугать учащихся ужасными болезнями". А если подростки стесняются говорить о сексе, в будущем они вряд ли будут иметь смелость настоять на презервативе, добавляет она.

Если вместе с техникой надевания кондома подростков не учат, как говорить друг с другом о безопасном сексе без излишних застенчивости и смущения, им будто показывают только первую страницу учебника, а потом забирают его из рук.

Если новый усовершенствованный курс "Секс и отношения" будет представлять ученикам полную картину, а вскоре появится и широкий доступ к "презервативамв будущего", то лет через десять отношение к безопасному сексу может в корне измениться.

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