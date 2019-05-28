Коломойский посоветовал дефолт. Что делать Зеленскому?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эксперты говорят, что головная боль инвесторов после дефолта - не единственное последствие. Рядовые украинцы также сразу ощутят все последствия решения не платить по долгам

Украина должна следовать примеру Греции и не выплачивать долги. Об этом заявил Financial Times бизнесмен и экс-владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский.

"Мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция, - приводит слова Коломойского FT. - Это пример для Украины".

Коломойский также напоминает: "Сколько раз объявляла дефолт Аргентина? И ничего, они реструктурировали долги, сейчас все в порядке". Он не в первый раз дает подобные советы. Но после президентских выборов, во время которых бизнесмен поддержал Владимира Зеленского, внимания к подобным заявлениям больше.

Премьер Владимир Гройсман, деятельность правительства которого президент Зеленский раскритиковал уже во время инаугурационной речи, комментируя совет Коломойского, заявил, что даже разговоры о невыполнении обязательств "не добавляют стабильности".

Гройсман считает, что больше всего в случае дефолта, то есть отказа страны возвращать долги, пострадают рядовые украинцы:

"Мы должны держать репутацию, что мы ответственная страна. А неплатежи - это глобальный кризис и возвращение в 90-е годы прошлого века. Для украинцев кризисов уже достаточно. От любых дефолтов в первую очередь пострадают рядовые украинцы".

Соратник президента Зеленского и председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал дефолт "неэффективным".

"Если говорить о моей личной субъективной позиции, то считаю, что в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти", - заявил Разумков.

Директор Института будущего и один из сторонников нового президента Виктор Андросов пишет в Facebook, что его организация еще два года назад исследовала полезность дефолта для динамики ВВП. Мол, экономика, допустившая дефолт, потом быстро развивалась.

ВВС News Украина собрала мнения экономистов о необходимости и возможных последствиях дефолта.

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital

Коломойский не впервые об этом говорит. Кажется, год назад он делал схожие комментарии. Он ничего оригинального не сказал, а я так понимаю, FT решили сделать сенсацию и переспросить еще раз.

Пока это личное мнение Коломойского, это не означает, что у нас вообще должна начинаться дискуссия о том, что Украине нужно прекратить платить по каким-либо обязательствам.

В пьяницу Владимир Зеленский встречался с главой НБУ. Они обсуждали вопросы сотрудничества с МВФ. Судя по реакции Смолия, разговор был конструктивным.

С прагматической точки зрения - платить или не платить - решение платить должно быть очевидным, как мне кажется. Если брать следующие три года, когда у нас достаточно плотный график выплат по внешним выплатами, то за 2019-2021 годы мы должны выплатить МВФ "тела" и проценты кредита на 5 млрд долларов. В то же время за эти же три года мы можем получить от МВФ и других международных финансовых организаций, работающих в одной команде с МВФ, 9,7 млрд долларов. То есть мы получим гораздо больше денег, если останемся в хороших отношениях с МВФ.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Очереди в банки в Греции после отказа платить по счетам МВФ в июле 2015 года

Экономическая ситуация не является такой уж страшной для Украины. Уровень долга к ВВП наконец снизился до адекватного уровня в 60%. Просто так не платить - это огромный кризис доверия к Украине со стороны не только внешних, но и внутренних инвесторов. А кризис доверия - это большая беда, в том числе и для нашей валюты и финансовой системы.

Сотрудничество с международными финансовыми организациями - то, что поможет нам пополнять валютные резервы, что критично для нас. У нас дефицит торговли, а нам нужна валюта или приход инвесторов.

Если будет дефолт, то ничего не будет от кредиторов, тем более, от инвесторов. Это означает автоматическую девальвацию гривны и обеднение населения.

Мы уже привыкли к колебаниям на уровне 5%, но сейчас даже трудно сказать, насколько обесценится, если приток средств из-за границы прекратится.

Тимофей Милованов, зампредседателя Совета НБУ и президент Киевской школы экономики

Власти не заинтересованы в дефолте. Да, Коломойский дает провокационные интервью о дефолте. Но дефолта не будет. Дефолт не выгоден, прежде всего, новой власти.

Во-первых, дефолт ударит по бедным людям. И власть вынесут.

Во-вторых, через пять лет после дефолта рынки вновь откроются. Но от этого никакой пользы сегодняшней власти не будет. Пять лет - это очень долго.

В-третьих, государственный долг оплачивается за счет налогоплательщиков. А не Коломойского и других олигархов. Напротив, возможно, олигархи занимают деньги государству. Через ОВГЗ. Поэтому им дефолт невыгоден.

Копірайт зображення AFP Image caption Пенсионеры ждут выплат возле банка в центре Буэнос-Айреса после отказа властей выплачивать "купоны" по бондам в августе 2014 года

Почему же разговоры о дефолте вообще возникают? У меня две гипотезы. Первое: разговоры могут временно снизить цены на государственный долг. И его можно будет выгоднее купить. То есть заработать.

Второе: разговоры о дефолте отвлекают от экономической политики новой власти. Для развития экономики нужны четкие понятные действия. Скоординированные решения. Они решают сложные экономические проблемы Украины. Пока таких действий еще нет. Но, надеюсь, они скоро будут.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина

Во-первых, не очень понятно, почему Коломойский так активно все комментирует последнее время. Его долго не было, и, когда он был влиятельным человеком и имел "ПриватБанк", он не особо общался с медиа. А тут его прорвало. Такая разговорчивость вызывает подозрения.

По поводу самой идеи (дефолта) - конечно, она совершенно неверна. Состояние дефолта означает, что будет как минимум определенный период вывод валюты из страны. Для инвесторов это просто запрет иметь дело с такой страной при любых условиях. Кроме того, это продолжается на протяжении определенного периода времени.

То есть инвесторы обходят такую ​​страну стороной не только в год дефолта, но и еще некоторое время после этого. Это предложение того, чтобы о нас забыли еще на некоторое время.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Очередь в банк в Москве в сентябре 1998 года после "черного августа", когда Россия отказалась исполнять обязательства по своим облигациям

Такие вещи объявляют, если действительно нет возможности обслуживать долги. А если экономика растет, и вся система более или менее сбалансирована, такие заявления ведут к тому, что ни один международный финансовый институт не будет работать в стране.

Если посмотреть на последние годы, то значительная часть той стабильности гривны, которую мы наблюдаем, держится на том, что страну кредитуют МВФ и Всемирный банк, заходят средства от Евросоюза. Возможно, простому глазу они незаметны, но это является одной из основных причин, почему гривна держится. Более того, это главная причина того, почему деньги не выводятся.

Все дефолты на моей памяти сопровождались валютными шоками.

Сейчас, например, нерезиденты покупают украинские облигации в гривне. До апреля месяца это был миллиард долларов. Любая опасность - и они их выведут, так же как и многие другие. Гривна снова станет "горячей валютой". Если сейчас люди хранят свои сбережения в гривневых депозитах, то (после дефолта) мы снова вернемся в то состояние, когда, получив национальную валюту, люди тут же бежали в обменник.

Дефолт еще никому не помогал. Конечно, если кто-то не хочет идти на поводу у империалистов и делать не очень популярны реформы, и держится за власть, то да, это вариант.

Уроки истории

Масштабные и разнообразные льготы, раздутый государственный аппарат, высокий уровень коррупции, проблемы с экспортом, уменьшение инвестиций, слишком большие заимствования, чтобы это покрыть, - это не Украина, а Греция после кризиса 2008 года.

Длительные и сложные многосторонние переговоры о спасении, первые шаги по "затягиванию поясов", и в ночь на 1 июля 2015 года Греция стала первым государством, которое не сделало очередной платеж по возврату кредита МВФ.

Банки страны закрылись и не работали три недели. В это время состоялся референдум, в ходе которого греки высказались о судьбе программы экономии в обмен на дальнейшую кредитную поддержку.

В отличие от Украины, Греция не только является членом ЕС, но и зоны евро, и ее финансовый кризис стал "головной болью" для всей Европы. На спасение Греции ЕС, Европейский центральный банк и отдельные страны потратили десятки миллиардов евро. А на "затягивание поясов" - повышение налогов и акцизов, замораживание зарплат и пенсий - все-таки пришлось пойти. Так же, как и вернуться к выплате долгов.

Плодородные земли, серьезные позиции на мировых аграрных рынках, постоянные кризисы и обращение к МВФ за деньгами, а избиратели охотно голосуют за популистов - это тоже не Украина. Это Аргентина - страна, которая за последние 200 лет 8 раз объявляла дефолт. Последний раз страна отказалась платить по долгам в 2014 году, когда не оплатила проценты по бондам - внешним государственными облигациями. Однако уже через год снова обратилась за помощью к МВФ.

Мировой кризис, падение цен на главный экспортный товар, попытки покрыть расходы бюджета путем выпуска краткосрочных государственных облигаций с высокой доходностью. Тоже не Украина, а Россия в 1998 году.

Августовский дефолт именно по этим облигациям привел к стремительному падению курса рубля, краху ряда крупных банков, массовым увольнениям, падению уровня жизни, который россиянам удалось восстановить, только когда цены на нефть на мировых рынках пошли вверх. По расчетам Московского банковского союза, потери от августовского дефолта 1998 года составили 96 млрд долларов.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram