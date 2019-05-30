Копірайт зображення UNIAN Image caption Конфликт Филарета и Епифания перешел в фазу противостояния указов

Между почетным патриархом Филаретом и предстоятелем ПЦУ Епифанием разворачивается новый этап конфликта - на этот раз за храмы киевской епархии.

Владыка Филарет 28 мая издал указ от имени патриарха Киевского и всея Руси-Украины о запрете служить в храме протоиерею Александру Трофимлюку, который является ректором Киевской православной богословской академии и соратником митрополита Епифания.

И уже в среду, как сообщил епископ Шепетовский Адриан, представители Филарета пытались занять Покровский храм в Киеве, где служил протоиерей Александр Трофимлюк.

После почти суток противостояния митрополит Епифаний издал специальный указ, которым принял общину этого храма в свое непосредственное подчинение, чем вызвал резкую критику Филарета.

Как признают собеседники ВВС News Украина в ПЦУ, это новое обострение в отношениях между Филаретом и Епифанием, которое может иметь серьезное продолжение.

Продолжение конфликта

Несколько недель назад между Филаретом и Епифанием разгорелся публичный скандал из-за контроля над церковью.

Филарет, который продолжает называть себя патриархом УПЦ Киевского патриархата, утверждает, что Киевский патриархат до сих пор существует и он является его предстоятелем.

Филарет выдвинул ряд обвинений в адрес Епифания, в частности, относительно невыполнения определенных договоренностей перед объединительным собором 15 декабря 2018 года и якобы зависимости от Константинополя.

Копірайт зображення Pomisna.info Image caption Филарет на заседании синода сидит справа от предстоятеля

Он заявляет, что ряд положений томоса об автокефалии и устава ПЦУ не выгодны украинской церкви. Поэтому призвал их не выполнять.

Предстоятель ПЦУ все обвинения отверг и заверил, что церкви, которые объединились в ПЦУ 15 декабря, фактически прекратили свое существование.

Священный синод ПЦУ 24 мая полностью поддержал митрополита Епифания, подчеркнув, что церковь будет придерживаться томоса и устава.

На празднование дня ангела Епифания 25 мая Филарет тепло поздравил оппонента и посетил праздничную службу в Михайловском монастыре, после чего, казалось, конфликт пошел на спад.

Тогда же в Киеве находился представитель Константинополя митрополит Эммануил, который фактически поддержал Епифания в этом конфликте.

Новый этап

Однако 28 мая стало понятно, что противостояние в церкви усиливается.

Владыка Филарет издал указ о запрете в священнослужении протоиерея Александра Трофимлюка, что обозреватели восприняли как удар лично по Епифанию.

Официально владыка Филарет до сих пор остается епископом киевской епархии. В столице ему подчиняются Владимирский собор и все храмы, кроме Михайловского монастыря.

Однако такой выпад против ближайшего соратника Епифания стал чрезвычайно резким шагом.

И уже 29 мая конфликт набрал новые обороты. Утром епископ Шепетовский Адриан сообщил, что представители Филарета пытаются завладеть Покровским храмом, где настоятелем является Александр Трофимлюк.

Более того, епископ сообщил, что Филарет может лично приехать в Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве (рядом с Киево-Печерской лаврой) и заставить насельников монастыря подписать "документ на верность" Филарету и Киевскому Патриархату.

Более того, по настоянию почетного патриарха заставляют покинуть монастырь одного из самых известных епископов ПЦУ архиепископа Евстратия (Зарю), который много лет был представителем УПЦ КП.

Несколько источников ВВС News Украина подтвердили эту информацию.

Владыка Евстратий в противостоянии Филарета и Епифания фактически на стороне предстоятеля церкви, из чего следует, как указывают источники ВВС, что почетный патриарх благоволит своему бывшему близкому соратнику.

Копірайт зображення Pomisna.info Image caption Филарет 25 мая тепло поздравил Епифания с днем ангела

Корреспондент ВВС News Украина несколько часов провел в Феодосиевском монастыре, однако Филарет туда так и не приехал.

Как рассказали собеседники в монастыре, там действительно ждали почетного патриарха, но он не появился.

В монастыре признали, что были готовы подписать документ о подчинении Филарету, но особого значения этому не придавали, ведь и в дальнейшем признавали бы предстоятелем ПЦУ Епифания.

"Имеем предстоятеля, имеем церковь, имеем томос, кому все это нужно?", - добавил собеседник.

Резкий шаг Епифания

По состоянию на 29 мая, протоиерей Александр Трофимлюк сохранил контроль над Покровским храмом.

Более того, длительное молчание в этом конфликте прервал митрополит Епифаний.

К вечеру 29 мая он издал специальный приказ, которым подчинил себе общину храма и вывел его из подчинения Филарета. Более того, указал, что любые распоряжения от имени УПЦ КП являются недействительными.

Фактически, это стало первым открытым противостоянием между Филаретом и Епифанием не на словах, а в реальных поступках.

В Киеве насчитывается более тридцати действующих приходов ПЦУ, и львиная их доля также может захотеть перейти в подчинение Епифания, а сегодняшние инциденты могут быть не последними.

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Филарет сразу же отреагировал на решение Епифания и опубликовал письмо, в котором обвинил предстоятеля в нарушении канонического порядка - ведь он не дал разрешение на переподчинение специальной грамотой.

Собеседники ВВС признают - шаг Епифания резкий, но необходимый. Не защитить ректора богословской академии предстоятель не мог.

Священный синод 24 мая принял ряд решений, которые должны положить конец конфликту. Одно из них - требование ко всем епархиям бывшего Киевского патриархата перерегистрировать свои уставы и формально влиться в ПЦУ в течение месяца.

Но что будет, если руководитель киевской епархии Филарет откажется это делать, пока прогнозировать не берется никто, и многие эксперты опасаются новых противостояний в новосозданной ПЦУ.

Сейчас позицию Филарета открыто поддерживают лишь несколько епископов.

Однако обозреватели не исключают, что вскоре во Владимирском соборе, где правит Филарет, могут попробовать назначить новых лояльных ему епископов. Такой шаг без решения синода не предусмотрен уставом ПЦУ.

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