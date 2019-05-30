Что случилось с техникой в ситуационном центре президента?

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Во вторник президент Зеленский назначил своего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. В тот же день разгорелся скандал, но напрямую с назначением он не связан. Дело в одной из комнат в Администрации президента.

Вечером после своего назначения Данилюк посетил ситуационную комнату (еще ее называют ситуационным центром) в здании Администрации.

В Facebook секретарь СНБО продемонстрировал пустые стены помещения и заявил, что из него исчезли экраны и серверы.

Он утверждает, что именно на этих серверах хранилась информация, в том числе секретная, которую использовали на совещаниях под председательством президента.

Секретарь СНБО пообещал, что обратится по этому поводу в полицию, и уже в среду Государственное бюро расследований открыло производство об исчезновении техники.

Пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко подтвердил, что технику из комнаты убрали. По его словам, все необходимое для ситуационной комнаты арендовал за свой счет Петр Порошенко. После выборов ее "вернули арендодателю".

"Конфиденциальная информация на сервере не хранилась, доступ к ней обеспечивался только online", - написал Цеголко в Facebook.

Что такое ситуационная комната?

Если просто - это помещение, где руководство государства имеет возможность решать кризисные ситуации.

В этой защищенной от прослушивания и оборудованной безопасными каналами связи комнате верховный главнокомандующий может выслушать отчет спецслужб и военных и отдать им приказ.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В ситуационной комнате президент США Линдон Джонсон разрабатывал стратегию войны во Вьетнаме

Классическим примером такой комнаты является "ситрум" (с англ. Situation room) президента США, существующая с 1960-х годов. Это конференц-зал и центр управления разведкой в ​​Белом доме.

Помещение имеет компьютерное и телевизионное оборудование, а также защищенные средства связи для проведения видеоконференций.

Ситуационная комната - не бункер, а просто одно из помещений президентской резиденции.

В способном выдержать ядерный удар бункере под Белым домом расположен Президентский центр экстренных операций. Однако пользуются им только в случае угрозы сотрудникам администрации, а повседневную оперативную деятельность осуществляют именно из ситрума.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ситуационная комната имеет защищенные оборудование и связь

Комната на Банковой

Помещение в Администрации президента Украины выполняет фактически те же функции, что и в США - помогает обеспечивать работу главы государства, проводить совещания, в том числе с помощью видеосвязи, и собирать в одном месте всю необходимую информацию.

В конце марта 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко рассказал, что комната начала работать в 2015 году и была оснащена современными средствами защиты и "уникальной системой связи".

Он сделал это заявление в интервью телеканалу ICTV, которое записывали именно в ситуационной комнате.

"Здесь заведены базы данных многих ведомств, начиная от Министерства обороны, Генерального штаба, Службы безопасности Украины, можно подключиться к базам данных Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы", - сказал тогда Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что основное назначение комнаты - управление сектором обороны и безопасности.

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Порошенко добавил, что проводил из этой комнаты и переговоры с мировыми лидерами (ЕС, НАТО, США, Турции).

По его словам, до 2014 года система зашифрованной связи со странами СНГ работала через Россию, и Москва могла перехватывать разговоры лидеров этих стран.

В команде бывшего президента BBC News Украина сказали, что "эту комнату Порошенко создал за свой счет, как и отремонтировал торжественный зал (в Администрации президента. - Ред.) - так называемую розовую комнату".

По окончании же своей каденции Порошенко просто вернул оборудование компании, у которой он его арендовал.

В команде не ответили на вопрос ВВС News Украина, где именно и за сколько Порошенко арендовал оборудование для комнаты.

Безопасно ли это?

Вернуть оборудование, на котором хранилась информация с совещаний президента, арендодателю - шаг довольно сомнительный с точки зрения безопасности.

Объясняет такой поступок бывший заместитель главы Администрации Порошенко, причастный к созданию этого помещения, Дмитрий Шимкив.

"Архитектура ситуационной комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами", - написал Шимкив в Facebook.

В среду он сообщил, что информация с защищенных серверов СБУ, Минобороны, СНБО и других учреждений не передавалась в ситуационную комнату, на экранах в Администрации лишь дублировалось изображение экрана с рабочих мест в этих учреждениях.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption По словам Шимкива, на оборудовании в ситуационной комнате секретная информация не хранилась

"Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер. По каналам связи (защищенным) передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно исчезает необходимость строить и сберегать какие-то промежуточные серверы или хранилища", - объясняет бывший член Администрации.

Управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций PlusOne DA Максим Саваневский подтвердил BBC News Украина логику такого технического решения.

По его словам, если бы в Администрации президента установили именно серверы для хранения и обработки информации, поступающей в ситуативную комнату, на это потребовалось бы много места и оборудования.

В то же время передача просто видеосигнала требует лишь видеосерверов.

Шимкив рассказал, что в ситуационной комнате находился только видеосервер, который собирал видео из различных источников и выводил его на экраны. При этом сам видеосервер информацию не хранил.

Подтверждает эту информацию и другой источник в Администрации Порошенко. По его словам, информация на оборудовании в ситуационной комнате не хранилась.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Серверы для хранения информации иногда достигают гигантских размеров

В то же время осенью 2018 года в интервью "Українській правді" Шимкив говорил, что для комнаты использовали серверы, полученные от "Укртелекома", ЦИК и НБУ. Сейчас он сказал, что эти серверы не подошли, и использовали только видеосервер.

В проекте по информированию об IT-безопасности "Кибертишина" BBC News Украина подтвердили заявление о высокой безопасности видеосерверов.

Эксперты проекта отметили, что функция видеосерверов заключается в управлении видеостеной (группой экранов), на них "направляется чистый видеопоток, который распределяется по экранам".

"Никакой информации данные видеосерверы не хранят. Проще говоря, задача этих видеосерверов - показать ту или иную информацию на определенном экране и все", - рассказала команда проекта.

Максим Саваневский добавил, что всю технику перед установкой и в ходе эксплуатации в Администрации президента должны проверять на предмет того, не ведет ли она несанкционированную запись информации.

Руководитель секции Центра исследований армии, конверсии и разоружения Павел Кривенко сказал BBC News Украина, что использование арендованной техники в ситуационном центре президента в случае ненадлежащей его проверки может быть значительным риском.

Кривенко добавил, что ему не знакомы другие примеры использования арендованного оборудования для таких важных целей.

Независимый эксперт Алексей Семеняка считает, что при целенаправленной атаке не играет особой роли, было оборудование арендованным или нет.

"При целевой атаке "закладка" (программа для несанкционированного хранения информации) может быть встроена в обоих случаях, разница только в том, что в случае аренды оборудование потом возвращается арендодателю", - рассказал он BBC News Украина.

Эксперт отметил, что важен не способ получения оборудования, а то, насколько тщательно его проверяют.

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