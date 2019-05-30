"Бе" - значит "барыга". Как Саакашвили называл украинских политиков

Копірайт зображення УНИАН Image caption 25 августа 2015 года присяга новой полиции в Одессе. Впоследствии и Петр Порошенко, и Арсен Аваков станут оппонентами Саакашвили

"Вновь украинец" Михеил Саакашвили, как и положено грузину, имеет горячий характер и искреннее пристрастие к пылким речам.

За свою политическую карьеру в Украине, которая вскоре может возродиться, он успел пройти путь от довольно осторожного критика власти до обличителя "банды барыг".

Напоминаем, кого и как критиковал бывший президент Грузии и губернатор Одесской области

Коломойский. "Будет сидеть"

Копірайт зображення УНИАН Image caption Корбана и Коломойского Саакашвили считает членами "одной криминальной группировки"

Саакашвили возвращается в Украину ровно через четыре года после своего назначения губернатором Одесской области - 29 мая 2015 года он сменил на этом посту соратника Игоря Коломойского Игоря Палицу.

Именно миллиардер, тогда уже переставший возглавлять Днепропетровскую область, стал первым объектом критики Саакашвили.

А началось все с борьбы за "дешевые авиабилеты для одесситов".

Так, в июле 2015 года, общаясь с журналистами медиа, принадлежащего Коломойскому, Саакашвили заявил: "МАУ будет обычной компанией, не будете вы контролировать госслужбу в Одессе, не будете вы заниматься контрабандой. Вот и все. Не будет Коломойский заниматься контрабандой здесь - мой ответ на все вопросы Коломойского".

Впоследствии Саакашвили регулярно вспоминал про "олигарха, который ворует у украинцев", объявлял борьбу с его "щупальцами" и приветствовал уголовное преследование другого соратника Коломойского Геннадия Корбана (причем опять в эфире канала, принадлежащего бизнесмену).

Игорь Коломойский в ответ называл экс-президента Грузии "собакой без намордника".

Когда Саакашвили решил в 2016 году создать собственную политсилу, одним из ее лозунгов стало "посадить Коломойского": "Когда мы будем у власти - и чтобы никто не сомневался, я такие слова просто так не бросаю - Коломойский будет сидеть. И ни одна Швейцария его не спасет".

"С моими связями таких, как он, я достану и из Швейцарии, и из Малайзии", - пригрозил украинско-грузинский политик.

Яценюк. "Саботажник реформ"

Копірайт зображення УНИАН Image caption Арсения Яценюка Саакашвили критиковал сначала довольно осторожно, однако позже развернул целую кампанию по его увольнению

Арсений Яценюк - еще один давний оппонент Саакашвили.

Летом 2015 года силуэт тогдашнего премьера начал "просматриваться" в обличительных речах губернатора Одесской области.

"Пока правительство будет закрывать глаза или открыто работать на олигархические интересы, ничего до людей не дойдет", - сетовал Саакашвили.

Впоследствии он начал открыто обвинять Кабмин в подрыве реформ: "Я говорю о саботаже не со стороны России... Не со стороны каких-то местных кланов - они распространены, но вряд ли смогли бы мне помешать. Мы говорим о саботаже центральных правительственных учреждений".

Наконец, именно Арсений Яценюк стал главной мишенью на первом "Антикоррупционном форуме", получившем неофициальное название "антияценюковский".

Тогда еще губернатор Одесской области заявил о потере Украиной 5 млрд долларов от различных схем.

"Кто за все это отвечает? Ну, не знаю. В нормальных странах за все это отвечает председатель правительства", - красноречиво намекал он.

Не исчезла фамилия Яценюка из риторики Саакашвили и после отставки с поста премьера.

"Я не успокоюсь, пока Яценюк не ответит по всей строгости закона, пока он обратно не принесет награбленные миллиарды гривен", - обещал Саакашвили в одном из комментариев канала "112 Украина".

Аваков. "Вор в схемах"

Копірайт зображення Фейсбук Арсена Авакова Image caption Аваков бросает бутылку в сторону Саакашвили на заседании Нацсовета реформ при участии президента Порошенко

Многолетний министр внутренних дел Арсен Аваков, по версиям Саакашвили, был одним из тех, кто "крышует" почти все возможные "преступные схемы" в Украине - от коррупции на Одесском припортовом заводе до добычи янтаря на Ровенщине.

В открытый конфликт это противостояние вылилось 14 декабря 2015 года, когда на заседании "Нацсовета реформ" между Саакашвили и Аваковым началась перепалка, в ходе которой министр бросил открытой бутылкой в тогда еще губернатора Одесской области.

"Что значит "бе-бе-бе"? Так со мной еще никто не разговаривал!" - возмущался Саакашвили на передразнивание со стороны Авакова.

"Я не позволю, чтобы какой-то проворовавшийся Аваков, о котором все знают, что он сидит на схемах, разговаривал с Саакашвили таким тоном", - угрожающе добавлял он и обещал министру: "Ты будешь сидеть".

Порошенко. "Подлый барыга"

Копірайт зображення УНИАН Image caption 1 июня 2015 года президент Петр Порошенко и председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили

Риторика экс-президента Грузии относительно уже экс-президента Украины менялась радикально.

Если в 2015 году он вместе с Петром Порошенко обещал "строить новую Украину", в будущей "столице всего Черного моря" Одессе и признавался в "теплых чувствах" к нему, то потом именно Порошенко стал лидером всех "барыг", которые остановили реформы.

Через несколько лет Саакашвили уже сравнивал Порошенко с Путиным и Януковичем и возмущался, что иногда Петр Алексеевич действует даже хуже них.

Апофеозом "риторики барыг" стало силовое выдворение экс-губернатора Одесской области в Польшу.

"Этот мелкий напуганный дешевый "разводчик" Порошенко - это не президент. Это не человек даже. Это подлый барыга, который хочет угробить Украину", - свирепствовал Саакашвили, общаясь с украинскими журналистами по телефону уже из Польши.

Но прежде Саакашвили объяснял Порошенко, что тот использовал экс-лидера Грузии "неправильно": "Не для того, чтобы убрать Яценюка, - я думаю, что убрать Яценюка было правильно. Не для того, чтобы играть в свои олигархические игры. Не для того, чтобы я агитировал на выборах - что я, к своему стыду, делал в Чернигове (речь идет о выборах в 205-м округе, на которых пропрезидентской кандидат Сергей Березенко победил Геннадия Корбана. - Ред.). У него был шанс использовать меня для реальных реформ в стране".

Саакашвили. "Политикан и популист"

Фигуранты этих обвинений Саакашвили критику против себя уже неоднократно объясняли политиканством и популизмом экс-лидера Грузии, а также тем, что бывший губернатор Одесской области любит заниматься больше политическими интригами, чем государственными реформами.

И Зеленский. "Исторический шанс"

Копірайт зображення YouTube Михеила Саакашвили

Победу Владимира Зеленского Саакашвили приветствовал и обратился к нему с просьбой о возвращении украинского паспорта.

А когда новый президент действительно вернул экс-губернатору Одесской области украинское гражданство, то не поскупился на комплименты.

"Это решение показывает, что он способен на неконвенционные, смелые, быстрые шаги. И я уверен, что он будет лучшим президентом, чем считают многие скептики. И это действительно исторический шанс для Украины", - заявил улыбающийся Михеил Саакашвили накануне своего возвращения.

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