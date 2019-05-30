10 вещей, которыми запомнилось правительство Гройсмана

Копірайт зображення UNIAN Image caption В апреле этого года правительство Владимира Гройсмана отчитывалось о трех годах работы

Правительство во главе с Владимиром Гройсманом работало чуть больше трех лет. Это был второй Кабмин времен президента Порошенко.

ВВС News Украина собрала самые важные достижения и неудачи этого правительства. Иногда провести границу между первым и вторым - довольно трудно.

1. Стабилизация

После своего назначения премьером Владимир Гройсман заявил, что своей главной задачей на этом посту считает восстановление стабильности в стране, которая за два года до этого столкнулась с чрезвычайными вызовами - аннексией Крыма, вооруженным конфликтом на Донбассе, огромными долговыми выплатами.

Обозреватели имели разные мнения, не были уже заложены основы этой стабильности предыдущим правительством во главе с Арсением Яценюком, но экономические показатели с 2016 до 2019 года действительно улучшались.

После того, как по итогам 2015 года ВВП Украины упал почти на 10%, в 2016 году экономика показала рост - на 2,3%. За 2018 год ВВП вырос на 3,2%.

При этом, по итогам 2018 года, инфляцию впервые со смены власти в 2014 году удалось удержать в пределах 10%.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В день назначения на пост премьера Владимир Гройсман пересел из ложи руководства парламента в ложу правительства

Команде Гройсмана удалось вовремя выплачивать долги и уменьшать дефицит бюджета.

Если на начало 2016 года долг составлял 79,1% от ВВП страны, то на начало 2019-го он снизился до 60,9%.

Дефицит бюджета, то есть превышение расходов над доходами, удалось сократить с почти 3% до 1,7%.

Впрочем, с началом 2019 года все больше украинских и международных экспертов и участников рынка высказывали недовольство относительно того, что украинская экономика растет очень медленно, а реформы являются частными.

2. Газ

Одним из первых решений правительства Гройсмана стало введение так называемой единой цены на газ. Оно предусматривало, что все потребители, включая население, должны платить одинаковую цену за тот же объем энергоресурсов.

Это решение повлекло за собой значительный рост тарифов не только на газ, но и на отопление и горячую воду.

Однако формальное решение с апреля 2016 года так и не было выполнено полностью, а правительство стало вводить временные ограничения на цены на газ для населения.

Это становилось причиной отсрочки ожидаемых траншей от МВФ, а затем и задержки с получением средств от других международных партнеров.

Так продолжалось до осени 2018 года, когда правительство приняло газовое постановление, которым повысило цены на газ на 23,5%, а также расписало график дальнейших повышений до конца 2019 года, когда, как ожидалось, цены для населения должны стать на 100% рыночными.

Однако уже весной 2019 года выяснилось, что зафиксированные в постановлении цены стали выше, чем рыночные. И правительству снова пришлось решать вопрос в ручном режиме.

3. Субсидии

Значительный рост тарифов на газ, отопление и горячую воду повлек за собой рост расходов на коммунальные субсидии.

Если в 2016 году на субсидии было потрачено 40 млрд из бюджета, то в 2018-м - уже 71 млрд грн.

В течение всего этого времени правительство сначала пыталось проверить получателей субсидий, чтобы отделить тех, кто не имеет на них права. Впоследствии были попытки сделать критерии отбора более строгими.

На начало 2019 года правительство вышло с твердым решением монетизировать субсидии, то есть выплачивать их "живыми деньгами", хотя до этого было несколько обещаний о введении монетизации значительно раньше.

За несколько месяцев было предложено несколько вариантов монетизации, которые правительство собиралось упорядочить в мае. Однако в мае, после инаугурации нового президента, Владимир Гройсман подал в отставку.

4. Социальные стандарты

Если удар от повышения тарифов для бедных слоев населения удалось смягчить благодаря субсидиям, то для остальной части населения правительство вышло с еще одной инициативой - о повышении минимальной зарплаты.

С 1 января 2017 года "минималка" была увеличена сразу вдвое - с 1600 до 3200 грн в месяц. Однако дальше повышения были не столь заметными. В целом с апреля 2016 года до начала 2019-го минимальная зарплата выросла втрое - до 4173 грн.

При этом средняя зарплата в Украине выросла всего в два раза - с 4686 грн до 9326 грн в месяц.

Такой рост не смог удержать поток трудовых мигрантов из Украины, и к началу 2019 года отток рабочей силы стали называть одним из главных рисков для украинской экономики в целом.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Решение о повышении минимальной зарплаты в 2 раза позволило несколько повысить пенсии

Повышение "минималки" позволило аккумулировать средства для пенсий, поскольку текущие пенсионные выплаты финансируются за счет поступлений в Пенсионный фонд от уплаты единого социального взноса.

Однако и это повышение не было слишком кардинальным.

С апреля 2016 года до начала 2019 года минимальная пенсия выросла на треть - до 1497 грн, а средняя - в 1,7 раза, до 2899 грн.

В марте 2019 года впервые пенсии были проиндексированы автоматически. Однако это повышение уже связали с президентскими выборами, которые состоялись в апреле 2019 года.

Все это сопровождалось переходом привязки пенсий от возраста к трудовому стажу, который правительство назвало пенсионной реформой, а его критики - скрытым повышением пенсионного возраста.

5. Бизнес-климат и инвестиции

За три года работы правительства Гройсмана состоялось несколько публичных акций типа "Маски-шоу - стоп", которые должны были свидетельствовать о защите бизнеса и улучшении инвестиционного климата.

Копірайт зображення UNIAN Image caption За три года правительству Владимира Гройсмана удалось восстановить экономическую стабильность

В апреле 2017 года была запущена система автоматического возмещения НДС - одной из самых больших проблем бизнеса, работающего в Украине.

Однако в октябре 2017 года, когда были представлены результаты 2016 года, Украина заняла 76-е место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business. В октябре 2018-го это было 71-е место - не слишком разительный прогресс. В своем отчете за три года деятельности правительство даже пользуется другой цифрой - 41 ступенька вверх в том же рейтинге с 2013 года.

По итогам 2016 года Украина получила 3,284 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. За 2018 - 2,355. В этом же году украинские трудовые мигранты перечислили домой около 11 млрд грн, опередив инвесторов в более чем 5 раз.

6. Сотрудничество с международными партнерами - МВФ, Всемирным банком, ЕС

Копірайт зображення UNIAN Image caption Правительство Владимира Гройсмана долгое время сопротивлялось дальнейшему повышению цен на газ для населения, но демонстрировало теплые отношения с МВФ

К концу 2018 года, после более полуторагодичного перерыва, МВФ одобрил предоставление Украине транша в 1,4 млрд долларов по новой программе сотрудничества - stand-by.

Директора фонда также утвердили прекращение старой программы расширенного финансирования (EFF). Начавшаяся весной 2015 года программа расширенного финансирования предполагала возможность предоставления Украине около 17,5 млрд долларов на четыре года. Киев смог получить меньше половины выделенных средств.

Последний транш по этой программе поступил в апреле 2017 года. С тех пор между Киевом и МВФ шли дискуссии о повышении цен на газ для населения до рыночного уровня, пока правительство не приняло решение об их повышении.

Задержки с траншами МВФ, а также недостаточно эффективная, по оценкам международных партнеров, борьба с коррупцией, приводили к задержкам или даже отмене получения кредитов от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от ЕС.

7. Децентрализация

Хотя главные законодательные акты для реформы местного самоуправления и децентрализации были приняты еще при правительстве Яценюка, главные шаги по воплощению этой реформы пришлись на премьерство Гройсмана.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Свой последний на посту премьера День Европы Владимир Гройсман отметил в Виннице, мэром которой он был с 2006 по 2014 год

Сделав первые карьерные шаги именно на уровне местной власти, он всегда активно продвигал и комментировал эту тему, не очень популярную в СМИ. Однако реформа действительно коренным образом изменила бюджетные потоки между "центром" и регионами.

В 2018 году доходы местных бюджетов без межбюджетных трансфертов составили 262 млрд грн против 70 млрд грн в 2014 году. Местные общины получили право решать, куда направлять эти средства - на ремонт дорог, строительство школ и больниц, улучшение административных услуг, создание новых предприятий или строительство новых фонтанов.

Другое дело, что не все местные руководители смогли воспользоваться перераспределением бюджетных средств в пользу местных общин. В зависимости от региона, местной власти с разной степенью эффективности удавалось или не удавалось использовать полученные средства. Были и регионы, в которых фиксировали десятки миллиардов гривен остатков на счетах - дополнительные средства просто не могли использовать.

8. Прекращение торговли с Донбассом

Копірайт зображення UNIAN Image caption Правительство Владимира Гройсмана запретило торговать с ОРДЛО, но оставило аннексированный Россией Крым свободной экономической зоной Украины

В начале 2017 года правительству Гройсмана пришлось отвечать на вопрос "законно ли торговать с территориями, которые Киев считает оккупированными?"

В феврале 2017 года февральские морозы и блокирование активистами железнодорожных переездов на границе с неконтролируемыми Киевом территориями вновь привлекли внимание к экономическим связям с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, в том числе и к вопросу поставки угля.

Сначала правительство было вынуждено объявить чрезвычайное положение в энергетике, а в марте с подачи правительства СНБО рассмотрел, а президент утвердил решение о временном прекращении грузовых перевозок через линию разграничения в Донбассе.

Последствия этого решения оказались не такими страшными, как предполагали некоторые эксперты и участники рынка.

В то же время правительство Гройсмана не удосужилось принять какое-то решение относительно подобной ситуации с аннексированным Россией Крымом, который до сих пор формально остается Свободной экономической зоной Украины.

9. Медицинская реформа, реформа образования

Министры правительства Гройсмана Лилия Гриневич и Ульяна Супрун стали инициаторами двух масштабных реформ в Украине - образовательной и медицинской.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Гройсман публично поддерживал своих подчиненных - министра образования и и.о. министра здравоохранения - во время неоднозначных реформ

В рамках образовательной реформы запустили 12-летнюю школу, изменили подход к обучению в младших классах - меньше правил, больше игр, обучение для учителей, выделяли субвенции на парты-трансформеры и на ремонт туалетов в школах. В прошлом году в Украине впервые на официальном уровне заговорили о проблеме буллинга и приняли закон для противодействия травле в школах.

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Не менее кардинальные изменения происходили и в медицине.

Отменили привязку врача к прописке, ввели закупку лекарств через международные организации, запустили программу "Доступные лекарства", а еще электронные рецепты и электронные карты - перечисляют положительные сдвиги в результате реформы ее сторонники. Но противники реформы утверждают, что медицинские услуги не стали более качественными и продолжительность жизни украинцев не увеличилась.

Даже новый президент в своей инаугурационной речи заявил, что об улучшении медицины "говорят в основном те, кто никогда не лежали с ребенком в обычной больнице".

10. Инфраструктура

Еще одна сфера, которую сразу же раскритиковал новый президент, - инфраструктура. "Это мифические украинские дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьем-то бурном воображении".

Копірайт зображення UNIAN Image caption В течение всего премьерства Владимир Гройсман много внимания уделял восстановлению инфраструктуры, особенно ремонту дорог

Правительство Гройсмана и лично премьер всегда уделяли этому большое публичное внимание. Редко во время заседаний правительства не звучали очередные заявления о новых километрах отремонтированных дорог. Модернизацию транспортной инфраструктуры правительство Гройсмана называет одним из своих главных достижений. По данным правительства, за последние три года было отремонтировано 6800 км дорог - столько же, сколько за предыдущие 9 лет.

Еще одним достижением, которое можно посчитать в цифрах, и которое, очевидно, стало следствием "безвиза", - ощутимый рост пассажиропотока в украинских аэропортах. В 2018 году этот показатель впервые превысил 20 млн пассажиров в год.

В целом за каждый из последних трех лет рост количества авиапассажиров составил 25-30%. А количество маршрутов бюджетных авиакомпаний, летающих в Украину, возросло с 21 в 2016 году до 89 в 2018-м.

Копірайт зображення UNIAN Image caption 31 марта, в день первого тура президентских выборов, соцсети живо обсуждали не только их возможные результаты, но и похудение премьера

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