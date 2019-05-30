Убытки и человеческие жертвы. Как затопило Закарпатье

Копірайт зображення ГСЧС Украины в Закарпатской области

На прошлой неделе Закарпатье накрыла мощная волна дождей. За два дня, 21 и 22 мая, выпала месячная норма осадков.

А в ночь на четверг, 23 мая, в бассейне Ужа уровень воды превысил исторический максимум. Села Турянской долины и Ужгород оказались под угрозой подтопления.

Львиная доля дождей в ночь на четверг пришлась на территорию бассейна реки Уж.

"До этого самый высокий уровень воды здесь фиксировался во время катастрофического паводка в 1998 году - 348 см относительно нуля поста", - сообщил на пресс-конференции на следующий день и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

В соцсетях распространяются снимки и видеокадры стихии.

Почему происходят наводнения?

В некоторых местах вода, стремительно наступая на дома, заливала все: огороды, зелень в парниках, подвалы и сараи. Большие деревья, которые попадали от сильного течения, образовали естественную дамбу и изменили направление реки, поэтому вся вода направилась прямо во дворы.

Люди не покидали своих домов и ночью спасали скот, который был заблокирован в хлевах: кроликов, кур, свиней отводили по возможности к соседям. В селах потоками воды сносило и разворачивало мосты. В одном только селе Турья Поляна затопило 48 домов.

В большинстве населенных пунктов нет защитных сооружений, из-за особенностей горного ландшафта здесь отсутствуют поймы, и это усиливает риск подтопления.

Именно отсутствием и преимущественно застройкой пойм на реках Закарпатья объясняет частые наводнения в крае Петр Тестов, аналитик благотворительной организации "Экология-Право-Человек".

Жертвы

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Из-за продолжительных ливней в западных областях Украины разлились реки.

Нынешний паводок привел к человеческим жертвам - впервые с 2001 года, когда во время стихии погибли 15 закарпатцев.

В поселке Воловец пятиклассник на перемене выбежал из школы посмотреть, как поднялась река Вича, не удержался и упал в воду. Товарищ, который хотел его поймать, не смог удержать мальчика. Тело погибшего нашли на следующее утро за 3 км от места происшествия.

Теперь родители и общественность обвиняют директора и руководство школы в том, что вокруг школы не было никакого ограждения. Его установили только на следующий день после трагедии.

В течение трех дней стихийное бедствие в Закарпатье затронуло 94 населенных пункта в 10 районах области.

Копірайт зображення ГСЧС Украины в Закарпатской области

В пресс-центре Закарпатской ОГА сообщили, что региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям классифицировала наводнение как чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня.

Это решение дает основания попросить Кабинет Министров выделить средства для ликвидации последствий стихии из резервного фонда бюджета.

По предварительным подсчетам, стихия нанесла немалые убытки: 100 млн грн водному хозяйству и около 50 млн - сельскому.

Сейчас уровень воды в реках, протекающих в зонах риска, - прежде всего, в низменном течении Боржавы в Иршавском и Виноградовском районах, - начал снижаться.

Однако синоптики опять прогнозируют на этой неделе мощные ливни, грозы и град.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram