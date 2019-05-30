Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в зону конфликта. По сообщению пресс-службы президента, он побывал в Луганской области, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Копірайт зображення Пресс-служба президента

"Пообщался с бойцами по бытовым условиям, качеству питания, обеспечению техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектованию подразделений", - говорится в сообщении.

Копірайт зображення Пресс-служба президента

В Станице Луганской президент побывал на передовой, посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника была в 400 метрах, утверждает пресс-служба.

Копірайт зображення Пресс-служба президента

Осмотрев быт военных, Зеленский заявил о необходимости улучшить обеспечение.

Копірайт зображення Пресс-служба президента

В Луганской области он заслушал доклад командующего операцией Объединенных сил Александра Сирского о ситуации на Донбассе. В совещании принял участие и новый начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Копірайт зображення Пресс-служба президента

Копірайт зображення Пресс-служба президента

Копірайт зображення Пресс-служба президента

Копірайт зображення Пресс-служба президента

Копірайт зображення Пресс-служба президента

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