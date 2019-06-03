Украина против России в суде ООН: вопрос - в юрисдикции. Почему это так важно

Копірайт зображення Getty Images Image caption Делегацию Украины на слушаниях возглавляет заместитель главы МИД Елена Зеркаль. Она возглавляла делегацию на заседании Трибунала ООН по морскому праву, который приказал России освободить украинских моряков

Более двух лет назад Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. На этой неделе состоятся слушания о наличии у суда юрисдикции по делу.

Говоря проще, суд, по инициативе России, проанализирует, придерживалась ли Украина необходимых процедур при подаче иска, и имеет ли он право его рассматривать.

На этой неделе представители обеих сторон имеют возможность публично представить свои позиции суду: 3 и 6 июня - Россия, 4 и 7 июня - Украина.

Если Международный суд ООН согласится с доводами России, то откажется продолжать дело.

Если же контраргументы Украины будут более убедительными, то суд сможет перейти к рассмотрению по существу.

Тарас Качка, советник министра иностранных дел Украины, участвующий в деле, рассказал BBC News Украина, что стороны представили свои письменные аргументы уже несколько месяцев назад, поэтому после устных слушаний на этой неделе суд будет иметь "всю необходимую информацию для принятия решения" о наличии юрисдикции.

По его словам, принятие решения может потребовать несколько месяцев.

Тарас Качка подчеркнул, что по его мнению, украинская сторона "имеет достаточно сильные аргументы, но и Россия имеет достаточно сильную юридическую команду".

Украина пытается четко представить свои аргументы, почему это дело должно рассматриваться судом.

"Не стоит недооценивать мастерство аргументации с российской стороны. Дело будет сложным", - отметил советник главы МИД.

Обращение в суд

Иск в Международный суд ООН Украина подала еще 16 января 2017 года, чтобы привлечь Россию к ответственности за поддержку терроризма и дискриминации в течение ее агрессии против Украины.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Иск в Международный суд ООН Украина подала зимой 2017 года

Украина утверждает, что Россия нарушает конвенцию о борьбе с финансированием терроризма - предоставляет "оружие и другие виды помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины".

МИД пояснило, что предоставление вооружения боевикам на Донбассе привело к:

• катастрофе самолета рейса MH17 Малазийских авиалиний, который был сбит;

• обстрелам жилых районов Мариуполя и Краматорска;

• уничтожению пассажирского автобуса вблизи Волновахи;

• взрыву во время мирного собрания в Харькове.

В рамках этого же иска Украина утверждает, что Россия нарушает другую конвенцию ООН - "О ликвидации всех форм расовой дискриминации".

Кремль обвиняют в "кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности этнических украинцев и крымских татар".

Проявлениями этой кампании Украина считает:

• проведение в 2014 году "референдума" в Крыму;

• запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа;

• давление на СМИ;

• ограничение преподавания на украинском и крымскотатарском языках;

• волну "исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний".

Вместе с подачей иска Украина попросила Суд ООН вынести временное решение, в котором обязать Россию обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину и поддержку незаконных вооруженных формирований, а также воздержаться от дальнейшей этнической дискриминации в Крыму.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В иске Украина заявляет, что поддержка Россией боевиков на Донбассе привела к катастрофе MH17

В международной практике рассмотрение иска может длиться годами и, если есть угроза жизни и здоровью людей или нарушению их прав, суды могут принимать временные решения во избежание таких угроз.

Такие решения должны выполняться сразу после принятия. В случае украинского иска, временное решение по нему Международный суд принял еще 19 апреля 2017 года.

Тогда суд обязал Россию в Крыму обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

Россия это предписание не выполнила.

Советник главы МИД Тарас Качка рассказал, что Россия также фактически не дает ответов на запросы суда по выполнению предписания.

"Они просто рассказывают о том, как в Крыму хорошо живется и крымским татарам, и вообще", - сказал он.

12 июня 2018 года Украина в меморандуме в Международный суд ООН добавила требование к России выплатить финансовую компенсацию за "потери, нанесенные стране и украинскому народу как следствие нарушений Россией".

Тарас Качка отметил, что процедура определения суммы компенсации будет предметом обсуждения уже при рассмотрении дела по существу, если Международный суд ООН все же признает свою юрисдикцию.

Позиция России и вопросы юрисдикции

Кремль отрицает нарушения прав человека в Крыму и любую причастность к войне на Донбассе, как поддержку боевиков деньгами и оружием, так и участие своих войск.

На суде представитель России заявил, что обстрелы мирного населения на Донбассе велись по обе стороны линии разграничения и это не является терроризмом.

Копірайт зображення VANO SHLAMOV Image caption В 2008 году, после российской агрессии, Грузия подала иск в Международный суд ООН, но суд не стал рассматривать дело, поскольку согласился с позицией России об отсутствии его юрисдикции

В марте 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация признает будущее судебное решение.

"Российская сторона является участником этого процесса. То есть, если бы Россия не признавала решение суда, то, соответственно, она бы не была участником этого процесса", - цитировали Пескова информагентства.

Однако уже после вынесения судом временного решения о необходимости соблюдения Россией прав человека в Крыму, Кремль решил обжаловать само право суда на рассмотрение этого иска.

В сентябре 2018 года российская сторона заявила суду об отсутствии у него юрисдикции рассматривать спор по иску Украины.

Данная тактика повторяет действия России во время суда с Грузией.

В 2008 году, после российской агрессии в Южной Осетии, Грузия обратилась с иском в Международный суд ООН о нарушении Россией конвенции о запрете расовой дискриминации.

То есть, поступила так же, как и Украина. Но тогда процесс не был доведен до конца, потому что Россия заявила об отсутствии у суда юрисдикции, и Международный суд ООН согласился с ее доводами.

Тогда Россия обвинила Грузию в том, что последняя не провела с ним консультации о возможности мирного разрешения противоречий, как этого требует судебная процедура.

Член украинской делегации, посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов в интервью "Укринформу" заявил, что Украина сделала вывод из опыта Грузии.

"Вывод был один: надо пройти сложный, изнурительный, неприятный процесс консультаций с представителями РФ, он на самом деле продолжался около двух лет", - сказал посол.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На вынесение решения о возможности рассмотрения иска Украины против России суду может понадобиться несколько месяцев

Как рассказал BBC News Украина Тарас Качка, среди аргументов России об отсутствии юрисдикции есть много процедурных моментов, в том числе и якобы нарушение со стороны Украины при проведении переговорного процесса.

"Этот классический аргумент и используется", - сказал эксперт.

14 января 2019 года Украина передала в Международный суд ООН свою официальную позицию в ответ на заявление России о юрисдикции суда.

Украинская сторона утверждает, что суд имеет юрисдикцию на рассмотрение всех исковых требований Украины.

Киев заявляет, что соблюдал все необходимые требования досудебного урегулирования спора (речь о вышеупомянутых консультациях), а это дает суду ООН право рассматривать спор с РФ.

Тарас Качка отметил, что аргументы обеих сторон будут опубликованы в понедельник.

Суд и Украина

Международный суд - часть судебной системы ООН и главный судебный орган организации, который основали после Второй мировой войны.

В состав учреждения входят 15 судей, избираемых по профессиональным качествам, а не по принципу представительства стран. В то же время запрещено, чтобы судьями одновременно были двое или более граждан одной страны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Именно Международный суд ООН рассматривал спор Украины и Румынии относительно острова Змеиный

Сейчас в составе суда нет граждан Украины, однако есть гражданин России - Кирилл Геворгян, потому Украине предоставили право на делегирование своего судьи - им стал итальянский юрист Фаусто Покар.

Сторонами в спорах, рассматриваемых судом, могут быть исключительно государства.

Учреждение рассматривает территориальные и правовые споры между государствами и может принимать решения, выполнение которых является обязательным для всех членов ООН.

Если же решение суда не выполняют, то сторона процесса может обратиться в Совет безопасности ООН, чтобы он при необходимости принял меры для обеспечения исполнения решения. При этом Россия имеет право вето на любые решения Совбеза.

Именно этот суд рассматривал территориальный спор между Украиной и Румынией относительно шельфа Черного моря в районе острова Змеиный.

Тогда, в 2009 году, суд принял фактически компромиссное решение, признав Змеиный островом, как и просила Украина, а 12-мильную зону вокруг него - украинской, однако суд постановил, что из-за малого размера остров не должен влиять на распределение остальной части шельфа моря.

Международный суд ООН зафиксировал линию раздела шельфа примерно посередине между требованиями обеих стран.

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