Где снимали сериал "Чернобыль": реальные и виртуальные локации Украины

Копірайт зображення HBO Image caption Компьютерную модель ЧАЭС создали в киевской студии Postmodern digital

Проект, возглавивший рейтинг сериалов всех времен по оценке зрителей, о котором пишут мировые СМИ и который рассказывает о крупнейшей в мире экологической катастрофе, - это сериал "Чернобыль" американского канала HBO и британской компании Sky.

Большинство сцен сняли в Литве, но часть локаций и актеров были украинскими.

Какие улицы и пейзажи Украины появляются в сериале, как в киевской студии рисовали модель ЧАЭС и как проходили съемки, узнавала BBC News Украина.

От причесок до домов

Сериал "Чернобыль" получил много положительных отзывов относительно детально воспроизведенных картин быта Советского Союза 80-х годов.

Автомобили и одежда, прически и интерьеры должны были быть не просто как в СССР, а как в СССР именно 1986 года.

Копірайт зображення hbo.com

"Перешивали пуговицы и погоны, чтобы все соответствовало тому времени и тому составу военных", - рассказал ВВС News Украина актер Владимир Пантелюк, сыгравший в сцене сериала, посвященной эвакуации населения из Припяти. Эти кадры появляются в конце третьего эпизода сериала.

Копірайт зображення SKY UK LTD/HBO

Чтобы найти аутентичные локации, создатели сериала отправились в страны с советской историей, рассказывает о работе над "Чернобылем" продюсер сериала Сенна Уоленберг.

Об Украине как месте, где все произошло, создатели сериала думали в первую очередь. Но здесь не действуют налоговые льготы для иностранных кинопроизводителей. Как в Литве, где и сняли 70% сериала.

Однако украинские места в сериале узнать можно.

Сцены, в которых принимал участие Пантелюк, снимали на Подоле в Киеве, недалеко от кинотеатра "Октябрь".

"Эпизод, который в сериале продолжался 5-7 секунд, снимали по 7 часов. Массовка вся была украинская. Тогда мы еще не знали, что этот сериал снимает HBO", - рассказал Пантелюк.

Копірайт зображення Narcoticq wikipedia.org Image caption Институт гидробиологии НАН Украины

Из украинских локаций в сериале также появляются виды Киевского моря и города Припять.

В Киеве, кроме Подола, снимали на Оболони - в Институте гидробиологии, на улицах Терещенковской, на Крещатике, в кадрах появляются здания Киевской госадминистрации, помещения университетов КПИ и НАУ.

Копірайт зображення SKY UK/HBO

В Украине сериал "Чернобыль" снимали несколько недель. Съемки обеспечивала Украинская компания Radioaktive. В столицу приезжали главные звезды - Стеллан Скарсгард, Джаред Харрис, Эмили Уотсон и Джесси Бакли.

Перекрывали улицы

Часть эпизодов в июне 2018 года снимали на улице Богдана Хмельницкого, в кварталах от Пушкинской до Владимирской, где перекрывали движение и пускали транспорт тех времен.

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На время съемок ведомства и магазины на улицах меняли вывески и названия. Информагентство "Укринформ" стало "Музыкальной школой №132", вместо лайт-боксов появились агитплакаты тех времен и стенды с газетой "Правда".

ЧАЭС из Украины

Хотя большая часть натурных съемок в сериале проходила на Игналинской АЭС в Литве, которая имеет реакторы того же типа, что и Чернобыльская, кадры из ЧАЭС в сериале - это произведение киевской студии Postmodern digital.

Копірайт зображення Postmodern digital Image caption Так создавали модель ЧАЭС в Postmodern digital

Виды станции, территории вокруг нее - это компьютерная модель, которая создавалась еще в 2013 году для другого сериала о Чернобыле - "Мотыльки".

HBO использовало украинскую компьютерную графику, доработав ее.

"Это круто - смотреть сериал HBO и видеть свою работу. Чтобы воспроизвести модель станции, мы изучали архивные фото, вычисляли масштабы, разбирались в работе реактора, чтобы все выглядело по-настоящему", - рассказывает о работе над моделью ЧАЭС руководитель Postmodern digital Егор Борщевский.

За спецэффекты в 2014 году украинский сериал "Мотыльки" номинировали на престижную голливудскую премию VES Awards, которую называют "Оскаром" в мире визуальных эффектов, но награду тогда получила "Игра престолов".

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