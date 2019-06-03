Где снимали сериал "Чернобыль": реальные и виртуальные локации Украины
Проект, возглавивший рейтинг сериалов всех времен по оценке зрителей, о котором пишут мировые СМИ и который рассказывает о крупнейшей в мире экологической катастрофе, - это сериал "Чернобыль" американского канала HBO и британской компании Sky.
Большинство сцен сняли в Литве, но часть локаций и актеров были украинскими.
Какие улицы и пейзажи Украины появляются в сериале, как в киевской студии рисовали модель ЧАЭС и как проходили съемки, узнавала BBC News Украина.
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От причесок до домов
Сериал "Чернобыль" получил много положительных отзывов относительно детально воспроизведенных картин быта Советского Союза 80-х годов.
Автомобили и одежда, прически и интерьеры должны были быть не просто как в СССР, а как в СССР именно 1986 года.
"Перешивали пуговицы и погоны, чтобы все соответствовало тому времени и тому составу военных", - рассказал ВВС News Украина актер Владимир Пантелюк, сыгравший в сцене сериала, посвященной эвакуации населения из Припяти. Эти кадры появляются в конце третьего эпизода сериала.
Чтобы найти аутентичные локации, создатели сериала отправились в страны с советской историей, рассказывает о работе над "Чернобылем" продюсер сериала Сенна Уоленберг.
Об Украине как месте, где все произошло, создатели сериала думали в первую очередь. Но здесь не действуют налоговые льготы для иностранных кинопроизводителей. Как в Литве, где и сняли 70% сериала.
Однако украинские места в сериале узнать можно.
Сцены, в которых принимал участие Пантелюк, снимали на Подоле в Киеве, недалеко от кинотеатра "Октябрь".
"Эпизод, который в сериале продолжался 5-7 секунд, снимали по 7 часов. Массовка вся была украинская. Тогда мы еще не знали, что этот сериал снимает HBO", - рассказал Пантелюк.
Из украинских локаций в сериале также появляются виды Киевского моря и города Припять.
В Киеве, кроме Подола, снимали на Оболони - в Институте гидробиологии, на улицах Терещенковской, на Крещатике, в кадрах появляются здания Киевской госадминистрации, помещения университетов КПИ и НАУ.
В Украине сериал "Чернобыль" снимали несколько недель. Съемки обеспечивала Украинская компания Radioaktive. В столицу приезжали главные звезды - Стеллан Скарсгард, Джаред Харрис, Эмили Уотсон и Джесси Бакли.
Перекрывали улицы
Часть эпизодов в июне 2018 года снимали на улице Богдана Хмельницкого, в кварталах от Пушкинской до Владимирской, где перекрывали движение и пускали транспорт тех времен.
На время съемок ведомства и магазины на улицах меняли вывески и названия. Информагентство "Укринформ" стало "Музыкальной школой №132", вместо лайт-боксов появились агитплакаты тех времен и стенды с газетой "Правда".
ЧАЭС из Украины
Хотя большая часть натурных съемок в сериале проходила на Игналинской АЭС в Литве, которая имеет реакторы того же типа, что и Чернобыльская, кадры из ЧАЭС в сериале - это произведение киевской студии Postmodern digital.
Виды станции, территории вокруг нее - это компьютерная модель, которая создавалась еще в 2013 году для другого сериала о Чернобыле - "Мотыльки".
HBO использовало украинскую компьютерную графику, доработав ее.
"Это круто - смотреть сериал HBO и видеть свою работу. Чтобы воспроизвести модель станции, мы изучали архивные фото, вычисляли масштабы, разбирались в работе реактора, чтобы все выглядело по-настоящему", - рассказывает о работе над моделью ЧАЭС руководитель Postmodern digital Егор Борщевский.
За спецэффекты в 2014 году украинский сериал "Мотыльки" номинировали на престижную голливудскую премию VES Awards, которую называют "Оскаром" в мире визуальных эффектов, но награду тогда получила "Игра престолов".