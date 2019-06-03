Кто заказал Катю Гандзюк? Начинается суд над обвиняемыми в нападении

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3 июня во Покровском районном суде Днепропетровской области начинается суд над обвиняемыми в нападении на Екатерину Гандзюк, херсонскую активистку и исполняющую обязанности управляющей делами херсонского горисполкома, которая умерла в прошлом году 4 ноября из-за ожогов серной кислотой.

Этот процесс касается тех, кого обвиняют в непосредственном исполнении нападения.

Между тем, СБУ продолжает готовить доказательную базу на других фигурантов дела, а главному подозреваемому в организации нападения на Гандзюк - председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру - продлили меру пресечения в виде "подписки о невыезде" и электронного браслета.

Изменение подсудности

Расследование самого нападения на Гандзюк продолжалось почти 10 месяцев. По словам генпрокурора Юрия Луценко, за это время провели 375 допросов, более 50 обысков, 45 досмотров, 100 временных доступов, 10 следственных экспериментов, были назначены 45 судебных экспертиз, а также ряд негласных следственных действий.

В конце обвинительный акт по исполнителям нападения направили в Херсонский городской суд.

Однако 22 мая в Херсонский суд поступило постановление Верховного Суда об определении подсудности. Согласно этому постановлению, уголовное производство передали в Покровский райсуд Днепропетровской области.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Владислав Мангер - главный подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк

По информации источников ВВС, рассмотрение дела могли перенести, чтобы избежать возможного давления на херсонский суд со стороны других фигурантов дела.

Кого и в чем обвиняют?

На Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года возле ее дома, облив концентрированным раствором серной кислоты.

В подготовке и исполнении нападения обвиняют Сергея Торбина (обвиняют в организации группы исполнителей), Никиту Грабчука (обвиняют в непосредственном исполнении), Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова (обвиняют в соучастии).

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Екатерина Гандзюк принимала участие в Оранжевой революции и Евромайдане в Херсоне, работала в общественных организациях, а также в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области. Затем - в горсовете

Мужчин задержали в августе прошлого года. Сначала Горбунова, который, как утверждает обвинение, покупал кислоту, а после его признаний - остальных. Все обвиняемые - были участниками АТО в составе добровольческих формирований "Правый сектор" и Украинская Добровольческая Армия (УДА).

После задержания все, кроме Торбина, начали сотрудничать со следствием и давать показания относительно деталей подготовки и совершения нападения на Гандзюк. Через несколько месяцев заговорил и Торбин.

После смерти Гандзюк мужчинам объявили о подозрении в умышленном убийстве, что грозило им от 10 до 15 лет за решеткой. Однако через несколько месяцев всем пяти изменили подозрение на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Эта статья предусматривает наказание от 7 до 10 лет.

Больной Павловский

Кроме исполнителей и подозреваемого в организации нападения на Гандзюк Владислава Мангера, в деле официально фигурируют еще два человека.

Один из них - Игорь Павловский, бывший помощник депутата парламента от БПП "Солидарность" Николая Паламарчука.

Его задержали 12 ноября прошлого года. По версии следствия, Павловский передавал деньги Торбину за организацию нападения.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Игорь Павловский во время заседания Шевченковского районного суда Киева, 24 апреля 2019 года. Его защита настаивает на критическом состоянии здоровья мужчины

Павловский тоже не сразу, но начал сотрудничать со следствием. В частности, после его показаний прокуратура объявила о подозрении Мангеру.

В апреле Павловскому также смягчили подозрение. Вместо организации убийства, его обвиняют в сокрытии преступления. За это Павловскому грозит до 3 лет лишения свободы.

Вскоре суд изменил Павловскому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Адвокат Павловского Максим Болдин неоднократно заявлял журналистами о критическом состоянии здоровья своего подзащитного. Поэтому Болдин подал ходатайство в суд об изменении меры пресечения для Павловского на "личное обязательство".

Его до сих пор не рассмотрели. На два заседания не явился ни адвокат, ни сам Павловский.

Левина объявили в международный розыск

Еще один фигурант - Алексей Левин (прежняя фамилия Москаленко). В середине 2000-х годов он проходил по ряду уголовных дел, по одному из которых был осужден.

На момент покушения на Гандзюк Левин официально был помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, которого называют приближенным к Мангеру.

В декабре прошлого года Генпрокуратура объявила Алексею Левину о подозрении. По версии следствия, именно с ним Мангер планировал нападение на Гандзюк.

По словам Юрия Луценко, Левин выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых.

20 мая пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила об объявлении Левина в международный розыск.

По ее словам, это стало возможным после решения Шевченковского райсуда Киева об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей. Где он сейчас, неизвестно.

Мангер и полиграф

24 мая Владислав Мангер заявил, что прошел проверку на детекторе лжи и ответил на "болезненные вопросы, интересующие общественность".

"Знал ли я о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк? - Нет. - Принимал ли я когда-либо участие в этих ужасных действиях? - Нет. - Знаю ли я, где находится заказчик? - Нет. Полиграф показал: эти и другие ответы - правдивые", - написал Мангер на своей странице в Facebook и опубликовал фото с результатами экспертизы.

Полиграф Мангер прошел в частном предприятии "Херсонский центр детекции лжи "Ариадна".

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Однако в Генпрокуратуре заявили, что эти результаты не будут добавлены к материалам дела, ведь, согласно постановлению суда, Мангер должен был пройти судебную психологическую экспертизу с использованием полиграфа в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

"Данное исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку при этом он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении", - сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

31 мая Шевченковский райсуд Киева продлил Мангеру меру пресечения до 1 июля 2019 года.

Подозреваемого в организации нападения на Гандзюк суд обязал оставить у прокурора загранпаспорт, являться в органы следствия по первому требованию и носить электронный браслет. Суд разрешил Мангеру свободно передвигаться в пределах Херсонской области.

Украина спрашивает: "Кто заказал Катю Гандзюк?"

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С первых дней после нападения на Екатерину Гандзюк ее друзья, общественные активисты и некоторые журналисты объединились в неформальную неполитическую инициативу "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Активисты провели десятки акций по всей Украине, чтобы привлечь внимание к расследованию дела Гандзюк и нападениям на других общественных деятелей.

Самая масштабная из таких акций состоялась 18 мая. К ней присоединились более тысячи участников из пятидесяти городов Украины и восьми стран. Активисты выходили на центральные площади городов с баннерами "Украина спрашивает: Кто заказал Гандзюк?", "Херсон спрашивает: Кто заказал Гандзюк?" и подобными.

Участники инициативы обратились с манифестом к президенту Украины Владимиру Зеленскому:

"Система покрывает ответственных за срыв расследований на всех уровнях - в правоохранительных органах, в местных администрациях, в политических командах. Активистов продолжают преследовать". Так не может продолжаться в стране, образ которой нам рисует новая украинская власть! Баллотируясь, Владимир Зеленский требовал от Петра Порошенко наказать убийц Екатерины Гандзюк. Теперь эта политическая ответственность в руках новоизбранного президента".

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