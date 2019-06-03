Съезд Кернеса и Труханова: сваленный Жуков и молчаливые делегаты

Копірайт зображення УНИАН Image caption Кернес назвал "отбросами общества" тех, кто демонтировал и свалил на землю бюст Жукова

В Харькове состоялся съезд партии "Доверяй делам", известной еще как "партия мэров". Ее сопредседателями избрали мэров Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова. Под стенами харьковского Дворца спорта митинговали активисты, которые обвиняют Кернеса в нарушении закона.

Как это происходило - рассказывает BBC News Украина.

"Я вижу в этом зале несколько тысяч единомышленников", - заявил со сцены Дмитрий Святаш, экс-регионал, а ныне нардеп из группы "Возрождение".

Но журналисты и общественные активисты увидели в зале тысячи привезенных автобусами бюджетников.

Участники съезда на вопрос журналистов, в основном, категорически отказывались объяснить, почему они туда пришли.

Харьковский Дворец спорта был заполнен до отказа, абсолютное большинство делегатов - женщины.

BBC News Украина попыталась поговорить с десятками из них. На вопрос о том, работают ли они в бюджетных учреждениях, последовало молчание, отсутствие энтузиазма или нескрываемое раздражение.

"Это наш выходной день. Что хотим, то и делаем", - таким был наиболее многословный ответ.

Image caption Большинство делегатов - женщины

BBC News Украина поинтересовалась у делегатов, сидевших под табличкой с надписью "Одесская область", действительно ли они оттуда и какие организации представляют. В ответ нам предложили прочитать еще раз, что написано на табличке.

Геннадий Кернес на вопрос журналистов о бюджетниках сказал, что надо у них самих и спрашивать. Вот такой замкнутый круг.

Геннадий Труханов уверял, что из Одесской области бюджетников не привозили.

Сваленный Жуков

И пока в самом Дворце спорта собирались молчаливые делегаты, через дорогу представители правых организаций снесли с постамента бюст маршала Жукова и установили вместо него флаг Украины.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Геннадий Кернес напомнил участникам съезда партии "Доверяй делам", что Дворец спорта - историческое место, и вспомнил события 2014 года

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Кернес назвал их "отбросами общества". Он заверил, что нардеп из группы "Возрождение", экс-регионал Виталий Хомутынник, сможет восстановить памятник на средства своего фонда, который имеет то же название, что и парламентская группа.

BBC News Украина поговорила об этом с самим Хомутынником. На съезде он присутствовал в качестве гостя и заверил, что еще не знает, будет ли баллотироваться в парламент.

В.Х.: Есть избиратели. 30 тысяч человек обратились ко мне с петицией переименовать проспект Григоренко в проспект Жукова. Это большая часть людей. Я как депутат буду выполнять их волю.

ВВС News Украина: Надо тогда менять закон.

В.Х.: Нет. Достаточно петиции.

ВВС News Украина: Речь идет о символах и фигурах тоталитарного режима. Надо отменить закон о декоммунизации, чтобы их возвращать.

В.Х.: Люди просят меня восстановить памятник.

Что общего у Зеленского с Высоцким?

Харьковский Дворец спорта - историческое место, напомнил присутствующим харьковский мэр. На предвыборном съезде партии "Доверяй делам" он привел три аргумента в пользу этого под шорох тысяч самодельных вееров.

В Харькове в воскресенье, 2 июня, было очень жарко, а во Дворце спорта не хватало кондиционеров. Делегаты и гости обмахивались кто чем: блокнотами, конвертами, журналами.

Именно в его стенах состоялся съезд местных депутатов юга и востока Украины 22 февраля 2014 года. Тогда депутаты объявили, что берут всю полноту власти на местах в свои руки до "наведения конституционного порядка в Киеве". По мнению Кернеса, это помогло сохранить мир в городе.

Во-вторых, именно здесь, как отметил Кернес, состоялся последний концерт Владимира Зеленского в составе "95 квартала".

В-третьих, на этой площадке 40 лет назад три концерта с аншлагами дал советский бард, актер и поэт Владимир Высоцкий.

Харьковский мэр даже провел параллели между двумя Владимирами, пожелав украинскому президенту "так же идти вверх".

На сей раз здесь собрались мэры и депутаты, чтобы прокладывать путь к киевской власти, "которая их не слышит". Они выступают за развитие децентрализации, проведение местных референдумов, новый жилищный кодекс.

Параллели с 2014 годом возможны?

Но протестующих под стенами Дворца спорта сами упоминания о съезде в 2014-м пугали. Ведь тогда многие говорили о сепаратистских настроениях на нем.

"Видим параллели со съездом 2014 года. Во-первых, это то же самое место проведения. Во-вторых, те же лица. Геннадий Кернес каким был, таким и остался", - говорит учительница Ольга Морозова. Она - одна из митингующих.

К примеру, она отмечает, что именно мэр инициировал петицию за возвращение харьковскому проспекту Петра Григоренко имени советского полководца Георгия Жукова. На съезде же Кернес заверил, что этот вопрос рассмотрит городской совет.

Это обещание зал приветствовал аплодисментами.

Вообще фамилия Жукова на этом съезде звучала едва ли не чаще, чем имена Кернеса и Труханова. Один небольшой сваленный бюст бросил тень на весь Дворец спорта.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Под стенами Дворца спорта собрались протестующие

Впрочем, кроме мэра Харькова, в 2019-м на сцену Дворца спорта вышли уже несколько иные люди, чем в 2014-м. Тогда там выступали глава "Оплота" Евгений Жилин, который был убит в 2016-м, регионалы Олег Царев и Вадим Колесниченко, которые впоследствии уехали за границу.

Геннадий Труханов в том съезде не участвовал. На нынешнем съезде на сцену, среди других, вышли мэры Ужгорода, Кропивницкого, Бахмута, Чугуева, председатели Одесского и Харьковского облсоветов.

Image caption Инсталляция общественных активистов у входа во Дворец спорта

Проект "эффективных мэров"

Одесский мэр Геннадий Труханов в комментарии BBC News Украина рассказал следующее: "Если тогда (в 2014 году. - Ред.) больше было политики, то сегодня это проект двух эффективных мэров. Системы теплоснабжения такие, что мы еле выживаем, то же самое и экология. В Киеве нас никто не слышит".

Копірайт зображення УНИАН Image caption "В Киеве нас никто не слышит", - считает мэр Труханов

Труханов убеждал, что "как нельзя доверять ремонт строителю, который никогда его не делал", так и государство и политику нельзя поручить неопытным. А вот у него и Геннадия Кернеса за плечами есть аргумент - "дела".

Кернеса волновали не только теплосети, но и вопросы идеологические: язык и советские символы.

По его мнению, нужно менять образовательный и языковой законы, чтобы каждый мог учиться на "родном языке". Очевидно, имеется в виду прежде всего обучение в Украине на русском языке как в школе, так и в университете.

"Украинский должен быть не языком дискриминации, а основным языком государства", - заявил он, добавив, что парламент последние пять лет только "создавал точки напряжения".

Он также убеждал, "что Украина может развиваться мирно с любыми соседями" и намекнул, что не стоит стесняться прямых переговоров с Россией.

К этому добавил и традиционные месседжи о том, что нужно прекратить "делить украинцев на неправильных и правильных".

Делегатов в зале все больше и больше утомляла жара и духота. Несмотря на все многословие, Кернес не дал конкретных ответов ни о первой пятерке партийного списка, ни о том, будут ли делать ставку на мажоритарные округа и откажутся ли от списка.

Виталий Хомутынник так ответил на вопрос относительно того, вольется ли его "Возрождение" в ряды партии мэров: "Есть еще много нерешенных вопросов".

Оба мэра-фронтмена заверили, что если пройдут в парламент, от мандатов откажутся.

Закрытые списки, как и мажоритарные округа, могут дать возможность многим партиям провести в парламент неизвестных людей, опасаются комментаторы, в то время как Кернес и Труханов будут говорить о проблемах своих городов, где они останутся мэрами.

Они, кстати, уверяют, что советовались с филологами. "Дела" ("Діла" по-укр. - Ред.) в названии партии - не русизм.

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