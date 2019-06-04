Раскол в ПЦУ: для чего Филарет созывает собор в обход Епифания

Копірайт зображення Getty Images Image caption 90-летний Филарет борется за расширение своего влияния в церкви

Противостояние в автокефальной Православной церкви Украины продолжается. Уже в скором времени может появиться решение почетного патриарха Филарета о созыве поместного собора в обход предстоятеля Епифания.

Поместный собор - собрание церковных архиереев, священников и мирян, которое может принимать стратегические решения в церкви и отменять решения синода.

Именно такую ​​возможность, как отмечают несколько собеседников ВВC News Украина, сегодня обсуждал почетный патриарх на собрании с настоятелями храмов города Киева, епископом которых он является.

Созыв такого собора Филаретом противоречит уставу ПЦУ, ведь это может делать только предстоятель церкви, митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний.

Конфликт Филарета-Епифания

Конфликт в новой украинской церкви, который стал публичным в начале мая, набирает обороты. Бывший предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет продолжает настаивать, что он до сих пор является патриархом киевского патриархата, а сам патриархат якобы до сих пор существует.

Фактически, между ним и предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием, который получил томос об автокефалии, продолжается выяснение отношений, кто главный в церкви.

Формально Филарет является простым епископом ПЦУ и руководителем Киевской епархии, а также членом исполнительного органа церкви - синода.

В начале мая Филарет озвучил ряд обвинений в адрес Епифания, в частности, о невыполнении определенных договоренностей перед объединительным собором 15 декабря 2018 года и якобы зависимости от Константинополя.

Копірайт зображення cerkva.info Image caption Встреча Филарета с настоятелями киевских храмов

Филарет заявляет, что некоторые положения томоса об автокефалии и устава ПЦУ не выгодны для украинской церкви, и призвал их не выполнять.

На прошлой неделе между ним и Епифанием даже вспыхнула "война указов" - он отлучил от служения протоиерея Александра Трофимлюка, ректора Киевской православной богословской академии и близкого соратника митрополита Епифания.

В ответ Епифаний подчинил киевский приход Трофимлюка себе, а все указы патриарха на бланках киевского патриархата от 30 января 2019 года признал недействительными.

Епифаний, как и министерство юстиции, настаивает, что киевский патриархат прекратил свое существование.

Но формально киевская епархия, которой руководит Филарет, до сих пор не перерегистрировала свой устав как часть ПЦУ. 24 мая синод ПЦУ обязал сделать это в месячный срок. И Филарет подписался под этим решением.

Но выполнять его, как рассказывают собеседники ВВC News Украина, не слишком настроен.

Поместный собор Филарета

Несколько дней назад стало известно, что почетный патриарх созывает к себе всех настоятелей киевских храмов. Некоторые епископы ПЦУ предполагали, что на собрании возможно принятие решений в поддержку киевского патриархата или подписание какого-то документа в поддержку Филарета.

Даже появилась информация, что Филарет в этот же день может отстранить от должности наместника Феодосиевского монастыря архимандрита Макария.

В его защиту депутат парламента Андрей Лозовой даже приводил несколько десятков молодчиков в ожидании "захвата".

"Захвата" не было, а сам Макарий после встречи заявил журналистам, что "Филарет сказал, что мы - часть ПЦУ, и никто выходить не будет".

Макарий был немногословен и только добавил, что Филарет озвучил "определенные дальнейшие шаги".

По данным ВВС, на встречу к Филарету пришли почти все настоятели, за исключением двух или трех.

Копірайт зображення Pomisna.info Image caption Представитель Константинополя митрополит Эммануил Галльский приезжал в Украину и пытался уладить конфликт в церкви. В его присутствии Филарет не надевал патриарший куколь

В целом участники встречи рассказали, что Филарет запретил им общаться с прессой и рассказывать о деталях разговора.

Разговаривать согласились только двое. Протоиерей Сергий Ткачук утверждает, что никаких документов не подписывали, но определенные решения были.

Многословнее был протоиерей Сергей Станкевич, который является истинным сторонником Филарета.

Он признал, что на встрече шла речь о намерении Филарета созвать Поместный Собор. Но, по его словам, окончательное решение о его проведении озвучено не было.

"Священники говорили о Поместном Соборе. Мы должны решать самые важные вопросы на поместном соборе или другим способом", - рассказал он.

Он добавил, что на встрече обсуждали, должен ли быть собор именно в киевском патриархате.

На замечание, что в действующем уставе ПЦУ вопросы собора четко определены и там нет Киевского патриархата, Сергей Станкевич парировал: "В каком уставе, греческом?".

"Владыка проинформировал духовенство о ходе событий в Украинской Православной Церкви и обсудил с присутствующими актуальные вопросы церковной жизни", - очень коротко прокомментировали встречу в пресс-службе Филарета.

Другие участники встречи на условиях анонимности рассказали, что Филарет попросил их пока не перерегистрировать уставы в ПЦУ, а также озвучил намерение собрать Поместный Собор для отмены решений синода Православной церкви Украины.

Причем сделать это должны как можно скорее. Ведь синод ПЦУ обязал всех перерегистрироваться до 25 июня.

И в случае невыполнения этой установки синод может предусмотреть процедуру перехода киевских приходов от Филарета в прямое подчинение Епифания.

"Скоро будет заявление о созыве Поместного Собора", - рассказал один из участников встречи с Филаретом.

Копірайт зображення Pomisna.info Image caption Филарет 25 мая поздравил Епифания с днем ангела

Оппонировать Филарету пытались несколько человек, однако их мнение услышано не было.

Филарет даже сказал, чтобы те, кто хочет, шли к Епифанию, и он подпишет отпускную грамоту, однако сами священники боятся, что в таком случае потеряют свои храмы.

Участники встречи не смогли внятно объяснить, в каком формате и как может произойти поместный собор. И главное - по каким правилам его могут созывать.

Возможно, будет ссылка на прежний устав УПЦ КП, который абсолютное большинство иерархов уже не признают.

Трудный выбор

По данным собеседников, на такой собор могут прийти всего несколько епископов, в том числе митрополит Белгородский Иоасаф из России. Он в последние недели чуть ли не единственный открыто поддерживает позицию Филарета.

Сколько туда придет священников - тоже открытый вопрос.

Как и то, к чему может привести проведение такого собора, - реальному расколу и продолжению существования Киевского патриархата во главе с Филаретом или к полной маргинализации группы поддержки Филарета.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Епифаний

Во всяком случае, участники встречи говорят о страхе, который они испытывают перед Филаретом, и не могут спрогнозировать, сколько из них решатся не пойти на собор к почетному патриарху.

Но когда с 25 июня синод даст им основания быстро перейти в подчинение Епифания, многие из трех десятков киевских настоятелей так и сделают.

О намерении провести Поместный Собор в обход предстоятеля ПЦУ источники ВВС в окружении Епифания говорили еще в мае.

Тогда там утверждали - в случае такого сценария для Константинополя иерархи и священники, которые пойдут на такой шаг с Филаретом, могут считаться раскольниками.

Хотя некоторые собеседники в ПЦУ среди епископов советуют не слишком серьезно воспринимать инициативы Филарета и не преувеличивать их возможные последствия.

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