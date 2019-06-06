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В среду в Переяславе-Хмельницком похоронили 5-летнего Кирилла Тлявова. Двух местных полицейских - Ивана Приходько и Владимира Петровца - подозревают в убийстве ребенка. По данным следствия, мальчика смертельно ранила пуля из мелкокалиберной винтовки, которой они, пьяные, ради забавы стреляли по бутылкам.

BBC News Украина рассказывает, как прощались с ребенком и как люди митинговали возле отделения местной полиции.

Плюшевые мишки для мальчика

Детям дарят красивые большие игрушки на день рождения, Новый год, Рождество. Маленькому белокурому Кириллу в этот день тоже подарили много игрушек. На вечную память.

Разноцветные плюшевые мишки лежали на кладбищенских столах вперемешку с недетскими цветами - гвоздиками.

"Здесь, на этом кладбище, сейчас очень непросто стоять", - сказал священник, который отпевал ребенка.

Было трудно не только стоять, но и говорить и плакать. До последнего момента люди плакали тихо, почти беззвучно. И только в последние минуты прощания разразились рыдания.

Несколько сотен людей пришли проститься с Кириллом. Среди них можно было увидеть только одного человека в полицейской униформе - Майю Бреславскую, и. о. заместителя начальника ГУ Нацполиции в Киевской области. Она от имени полиции налаживала контакт с семьей Кирилла.

Полицейские помогли купить гробик в Киеве. В самом Переяславе такого маленького не нашлось. Правоохранители собрали для семьи 115 тысяч грн.

"Должны признать наши ошибки. Но все зависит от человека, идет ли он служить по зову сердца, действительно ли хочет работать. Я, например, люблю стрелять из оружия, но понимаю, что в населенном пункте такого ни за что нельзя делать", - говорит Майя, идя за гробом.

Среди родственников, соседей, коллег родителей, общественных активистов здесь никто не верит полиции. Мы пообщались с десятками людей. Все они убеждены, что полицейские чины покрывают своих коллег.

"Полиции, мэру - всем все по барабану. Вот и результат", - громко восклицает женщина на выходе с кладбища после похорон.

"Верите, что накажут виновных?" - спрашиваю у родственников мальчика. "Какое наказание, вы что? Но Бог их накажет", - отвечает одна из женщин.

В день трагедии Кирилл играл с тремя другими детьми. Алина Чендакова, мать одного из этих мальчиков, рассказывает, что у всех детей очень сильный стресс.

"Это горе для всех родителей здесь. Дети боятся выйти на улицу сейчас. Мой ребенок очень переживает. Они были друзьями, вместе играли. Покрывает ли полиция преступление? Конечно, покрывает. Но на этот раз им не удастся отмыться. Никакими деньгами не отмоются", - говорит женщина чуть слышно, но твердо.

Она также отмечает, что раньше не было слышно, чтобы подозреваемые полицейские развлекались стрельбой в жилом секторе.

"Люди, не расходитесь. Приходите в кафе здесь, недалеко, за домами помянуть нашего ангелочка..." - обращается другая родственница.

Еще дома родителям Игорю и Татьяне, а также бабушке Александре вызвали скорую. "Вы только посмотрите, сколько ехала скорая - полчаса, а реально здесь ехать пять минут. Скорая должна была дежурить целые сутки у их дома", - возмущались соседи.

Они должны были слышать голоса детей

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Уже ничем несдерживаемое возмущение можно было наблюдать на акции протеста у местного отделения полиции. На нее пришло около сотни человек.

"Через год после реформы сюда вернулись те же полицейские. Набрали также и новых молодых, они разъезжают по кафе, пьют кофе. Но костяк остался старый", - говорит местный житель, попросивший не называть своего имени.

"Хочется, чтобы были наказаны те, кто это сделал. Это не только я, это все говорят. Это кричат ​​сейчас все", - говорит после похорон Ирина, крестная мать Игоря, отца погибшего мальчика.

На входе в участок игрушки и зажженные свечи покачиваются на ветру. Оттуда к разгневанным людям вышли и. о. начальника отделения полиции Андрей Медуница и Майя Бреславская.

А когда подтянулся сюда и мэр Переяслава-Хмельницкого Тарас Костин, людей уже невозможно было сдержать. Он пытался защитить здешнее полицейское начальство.

Приводим фрагмент беседы с мэром:

Костин: Начальники полиции, которые здесь были, - это профессиональные люди.

Люди из толпы: Какие профессиональные? Они бухать умели с вами. В этом профессиональные.

Костин: Нет, мы, кстати, с ними не бухали.

Участники акции держали плакаты: "Убийц - за решетку", "Безразличие убивает людей", "Кто следующий?", "Была попытка скрыть преступление".

Владимир Проценко, местный правозащитник, отмечает, что в Украине была придумана схема, как оставить в правоохранительных органах старые кадры. Именно те, которые не прошли переаттестацию и были уволены из органов за служебное несоответствие.

"Обратите внимание, на скамье подсудимых сидят бывшие беркутовец и гаишник. Но была придумана такая структура, как группы быстрого реагирования, куда вошли те, кто не прошел переаттестацию в новую Нацполицию. Пусть президент Зеленский обратит на это внимание", - отмечает Владимир Проценко.

Image caption Игрушки у отделения полиции в Переяславе-Хмельницком

Об ошибках и неудачах реформы полиции в день похорон маленького Кирилла люди говорили даже в похоронной процессии. Фраза "безнаказанность убивает" обрела здесь для всех страшный, физически ощутимый смысл.

"Как можно таких людей брать на работу? Наши дети страдают от этого", - говорит Маргарита, крестная мальчика, показывая место, где в ребенка попала пуля.

На холме рядом с домом бывшей жены Владимира Петровца до сих пор лежат осколки простреленных бутылок. А всего за несколько десятков метров за деревьями, растущими на этом холме, - дорога, где играли дети. Там на перекрестке мальчик и упал с велосипеда с огнестрельным ранением в голову. Сейчас на этом месте - розовый плюшевый зайчик.

Физически их голоса должны были доноситься до места, откуда стреляли из огнестрельного оружия.

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