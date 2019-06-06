Стреляют или защищают: что с реформой полиции?

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В пятницу, 31 мая, в Переяславе-Хмельницком полицейские стреляют по бутылкам, но попадают в 5-летнего Кирилла. Сначала появляется версия, что мальчик просто сам упал. Позже из-за стрельбы арестовывают двух правоохранителей.

Через три дня после этого МВД проводит конференцию ко Дню защиты детей. Говорят, что не надо "пугать детей полицейскими". С трибуны ни слова об инциденте в Переяславе. Вечером ребенок умирает.

"Где реформа полиции?", "МВД не хотело и не стало меняться", - возмущаются после трагедии в Переяславе пользователи соцсетей.

Реформа продолжается, но из-за одного случая нельзя ставить клеймо на всех полицейских, говорят в МВД.

Что произошло с реформой полиции, состоялась она или провалилась, разбиралась ВВС News Украина.

Селфи с копом

Реформа системы МВД началась в 2015 году, когда Верховная Рада приняла закон о "Национальной полиции".

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Милиция стала полицией, а на смену старой патрульно-постовой службе и ГАИ пришли новые патрульные в форме, которые напоминали копов из американских фильмов.

Их отбирали на открытом конкурсе после экзаменов, учили инструкторы из США.

В начале реформы с новыми патрульными было модно делать селфи и постить их в соцсетях с хэштегом #мояноваполіція.

Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил о росте доверия населения к новой полиции.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Они запускали реформу: Хатия Деканоидзе, первая руководительница Нацполиции, Арсен Аваков, министр внутренних дел, и Эка Згуладзе, заместитель министра

"Патрульная полиция - это была первая, очень хорошая волна реформ, которая затем утонула в болоте, под названием "старая система", - подытожил результаты реформы человек, который ее проводил, -политик из Грузии Хатия Деканоидзе. Она больше года возглавляла Нацполицию в Украине.

"Мы нашли 15 тысяч новых людей в патрульные службы, но многие из них потом уходили. Они видели, что ничего не изменилось", - заявила в комментарии ВВС News Украина Деканоидзе.

Она не считает изменения, которые произошли в правоохранительных органах, полноценной реформой. А после трагедии в Переяславе посоветовала руководству МВД и Нацполиции уйти в отставку.

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Новые/старые кадры

Трансформация правоохранительных органов также предусматривала переаттестацию старых кадров.

Чтобы остаться работать в органах, все милиционеры, начиная с эксперта-криминалиста и заканчивая начальником отделения, проходили переаттестацию.

Специальные комиссии работали в регионах больше года, решая, может ли человек продолжать работать в правоохранительных органах.

Результаты этой аттестации называет провальными и сама Деканоидзе, и эксперт реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин.

По его данным, после аттестации уволили только 7% полицейских. Половина из уволенных затем восстановилась через суды, утверждает он.

Среди таких восстановившихся были и двое полицейских, которые стреляли в Переяславе.

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"Инструкция о порядке проведения аттестации была написана старой командой МВД так, что по ней любой мог восстановиться", - считает Крапивин.

"Нереформированная судебная система после аттестации допустила реванш. Я громко кричала, что нельзя такого допустить, что люди из старой системы возвращаются и остаются работать, а мне отвечали, что вы возглавите профессионалов. Очень интересно, что сейчас думает судья, который восстановил этого полицейского (из Переяслава. - Ред.). Получается, судья восстановил, а этот человек потом убивает", - возмущается Деканоидзе.

В несколько аттестационных комиссий, рассматривавших кандидатуры милиционеров, которые хотели стать полицейскими, входил и активист Роман Синицын.

По его словам, тщательно проводили проверки только те комиссии, где в составе были журналисты и общественные активисты. Они увольняли многих старых милиционеров.

Но позже, по версии Синицына, были созданы "ручные комиссии", где силовикам стало легче проходить переаттестацию.

"Под видом общественности в комиссии входил, например, союз ветеранов МВД, где старые милиционеры аттестовали своих же. Аттестация была единственным барьером, это сито должны были пройти все, но было очень много способов ее обойти, - считаетСиницын. - Немного перетасовали должности, они стали по-другому называться, всё. Служат те же люди".

Нереформированные?

По мнению Хатии Деканоидзе, реформирование только патрульной полиции не могло помочь. Не произошло изменений во всей правоохранительной системе: "После 2016 года вообще ничего не изменилось. Я не видела реформы уголовной полиции, я не видела реформы детективов, реформы видеофиксаций нарушений. Не реформированы ГПУ, СБУ, криминальная полиция".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сергей Князев более 20 лет работал в уголовном розыске

В конце 2016 года Деканоидзе ушла в отставку, заявив, что ее "полномочий было недостаточно для резких перемен". После нее Нацполицию возглавил генерал Сергей Князев.

Не так, как хотелось

"Реформа не провалена, она продолжается, но все происходит не так, как хотелось. В ней были неправильно расставлены приоритеты", - оценивает трансформацию органов эксперт реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин.

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По его словам, есть определенные вещи, которые удалось сделать. Среди них, кроме запуска патрульной полиции, он называет принятие закона о Нацполиции, отделение Нацполиции от МВД как отдельного независимого органа исполнительной власти, запуск ряда пилотных проектов.

Из позитивного эксперт также называет то, что в конце 2018 года приняли закон об уголовных проступках.

В МВД надеются, что этот закон, который ввел новую классификацию уголовных нарушений, разгрузит следователей. Он позволяет расследовать нетяжкие преступления по упрощенной процедуре.

"Какие-то изменения произошли, но пока никаких результатов нет. Если бы это все произошло в 2015-2016 годах, мы бы уже имели результат", - сказал Крапивин.

Самой большой проблемой эксперт называет нереформированные следственно-оперативные подразделения, уголовный блок полиции, который расследует преступления: "А логика реформы должна строиться как раз на реформе следственно-оперативных подразделений, они расследуют преступления. Многие люди жалуются, что расследуют неэффективно, не ищут напавших, украденные вещи. Кстати, не расследуют убийства активистов".

По его словам, в этих структурах, в основном, работают те же милиционеры, которые прошли аттестацию или были восстановлены через суды.

"Практика их работы не изменилась. Именно на них больше всего идет жалоб - пытки, незаконные задержания, фальсификация доказательств", - утверждает эксперт.

Копірайт зображення unian Image caption Полицию неоднократно критиковали за чрезмерную жестокость

Кроме того, отметил Крапивин, сейчас руководители полиции лишены возможности оценивать, соответствуют ли их подчиненные профессиональным обязанностям: "Если бы этот механизмы работал, можно было бы выявлять лиц, систематически занимающихся пьянством или склонных к агрессии. Часть аттестации - это работа с психологом. Это мог бы быть превентивный механизм".

К тому же, сейчас в подразделениях правоохранительных органов отсутствуют штатные психологи, и полицейские, которые работают в условиях стресса, не проходят консультации со специалистами.

"Эти полицейские не проходили конкурс, как патрульные, и не проходили ни психиатра, ни психолога. В штате сейчас с ними тоже не работает психолог. Они могут работать годами, а в частной жизни быть кем угодно", - утверждает он.

Однако, если запустить такие проверки, предполагает Крапивин, не исключено, что придется уволить 20-30% людей, которые не соответствуют занимаемым должностям.

"А в полиции - некомплект людей. В условиях, когда люди и так не идут в полицию, никакого желания кого-то увольнять нет", - заключает Крапивин.

"Не покрывают преступников"

Копірайт зображення unian Image caption Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов ушел в отставку после трагедии в Переяславе

"Нам есть, что менять, нам есть, куда двигаться, и я убежден, что мы движемся в правильном направлении", - говорит о реформировании правоохранительных органов Артем Шевченко, директор департамента коммуникации МВД.

Он называет случай в Переяславе трагедией и мощным ударом по системе правоохранительных органов, но категорически не согласен с утверждением, что реформа полиции провалена.

По его словам, даже проведя переаттестацию и набрав новых людей, нельзя гарантировать, что в будущем человек не совершит правонарушение.

Он считает, что реакция правоохранителей на трагедию в Переяславе свидетельствует, что правоохранительная система "оздоравливается, она очищается", что в МВД не покрывают преступников и делают все для установления истины.

После трагедии в Переяславе министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что дела полицейских, которые не прошли аттестацию и восстановились на работе через суд, пересмотрят.

Аваков заявил, что сам в отставку из-за этого инцидента уходить не собирается.

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