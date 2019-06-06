"Мать не знала, что сын - епископ": как греко-католики выживали в подполье. Воспоминания

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рисунок на стене около греко-католического кафедрального собора Св. Юра во Львове

Греко-католическая церковь находилась в подполье 43 года. В этом году верующие отмечают 30-летие выхода церкви из подполья. Пронести веру через лагеря, тюрьмы, преследования и травлю было непросто.

Первое богослужение в закарпатском Ужгороде 29 апреля 1989 года проходило со слезами радости.

BBC News Украина собрала пять драматических историй-воспоминаний греко-католиков, которые пережили годы подполья.

Копірайт зображення ВВС Image caption Отец Павел Сабов

Даже мать не знала

Отец Павел Сабов - сын священника в седьмом поколении. В архивных бумагах за 1776 год есть упоминания о греко-католическом священнике в Межилаборцах, Сабова Михаила - первого священника в их роду.

Учиться богословию отцу Павлу пришлось подпольно.

"Мы договорились еще с несколькими друзьями, которые тоже хотели учиться на священников, и поехали к отцу Головачу домой, - вспоминает сегодня 90-летний отец Павел. - А он как нас увидел, так сразу и говорит: "Ребята! Это так не делается! Договоритесь между собой и приходите по одному, потому что вас заметят!".

С тех пор три юноши ходили к епископу домой и шесть лет учились на священников. Посвящали их подпольно, дома у матери отца Павла. Еще более секретно посвящали в епископы его брата Константина.

Даже мать не знала потом, что ее сын, Константин Сабов, уже епископ.

"Узнала только, когда брат умер и лежал в гробу, а епископ Головач пришел и поцеловал ему руку... Тогда мама заметила это и спросила: "Что? Неужели был епископом?.. "Так тогда все делалось в священнических кругах", - вспоминает отец.

Сам отец Павел после рукоположения проводил службы дома. Страдал от обысков спецслужб.

"Я как раз только закончил службу, сложил чашу и епитрахиль в мешок, и тут звонок в дверь. Открываю - а там пятеро, показывают удостоверения... "У вас обыск будем делать". А тогда как раз Константин приехал из Караганды и привез интенционные деньги (деньги, которые люди давали на службу Божью. - Ред.) и одну пачку дал перепрятать мне", - рассказывает отец Павел и вспоминает, что там же были списки верующих. Но сотрудники службы безопасности забрали деньги, а на списки не взглянули, не оценив их значение.

Впоследствии отец Павел смог вернуть и эти деньги: помогла одноклассница жены, которая работала в прокуратуре.

Копірайт зображення ВВС Image caption Екатерина Афанасьева

"Я ничего не боюсь: в Сибири я уже была"

Екатерина Юрьевна Афанасьева, ныне дьяк в приходе при монастыре францисканцев, вспоминает, как в ее собственной квартире устроили настоящую церковь.

Екатерина еще в юности вышла замуж за россиянина и уехала за ним в Сибирь на заработки - "на газопровод".

Через несколько лет вернулась в Ужгород, начала искать возможность "бороться за свою веру" и стала ходить на службы в подпольных квартирах.

"Нас приходило 2-3 человека, в основном бабки старше, а здесь я - молодая. Священник очень радовался мне. Милиция следила за священниками, как только они выходили из дома, так они за ними", - вспоминает Екатерина Юрьевна.

Через некоторое время она устроилась на работу уборщицей в местное отделение спецслужбы.

"Здесь мне помогла даже русская фамилия мужа: кто бы мог подумать, что россиянка, Афанасьева, может быть местной греко-католичкой? А я ничего не боюсь: ни тюрьмы, ни ссылки, в Сибири я уже была, мне туда идти не страшно! (смеется.). Убирала так чисто, что мне дали "Ударника коммунистического труда", - рассказывает женщина.

Чуть позже Екатерина предложила проводить службы в ее 3-комнатной квартире. Единственный сын вырос и служил в армии, а муж не был против. Таким образом можно было отвести подозрение от священника.

Она старательно убирала прямо "в логове" кагэбэшников, ее там любили и ценили, и женщина была спокойна.

Но однажды все же пришли и к ней. Священник как раз служил, когда раздался звонок: "Открываю дверь, а там мои ребята! Увидели меня и даже нехорошо им стало: "Катя, говорят, вы здесь живете?! Нам сказали, что у вас в квартире есть священник..."

Обыскали квартиру, но люди все успели спрятать, отец был на балконе, так что увидели только Псалтырь на столе.

"Я сказала, что у меня больной отец, и я позвала его почитать со мной Псалтырь. Составили протокол и ушли. Через некоторое время пришли и во второй раз с тем же: нам все-таки сказали, что у вас дома сейчас священник! В тот раз уже забрали отца и меня вместе с ним. Тогда нас оштрафовали и больше у меня дома служба Божия не правилась".

"В 91-м, когда Михаил Горбачев объявил легализацию, я слышала эти слова собственными ушами! Он так и сказал по телевизору: "А что нам теперь боятся греко-католиков? Они нам ничего не могут сделать". И после этого пошла легализация".

Копірайт зображення ВВС Image caption Епископ-помощник, владыка Нил (Лущак)

"Оставляли семьи и шли в лагеря ГУЛАГа"

Помощник епископа Милана Шашика, епископ-помощник, владыка Нил (Лущак) во времена подполья был ребенком. Осознавая секретность веры семьи, он часто спрашивал у родителей, почему они не ходят в церковь, которая тогда была вся московская:

"Они говорили, что мы не принадлежим к этой церкви, мы принадлежим к церкви греко-католической. Потихоньку они меня вводили. Еще, конечно, все мне не объясняли, чтобы я где-то в школе не проговорился. Как-никак это было время еще достаточно опасное".

"Наши священники, - рассказывает владыка, - не подписались на переход от греко-католической церкви к этому "советскому православию" и за это были вынуждены очень много страдать. ... ставляли семьи и шли в лагеря ГУЛАГа".

"Отец Иоанн Лелекач, которому едва исполнилось 25, ушел в лагеря ГУЛАГа и не видел 10 лет свою дочь. 10 лет он был в Сибири. Он очень много нам, молодым семинаристам, рассказывал... Рассказывал, что их там кормили серым ржаным хлебом, а он делал из этого хлеба четки (католические четки. - Ред.) и молился Богородице Деве..."

Владыка Нил рассказывает, что говорили старшие товарищи о первом богослужении, которое 30 апреля 1989 года провел отец Юрий Федака.

"Когда объявили о разрешении веры, это была пятница. Он первый отважился на Кальварии у одной из часовен отслужить вечернюю плащаницу. В великую пятницу литургия не служится, но служится эта вечеря с выносом плащаницы. И он единственный служил эту плащаницу. За этим следила милиция, людей не пускали. Люди как-то ухитрялись туда пройти. И один наш верующий, который был там, рассказывал, что не мог понять, почему отец Федака так много плакал тогда. Он говорит, что вероятно это были слезы радости, что пришло такое время, когда мы можем не бояться, не прятаться".

• От Гузара до Маска: биографии известных людей

Копірайт зображення ВВС Image caption Любовь Повидайчик

В интернат - из-за веры

Любовь Повидайчик, чья семья исповедовала отдельное течение греко-католицизма и принадлежала к так называемым униатам-кающимся, вспоминает, как в СССР из семей ее единоверцев забирали детей в интернаты.

"Общественность считала таких, как мои родители, сектантами, - вспоминает Любовь. - К нам относились даже не так, как к греко-католикам, отношение было жестче. И детей забирали в интернаты, чтобы они не воспитывались в этой вере. Кроме того, в наших семьях детям запрещено было вступать в октябрята, пионеры и в комсомол, как в сатанинские организации".

"Меня забрали из дома и сначала положили в Воловец в больницу до момента, пока определят, куда же меня направить. Направили в интернат в Буштино. А когда через месяц папа приехал меня навестить, то не узнал: длинные белые волосы обрезаны, голова намазана нефтью... Такова была моя встреча с советской действительностью", - смеется сегодня Любовь Повидайчик. Вши были не редкостью в тамошних заведениях.

В поселке Нижние Ворота, откуда родом женщина, в СССР таких семей было 6-7, теперь же осталось 2-3, преимущественно - 90-летние бабушки. Любу и ее брата забрали в разные интернаты. Но она еженедельно, якобы уезжая к бабушке на выходные, тихонько возвращалась домой: спальный корпус ее интерната находился в 700 м от их дома. И поскольку она была отличницей, то дирекция не очень ее контролировала:

"Для них важна была галочка: мол, таких детей забрали и вот выучили! А я шла на золотую медаль".

"У нас в селе доносили все, - вспоминает она. - И мы должны были ставить деревянную доску, чтобы не видно было в окно, кто к нам приходил. Потому что за домом у нас тек ручей, а дальше были орешник и гора".

Копірайт зображення ВВС Image caption Отец Василий Хваста

"Пиджак кто-то передаст"

Подпольные службы, собрания при закрытых окнах и дверях, ночные визиты священников, вернувшихся из ГУЛАГа и тюрем - такое подполье пережил в молодости и отец Василий Хваста. Из его многодетной семьи вышли три священника (среди которых и отец Василий) и две сестры-монахини.

Его собственное посвящение засекретили. Посвящал владыка Александр Хира, которому запретили после лагерей ГУЛАГа появляться в Закарпатье. Но он время от времени приезжал, предупреждая зашифрованными телеграммами:

"Он передавал телеграммы со словами "Пиджак кто-то забрал" или "Пиджак кто-то передаст"- так мы знали, приедет или не приедет владыка".

Не раз приходилось пересекаться с кагэбэшниками и спецслужбой.

"Запомнился эпизод, - рассказывает отец Хваста, - когда мы получили 2-комнатную квартиру и с двумя детьми должны были туда переезжать из малосемейки. Квартира была на первом этаже, мы сделали там ремонт, полачили-поциклевали и должны уже были переселяться. Вместе с моим духовником, о. Степаном Федором и женой вечером уже переносили мебель и обратили внимание на мужчину, который сидел на скамейке и вроде бы читал газету. Когда мы подошли ближе, он резко поднял газету и закрылся ней. Ну, кто вечером, в полной темноте, читает газету? Мы зашли в новую квартиру и решили отказаться от нее. Хоть и новая, и просторная, но на первом этаже. А мы там планировали регулярно проводить богослужения".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram