Эжен Лурье: харьковский дедушка Годзиллы

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Эжен Лурье работал над выдающимися французскими и американскими фильмами, но в памяти поклонников остался "дрессировщиком динозавров".

Режиссерский дебют "Чудовище с глубины 20 000 саженей" стал нехитрой революцией в жанровом кино и положил начало волны лент об атаках гигантских монстров.

Среди главных последователей - японский киносериал о Годзилле, первый фильм которого вышел в прокат в 1954 году - через год после фильма Лурье.

Путь из Харькова в Париж

Карьера в Голливуде для Эжена стала новым витком после вынужденной эмиграции из Европы, где он работал с ключевыми французскими режиссерами.

Родился Лурье в 1903 году в Харькове. В книге воспоминаний "Моя работа в фильмах" Эжен рассказывает об увлечении кинематографом.

Его товарищ работал киномехаником и вместе они еженедельно смотрели фильмы: "Ничто не могло остановить нас, ни насилие во время революции 1917 года, ни даже когда стрелять начали на улицах Харькова".

Впервые работать в кино Лурье тоже пришлось еще в Украине. В 1919 году в Крыму Эжену досталась небольшая роль в антикоммунистическом фильме. Он сыграл "хмельного от власти" красноармейца, который врывается в имение и разрушает все, что попадает ему в руки.

В 17 лет Лурье оказался в Стамбуле, где рисовал плакаты для фильмов, а вскоре, с мечтой стать художником, перебрался в Париж. Однако судьба и отсутствие страха высоты снова привели его в кинематограф.

Сначала Лурье пригласили покрасить высокие колонны для одного из фильмов, над которым работала "белая эмиграция", многочисленная в те годы в Париже. А вскоре Эжен стал ответственным за декорации, костюмы, а порой и спецэффекты в нескольких десятках картин.

Воссоздание реальности

Одной из главных задач Эжена было воссоздание реальности, в которой происходило действие фильмов, дизайн и строительство декораций, подбор натуры для съемок.

Закономерно, в начале карьеры Лурье неоднократно работал над фильмами, действие которых происходило в Российской империи. Среди них - истории Распутина и композитора Римского-Корсакова, экранизации произведений Льва Толстого и Максима Горького.

В 1927 году Эжен создавал костюмы для фильма "Шахматист", в котором говорится о польской освободительной борьбе против российской оккупации в XVIII веке.

Кроме военных мундиров, нарядов польской знати и царского двора Екатерины Великой, в фильме есть героиня в вышиванке - любимый персонаж с фамилией Рубенко.

Ренуар и шедевры

С 1936 года Лурье начал работать с Жаном Ренуаром, сыном художника Пьера-Огюста Ренуара, и до начала Второй мировой войны они вместе сделали четыре фильма.

Каждый из них стал признанной классикой, а "Правила игры" и антивоенная "Великая иллюзия" считаются главными довоенными шедеврами французского кинематографа.

Сотрудничество продолжилось после эмиграции обоих в США, и они сделали вместе еще четыре ленты, в частности, "Эта земля моя" о нацистской оккупации и поэтическую и хрупкую "Рику", действие которой происходит в Индии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эжен Лурье успел поработать с известным французским режиссером Жаном Ренуаром - в частности, над классическим фильмом "Великая иллюзия" (1937)

В США Эжен несколько раз воссоздавал знакомую ему французскую территорию. А работу над фильмом "Огни рампы" Чарли Чаплина получил благодаря знанию рабочих кварталов Лондона.

В Америке Эжен также работал над культовыми "Шоковым коридором" и "Голым поцелуем" Сэма Фуллера, загадочной "Исповедью пожирателя опиума", рядом жанровых лент и откровенного мусора.

Пришлось Лурье строить и извергающийся вулкан, за что авторы получили номинацию на "Оскар", и превращать руины Камелота в Шаолиньский монастырь для сериала о кунг-фу.

Закончил свою карьеру Лурье, как и начинал в Крыму, актером. Голливуд вознаградил его работу небольшой ролью в фильме "На последнем дыхании", американском римейке французской ленты.

Эжен сыграл уважаемого архитектора, с которым очень хочет работать главная героиня. На собеседовании он спрашивает, почему она хочет работать именно с ним, и получает в ответ: "Потому что все говорят, что вы - гений".

Гигантские монстры

Однако зрительская любовь пришла к Эжену только с началом режиссерской карьеры, после фильма "Чудовище с глубины 20 000 саженей", где древний динозавр приплывает в Нью-Йорк и прогуливается по улицам, а люди безуспешно пытаются его остановить.

Фильм был не первым, где гигантские существа разрушают города. "Затерянный мир" и "Кинг Конг" уже продемонстрировали весь потенциал зрелищности подобных сюжетов. Однако "Чудовище" считается первым, где гигантский монстр появляется в результате ядерного взрыва.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Афиша фильма "Чудовище из глубины 20 000 саженей" - первого фильма Эжен Лурье как режиссера

В начале 50-х годов, в разгар Холодной войны, ядерная угроза со стороны Советского Союза была одним из основных страхов в США.

Страхом, который из-за невидимости и непонятности радиации, не оставлял ничего, кроме паники. Монстры разного сорта стали видимым отображением опасности радиации. А то, что можно увидеть - можно победить... Или, по крайней мере, понятно, куда от него бежать.

Кассовые сборы превзошли бюджет почти в 25 раз. Вслед за динозавром из "Чудовища", гигантские ящерицы, пауки, муравьи, крабы, осьминоги, птицы, саранча - начали атаковать людей с экранов кинотеатров.

Однако если "Чудовище" было умело сделано с технической точки зрения - пластилинового динозавра оживили покадровой анимацией, то последователи преимущественно пошли путем упрощения. Великанов играли либо увеличенные реальные существа, либо люди в костюмах монстров. Оба варианта часто выглядели смехотворно.

Последователи начали появляться не только в США, но и в Европе и Японии. Успешной стала сага о Годзилле, авторы которой бесцеремонно повторили ряд ключевых ходов из ленты Лурье. Даже название сначала должно было быть созвучным с фильмом Эжена - "Гигантский монстр с 20 000 миль под водой".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кадр из фильма "Горго" (1961)

Однако история "Годзиллы" для Японии, которая хорошо помнила трагедию Хиросимы и Нагасаки, обрела новый смысл. Монстр перестал быть просто визуализацией угрозы радиации, история ящера-гиганта стала реквиемом по погибшим во время Второй мировой войны, а затем и по предкам, погибшим во всех прошлых войнах.

В течение десятилетий на экраны вышло несколько десятков фильмов о Годзилле, который в зависимости от настроения примерял на себя то образ разрушительной угрозы, то образ защитника от других монстров.

Сага продолжает жить до сих пор, в 2019 году на экраны вышел новый фильм о Годзилле, а на 2020 год анонсировали повторную встречу Годзиллы с Кинг Конгом.

Для режиссерской карьеры Эжена Лурье такая жажда зрителей к гигантским монстрам стала "петлей на шее": "Продюсеры хотели только новых фильмов о монстрах".

Эжен снял еще три ленты, которые эксплуатировали достижения "Чудовища", хотя и пытались открыть новые стороны истории.

Последний его фильм "Горго" вышел на экраны в 1961 году. Среди других он выделяется не только гуманистическим посылом, но и тем, что стал редким случаем, когда от монстра досталось не Нью-Йорку или Токио, а Лондону.

Лента выглядит определенным искуплением для Эжена Лурье. Своим "Чудовищем" он начал массовое нашествие великанов на экраны кинотеатров, а "Горго" заканчивается эпизодом, в котором мать-монстр вызволяет из человеческого плена ребенка-монстра, и вместе они возвращаются в бездну, откуда их вызвала человеческая жадность.

"Горго" мог бы быть меткой точкой в ​​жанре, однако зрители до сих пор не готовы отпускать великанов, которые приходят из неизведанных глубин, космоса или других миров, и проверяют цивилизацию и семейные ценности на прочность.

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