Умер Юрий Мушкетик. Мастер исторического романа и свидетель диссидентства

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Юрий Мушкетик, которому едва ли не наибольшую популярность принесла его историческая проза, умер в возрасте 90 лет.

Он и начинал как исторический романист, его первым произведением был "Семен Палий". Юрий Мушкетик написал эту повесть в 1954-м, когда ему было всего 25 лет. После этого из-под его пера появилось еще более 30 книг.

"Это была наглость, а может, и глупость... Сейчас бы не рискнул - не имея ни единой строчки, браться за роман. Писал на кухне в студенческом общежитии, на подоконниках в университетских коридорах. А когда дело подошло к концу, испугался: а что если это графомания?", - рассказывал писатель в одном из интервью о том, как писал "Семена Палия".

Тогда дебютанта поддержал Михаил Стельмах. Книга оказалась успешной, вышла также и в русском переводе.

Однако вскоре занятие историей стало опасным. Даже в сравнительно либеральные 60-е трудно было избежать обвинений в "националистических извращениях" единственно правильной официозной интерпретации.

К исторической прозе романист вернулся только в благоприятные, уже позднесоветские времена. Один за другим появились "Последний гетман", "Гетманское сокровище", "Брат на брата".

В романе "Гетманское сокровище" писатель исследует проблему поиска легендарного сокровища наказного гетмана Полуботка, в "Брат на брата" - судьбу гетмана Выговского.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юрий Мушкетик на даче в Конче-Заспе

Популярным стал исторический роман "Яса", в центре которого - кошевой Запорожской Сечи Иван Сирко.

В "Желтом цвету одуванчика" писатель разворачивает историю отношений двух украинцев в Петербурге - земляков Нестора Кукольника и Николая Гоголя.

Дух, настроение и советчина

"Я на свое творчество смотрю достаточно критично. Написал я много. Знаю, кое-что уже умерло, кое-что умирает, а что-то, хочется надеяться, продержится дольше. А много есть такого, что сейчас бы не писал", - рассказывал он в одном из интервью.

Он всегда умел передать дух и настроение времени через описания обычных якобы событий и ничем не выдающихся людей. Даже в названиях его произведений, - как "Боль", "Суд", "Позиция", "Грех" - звучит моральный императив, проблема личного нравственного выбора.

Его поколению выпало прокладывать жизненный путь при очень нелегких обстоятельствах.

Я уже тогда почти все знал о советской власти, о ее лицемерии и лжи, но я и такие, как я, не сделали последнего шага, того, который сделали Светличный или Стус. Все же побоялись Юрий Мушкетик

От голода в 1933-м семью спасло то, что мать, покинув родную деревню Веркиивку, пошла работать в соседнем Нежине в роддом и ежедневно приносила домой спасительную кастрюлю супа.

Далее война, оккупация, детские мозоли, когда урожай с собственного огорода был единственным залогом выживания.

Юрий Мушкетик не раз говорил, что очень долго верил советской идеологии. Такие, как он, дети войны иной общественной модели не знали.

Первым толчком к более поздней ревизии политических взглядов стала в студенческие еще годы расправа над всеобщим любимцем Владимиром Сосюрой.

Поэта ругали за "националистические мотивы" стихотворения "Любите Украину!" ("Любіть Україну!"). И это заставило Юрия Мушкетика, как и многих его сверстников, задуматься о своей солидарности с автором и несогласии с властью.

В конце 50-х годов Юрий Мушкетик пришел в литературный журнала "Дніпро", сначала на должность ответственного секретаря, затем более 10 лет был главным редактором. Во времена его редакторства "Дніпро" печатал произведения шестидесятников.

"Это были очень сложные времена. Цензура свирепствовала", - рассказывал он в одном из интервью. По словам писателя, с должности был уволен в 1972 году постановлением ЦК Компартии, обвиненный в "украинском буржуазном национализме".

"До тюрьмы не дошло, но меня выгнали с работы грозным постановлением. Это тоже несчастье: телефон у тебя дома замолкает, никто из друзей не заходит, а на улице переходят на другую сторону, чтобы с тобой не встретиться", - вспоминал он в интервью журналу "Шо".

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Юрий Мушкетик, 1983 год

Юрий Мушкетик признавался, что всю свою жизнь ему не давал покоя моральный выбор многих представителей его поколения - диссидентов.

"Я и сейчас иногда просыпаюсь и об этом думаю. Я уже тогда почти все знал о советской власти, о ее лицемерии и лжи, но я и такие, как я, не сделали последнего шага, того, который сделали Светличный или Стус. Все же побоялись. Понимал, что у меня - семья, родители. Конечно, это усмиряло дух борьбы и сдерживало. (...) Поэтому на последний шаг я так и не решился", - говорил он в том же интервью в 2014 году.

Любовь, Народный рух и наука

Мушкетик охотно писал о научных работниках - вспомнить хотя бы резонансные в свое время романы "Сердце и камень", "Белая тень".

Интерес к таким сюжетам объяснялся и самим духом 60-х, увлечением научно-технической революцией, первым человеком в космосе, новыми изобретениями, которые меняли быт.

Интерес к миру колб и таинственных реакций у Юрия Мушкетика усиливался еще и тем, что его жена работала в институте органической химии.

Они прожили вместе 53 года. Ее памяти писатель посвятил щемящую новеллу. Любовь считал ответственностью, общим поиском определенного и честного пути.

В 1986-м Юрий Мушкетик возглавил Союз писателей Украины. И он тогда стала одним из самых активных ячеек государственной деятельности.

Глава союза присоединился и к основанию Народного Руха Украины, и к организации многочисленных акций в поддержку обновляющих общественных процессов.

Любовь к своему краю уже не была преступлением. Персонажи исторической прозы Юрия Мушкетика дождались признания и увековечения в национальном пантеоне.

В последние годы Юрий Мушкетик писал рассказы, этюды, зарисовки.

Все свои книги он написал ручкой, в блокнотах.

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