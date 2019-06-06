Капитуляция или тупик. Как соцсети реагируют на идею снять блокаду с ОРДЛО

Копірайт зображення UNIAN

Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе обсудит предложение представителя Украины Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, введенную Украиной в марте 2017 года.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, сообщает агентство "Интерфакс".

Такие планы всколыхнули социальные сети: одни требуют объявления официальной позиции президента Владимира Зеленского о том, давал ли он такие директивы украинской делегации, другие предупреждают, что торговля с самопровозглашёнными "республиками" означает финансирование терроризма.

"Предложение Кучмы"

"Предложение поступило от Кучмы, и это поддержали участники из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Мартин Сайдик журналистам в Минске по окончании заседания контактной группы, которая 5 июня впервые собралась после избрания президентом Владимира Зеленского .

Мартин Сайдик считает, что снятие блокады могло бы стать "большим прорывом", а введение ее весной 2017 года стало тем фактором, который привел к "разрыву сторон".

Сам экс-президент Леонид Кучма, который во второй раз возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе, не стал комментировать свое предложение. ВВС News Украина пытается получить комментарий от Кучмы.

После назначения руководителем украинской делегации экс-президент сказал, что согласился на предложение президента Зеленского вернуться в переговорный процесс при условии, что он не будет "статистом" на переговорах.

Он также сказал, что имеет конкретные предложения, которые помогут сдвинуть с места переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Решению СНБО предшествовало блокирование железных дорог на Донбассе и акции протеста в Киеве

"Укранская сторона встает на колени?"

Одним из первых на сообщение из Минска отреагировал экс-президент Петр Порошенко.

Он напомнил, что решение СНБО об остановке экономических связей с неподконтрольными территориями было реакцией "на своевольный захват... украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы".

"Что же изменилось с тех пор? Со стороны оккупанта - ничего. Получается, украинская сторона встает на колени, о чем уже говорил Зеленский?" - написал Петр Порошенко в Facebook.

Он также потребовал от Владимира Зеленского: дать публичный ответ, "на каком основании он дал такие директивы делегации Украины".

"Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО? Не позволим реализовать российский сценарий урегулирования ситуации в Донбассе!" - написал Порошенко.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука напоминает, что в соответствии с решением Совета нацбезопасности и обороны от марта 2017 года, блокада может быть снята при выполнении нескольких условий: полное прекращение огня, освобождение всех заложников, возврат всех захваченных предприятий.

"Что из этого выполнено? Ничего. То есть - ничего! Таким образом, никаких оснований для отмены решения СНБО на этот день я не вижу. Считаю любые инициативы в этом направлении преждевременными и невзвешенными", - отмечает Тука.

"Чья бы корова мычала"

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что возобновление торговли с "ДНР" и "ЛНР" означает финансирование терроризма.

"Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017 года. После того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет. Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма", - написал Юрий Луценко на Facebook.

На заявление генерального прокурора отозвался один из инициаторов блокады Донбасса 2017 года, депутат парламента Семен Семенченко.

"Чья бы корова мычала. Во-первых, до 2017 года торговля на крови была точно таким же "финансированием терроризма", как и после 2017 года. Так как в соответствии с законом Украины "О борьбе с терроризмом" перемещение товаров в район или из района проведения антитеррористической операции должно осуществляться в порядке, устанавливаемом Кабинетом министров. Никаких порядков Кабмин не устанавливал, и СБУ незаконно штамповала так называемые разрешения на торговлю", - пишет он.

Семен Семенченко утверждает, что "у генпрокурора на руках выводы СБУ о том, что до 2017 года "47% всей выручки за торговлю углем с оккупированными территориями шли на финансирование ЛДНР".

"Торговля с оккупантом дает ему деньги на новые нападения на наши земли и на наших людей. Она увеличивает зависимость от РФ тех, кто зарабатывает на этой торговле здесь", - уверен депутат парламента Егор Соболев, который зимой 2017-го также участвовал в блокаде железной дороги на Донбассе.

"Капитуляция"?

"Эшафотом капитуляции" называет возможное решение украинских властей возобновить торговлю с "республиками" вице-спикер парламента Оксана Сыроед. Она убеждена, что такой сценарий - выгоден России.

"Логика России понятна: снятие блокады - амнистия для боевиков - выборы на оккупированных территориях - особый статус - контроль России над Украиной. Капитуляция за пять ходов. А Владимиру Зеленскому это зачем? Надоело быть президентом Украины - хочет стать генерал-губернатором России на землях Малороссии?" - пишет она в Facebook.

Блокада "убивает страну"

Еще в феврале 2019-го, то есть незадолго до первого тура президентских выборов, лидер "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, который был кандидатом в президенты, внес в парламент законопроект о снятии экономической блокады с Донбасса.

Он убеждал, что блокада "убивает" страну, и от этого страдают миллионы ни в чем неповинных людей.

Также во время избирательной кампании бывший глава администрации Леонида Кучмы, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук объявил план по Донбассу, который предусматривал возобновление экономических отношений с самопровозглашенной республикой и предоставление им статуса автономии.

Однако после того, как противоречивые заявления прозвучали в Минске 5 июня, лидеры оппозиционных к бывшему президенту Порошенко сил не обнародовали свою позицию.

А вот как жители Донбасса откликаются на предложение отменить экономическую блокаду. Один из них - Сергей Кириченко из Краматорска. Он уверен, что "всем адекватным людям понятно, что блокада не работает".

"За три года, в течение которых эта "блокада" действовала, мы получили: 1. Небывалый расцвет контрабанды и, соответственно, грабеж простых людей по обе стороны чиновниками, силовиками и бандитами. 2. "Роттердам+". Без комментариев. 3. Продолжение бесконечной войны без малейших надежд на изменения в сторону улучшения. Вполне очевидно - это тупик", - пишет житель Краматорска.

Как все начиналось и чем закончилось

В феврале 2017 года несколько сотен активистов заблокировали движение поездов в направлении Донбасса. Премьер-министр Владимир Гройсман предупредил, что блокирование грозит энергетическим коллапсом нескольким регионам Украины, зависимым от поставок угля из этого региона и предупредил инициаторов об уголовной ответственности.

В то же время среди политиков и общественных деятелей звучали заявления о том, что блокада является оправданной и даже запоздалой, что она должна была быть введена еще в 2014 году, после так называемых референдумов самопровозглашенных "республик".

Звучали заявления привлечь правоохранительные органы к разблокированию железной дороги, в частности, целесообразность таких действий доказывал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В марте силовики пошли на штурм одного из пунктов блокады, после чего начались протесты почти по всей Украине и столкновения активистов с полицией в зоне АТО. Нацбанк предупреждал, что блокада приведет к уменьшению ВВП.

В ответ на блокаду самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" объявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях. В целом было объявлено о "взятии под управление" 43 предприятий, большинство из которых принадлежали бизнесмену Ринату Ахметову.

В марте Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение об остановке товарных перевозок в этих районах востока Украины.

Тогдашний президент Петр Порошенко назвал блокаду вынужденным шагом, признав, что к этому частично привели "блокадники-активисты", но главной причиной была "национализация" предприятий сепаратистами.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram