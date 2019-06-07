Дорожная карта Зеленского: отменят ли блокаду Донбасса?

Копірайт зображення УНІАН

Владимир Зеленский готовится к первым переговорам с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Отправиться на эту встречу с пустыми руками президент Украины не может. Может ли отмена экономической блокады Донбасса стать первым шагом Киева на этих переговорах, и к чему это может привести - разбиралась ВВС.

Ожидания от заседания трехсторонней контактной группы, состоявшееся в Минске в среду, изначально были завышенными. Впервые на переговорах Украину представляла новая команда, сформированная новым президентом. Возглавил ее новый "старый" руководитель украинской делегации Леонид Кучма.

Его возвращение в минский процесс дало основания ожидать весомого продвижения: уже неюный тяжеловес украинской политики не стал бы попусту ввязываться в бесперспективную игру.

И действительно, переговоры 5 июня принесли неожиданные результаты: оказалось, что в Минске обсуждали снятие экономической блокады с Донбасса.

Это вызвало целый шквал критики в Киеве. Саму мысль о возможности снятия блокады называли капитуляцией перед Россией, предательством национальных интересов.

Бывший президент Петр Порошенко, при котором начался переговорный процесс в Минске, озвучил требование к Владимиру Зеленскому: объяснить, на каком основании он отдал такие директивы украинской делегации.

У Зеленского объясняют: Украина согласилась обсуждать эту тему для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования конфликта. А еще - новый президент готовится к долгожданной встрече в "нормандской формате", куда не может отправиться с пустыми руками.

Отменит ли Украина решение о блокаде Донбасса, и к чему это может привести - разбиралась ВВС.

"Конструктивный" Минск

После заседания контактной группы в Минске Леонид Кучма вышел к украинским журналистам в очень хорошем настроении.

"Впервые все заседания рабочих групп прошли в таком конструктивном русле", - оценил он результаты переговоров.

Но что именно вызвало такой оптимизм бывшего президента, было непонятно.

Из конкретных результатов Кучма упомянул только об очередной договоренности о прекращении огня, которую трехсторонняя группа должна будет обсудить на своем следующем заседании, а также о сроках разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Впрочем, Леонид Кучма напомнил: в этот раз он привез в Минск "дорожную карту" от президента Зеленского.

Image caption Переговоры в Минске традиционно прошли за закрытыми дверями.

Что это за документ, что он предусматривает - никто не сообщал. Сам президент накануне говорил о нем в общих чертах: мол, Украина повезет в Минск предложения, которые помогут приблизиться к миру. И успокаивал - это будет происходить не за счет территорий и суверенитета страны.

Однако руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил: экономической подгруппе минской группы поручили обсудить восстановление экономических связей между Киевом и Донбассом в случае принятия украинским правительством решения о снятии экономической блокады с Донбасса.

А спецпредставитель ОБСЕ на мирных переговорах Мартин Сайдик высказался еще более определенно: по его словам, Леонид Кучма в Минске предложил обсудить снятие экономической блокады с Донбасса.

Детали этого процесса якобы должны обсудить на следующем заседании контактной группы 19 июня. Но украинские политики требуют от президента Зеленского немедленно отчитаться о происходящем.

"Вынужденная" блокада?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Митинг в поддержку торговой блокады неподконтрольных территорий Донбасса под Верховной Радой в Киеве в феврале 2017 года

История с блокадой Донбасса началась зимой 2017 года, когда активисты, большинство из которых называли себя ветеранами боевых действий на востоке, заблокировали пути сообщения между подконтрольной и неподконтрольной территориями Донбасса.

Они требовали прекратить "торговлю на крови": по их словам, деньги, которые самопровозглашенные "республики" получали за реализацию своей продукции, прежде всего, угля, направлялись на финансирование незаконных военных формирований - то есть фактически на войну против Украины.

Еще одним их требованием было незамедлительное освобождение всех украинских военнопленных.

Официальный Киев осуждал действия блокировщиков, мотивируя это тем, что предприятия на неподконтрольной части Донбасса продолжают платить налоги в украинский бюджет, а их сотрудники благодаря работе могут обеспечить свои семьи и "не идут в боевики".

1 марта самопровозглашенные "республики" ввели "внешнее управление" на предприятиях, платили налоги Киеву, фактически "национализировав" их.

А через две недели Совет нацбезопасности и обороны Украины решил разорвать экономические связи с неподконтрольной частью Донбасса.

"(Это решение) будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут обратно под юрисдикцию Украины украденные производства", - заявил тогда Петр Порошенко.

Международные партнеры Киева восприняли это решение неоднозначно.

"Решение СНБО (о блокаде Донбасса) нас удивило", - заявил тогдашний глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Дорожная карта" Зеленского

Обещание принести мир на Донбасс было одной из основных предвыборных деклараций Владимира Зеленского. Для этого, не раз говорил новоизбранный президент, нужно восстановить работу "нормандского формата" - то есть фактически восстановить встречи с участием лидеров Германии, Франции, Украины и России.

По данным BBC, еще до конца июня Зеленский посетит Берлин, где встретится с Ангелой Меркель, и Париж, где побеседует с Эммануэлем Макроном.

Эти встречи должны стать подготовкой к переговорам в "нормандском формате": именно там Зеленский впервые встретится с Владимиром Путиным.

Для нового украинского президента важно показать результат в этом направлении, ведь "нормандская четверка" не собиралась уже почти три года. В последний раз они встречались в Германии в октябре 2016 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Последняя встреча в "нормандском формате" состоялась почти год назад. Тогда стороны договорились разработать "дорожную карту" выполнения Минских соглашений. Но процесс остановился из-за существенных разногласий во взглядах Украины и России.

Столь большая пауза объясняется тем, что стороны переговоров никак не могли согласовать последовательность шагов для разрешения конфликта. Украина делала акцент на проведении местных выборов на неконтролируемой части Донбасса только после установления устойчивого перемирия и вывода российских сил и оружия. Россия же настаивала на проведении выборов уже сейчас и без каких-либо условий.

Еще один камень преткновения - вопрос границ. Украина сначала настаивала на необходимости наблюдательной миссии на границе, потом озвучила идею о размещении миротворческого контингента на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва была готова допустить миротворцев только на линию разграничения.

Сторонам никак не удавалось прийти к компромиссу. Потом в Украине началась президентская избирательная кампания, и Петр Порошенко сосредоточил свои усилия на выборах.

Новоизбранный президент Зеленский решил реанимировать переговоры и заявил о том, что его команда готовит новые предложения - "дорожную карту" урегулирования конфликта. И если Германия, Франция, а главное - Россия, сочтут их достойными внимания, то не исключено, что уже этим летом лидеры этих стран будут готовы их рассмотреть.

Содержание документа точно неизвестно.

Однако в команде Порошенко, которая ранее вела диалог и в минском, и "нормандском" форматах, не исключают, что базой "дорожной карты" Зеленского мог стать документ, который участники переговоров разрабатывали в течение последних нескольких лет.

Речь идет о лаконичном трехстраничном документе, в котором изложены последовательность и конкретные сроки выполнения минских договоренностей. У него даже название такое же - "дорожная карта", рассказал ВВС Константин Елисеев, дипломат, курировавший международную политику в администрации Петра Порошенко. Он принимал непосредственное участие во всех переговорах на уровне лидеров "нормандской четверки".

Его начали разрабатывать еще в 2016 году, но в 2018-м работа застопорилась, не в последнюю очередь из-за начала избирательной кампании в Украине.

Елисеев не исключает, что команда Зеленского взяла за основу проект, разработанный предшественниками, внеся в него свои коррективы.

"Думаю, речь идёт именно об этом документе. Когда я покидал свой офис в администрации президента, у меня был последний проект, который мы подготовили, и я оставил его (новой команде. - Ред.)", - сказал Елисеев.

А что взамен?

Не исключено, что снятие экономической блокады с Донбасса может быть первым шагом, прописанным в этой "дорожной карте", говорят сразу несколько собеседников ВВС.

Реакция на это предложение была неоднозначной.

Одним из первых отреагировал Петр Порошенко: он напомнил, что решение СНБО об остановке экономических связей с неподконтрольными территориями было реакцией "на своевольный захват... украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы".

"Что же изменилось с тех пор? Со стороны оккупанта - ничего. Получается, украинская сторона встает на колени, о чем уже говорил Зеленский?" - написал Петр Порошенко в Facebook.

И бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, который был убежденным сторонником введения блокады, не верит, что ее снятие может принести пользу Украине.

"У руководства РФ подход к делам, как у "гопника"- чем больше их требований выполняешь, тем больше они требуют", - сказал он ВВС.

Более того, Турчинов считает, что восстановление кооперации с предприятиями, которые были отняты Россией, - "прямое соучастие в преступлении и попустительстве преступникам".

В этом с ним солидарен действующий генпрокурор Юрий Луценко.

"Торговля (с предприятиями на неконтролируемой Киевом территории Донбасса) будет криминалом. Это подпадает под статью Уголовного кодекса о финансировании терроризма", - написал он в Facebook.

Однако украинские дипломаты, с которыми побеседовала ВВС, советуют воздержаться от излишне эмоциональных оценок ситуации.

По данным ВВС, практически на каждом заседании контактной группы вопрос о снятии блокады поднимали представители самопровозглашенных "республик".

Так было и в этот раз: это не Леонид Кучма поднял эту тему, а именно посланцы "республик", подтвердил в четверг в Киеве спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Украинская же сторона в лице Кучмы не отказалась обсуждать этот вопрос, как всегда, а предложила более детально обсудить эту тему.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Возвращение Кучмы в контактную группу по Донбассу дало основания ожидать весомого продвижения в этом процессе

Собеседники ВВС в дипломатических кругах говорят, что снятие блокады может принести Украине определенные выгоды - например, реальное прекращение огня на Донбассе.

Другие варианты связаны с пересмотром Россией решений о паспортизации жителей "республик" или разведении сил и средств на проблемных участках линии разграничения. Одним словом, говорить есть о чем.

"Отменять блокаду без понимания того, что Украина получит взамен - это глупость", - говорит источник ВВС в МИД Украины.

О важности взаимных шагов говорит и действующий секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Мы готовы обсуждать этот вопрос (отмену блокады). Вопрос в том, что будет взамен", - сказал он в комментарии ВВС.

Собственно, получается, что сейчас Украина лишь выразила готовность обсуждать эту тему, а на последующих переговорах, которые состоятся 19 июня в Минске, Киев готов выслушать встречные предложения. О немедленной отмене блокады речь не идет. Более того, пока никто даже не готовит заседание СНБО для обсуждения этого вопроса.

Впрочем, Данилюк, занимавший должность министра финансов в 2016-2018 годах, признает, что с сугубо экономической точки зрения блокада Киеву не выгодна: первый год торговых ограничений обошелся Украине почти в 1% ВВП.

У этого вопроса есть и другая сторона. Мариупольский политолог Константин Батозкий сообщил ВВС, что экономические цепочки между предприятиями на контролируемой и неконтролируемой Киевом территориях за время блокады разорвались, они научились жить друг без друга.

"Эта тема болезненна, скорее, для тех сотен тысяч людей, которые регулярно пересекают линию разграничения в обе стороны: им не разрешается провозить груз свыше 50 кг на человека - даже переезд в этой ситуации становится проблемой", - комментирует Константин Батозкий.

По его словам, в отношении промышленности ничего не изменится, ведь многие предприниматели просто не захотят забирать свои заводы, которые зачастую находятся в катастрофическом состоянии.

"Мне кажется, что главное тут - люди. Это будет социально популярным шагом по обе стороны линии разграничения. Люди везут моющие средства, лекарства, колбасу. Это бы всем понравилось. Но после этого люди начнут спрашивать, что дальше?" - говорит эксперт и предполагает: этот шаг вполне может стать базовым для реализации масштабного плана урегулирования конфликта на Донбассе.

Проблема только в том, что самого плана пока никто не видел.

Пороховая бочка

Отношение к обоим, подписанным в Минске, соглашения в украинском обществе неоднозначно.

В первую очередь потому, что об их содержании люди узнавали постфактум. Аналогичная история может произойти и с вероятным "Минском-3", который могут обсуждать на встрече в "нормандском формате".

Дипломат Константин Елисеев говорит, что теоретически снятие экономической блокады может сократить степень поддержки Украины со стороны международных партнеров. Ведь Киев вводил блокаду до возвращения предприятий их украинским владельцам и до установления реального перемирия. Ничего из этого другая сторона не выполнила.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Зеленский совершил свой первый зарубежный визит в качестве президента. Он посетил Брюссель, где встретился с руководством Евросоюза для обсуждения проблемы Донбасса.

"Мы попросили наших международных партнеров объявить эмбарго в отношении торговых отношений и экономических связей с оккупированными территориями. И наши партнеры, в частности страны ЕС и США, тщательно придерживались этой договоренности. Это выглядело бы лицемерием, если бы украинская сторона возобновила экономические связи (с неконтролируемой частью Донбасса). Таким образом мы финансировали бы агрессию против нас, это нелогично. Во-вторых, мы бы дискредитировали себя в глазах международных партнеров", - объясняет он.

Впрочем, разочаруются ли западные партнеры, если Украина разблокирует экономические отношения с неподконтрольными Киеву территориями - это еще вопрос, ведь тот же ЕС не раз осуждал решение СНБО о введении блокады и призывал его отменить.

Однако не нужно забывать и о другой угрозе, о которой сейчас в команде Зеленского, похоже, говорить не готовы. Что делать, если в ответ на возможную отмену блокады активисты, как и зимой 2017 года, выйдут на линию разграничения и начнут блокировать передвижение грузов? А что, если их поддержат определенные политические силы? Не стоит забывать о том, что в Украине началась новая избирательная кампания.

"Штаб блокады торговли с оккупантами" - полуформального объединения активистов, которые блокировали передвижение грузов в 2017-м, уже заявил в Facebook о восстановлении своей работы.

Его руководитель Сергей Акимович в комментарии ВВС заявил, что пока его люди ждут комментарий от Владимира Зеленского в отношении инициативы снятия блокады, а пока в фоновом режиме приступили к мобилизации.

"Потихоньку обзваниваем своих людей, спрашиваем, кто где. Конечно, мы предполагаем возможность общественной блокады, если официальная блокада будет снята", - заявил он.

Готовы ли активисты к возможному силовому противостоянию с властями, в случае активного продвижения идеи о снятии блокады?

"В случае предательства национальных интересов, мы готовы к любым действиям", - говорит Акимович.

Между тем вопрос возможного снятия блокады с Донбасса будет более детально обсуждаться уже 19 июня, в ходе следующего раунда минских переговоров.

Именно в этот день пресс-секретарь президента Юлия Мендель пообещала обнародовать "дорожную карту" Зеленского. Возможно, именно в тот день станет ясно, чем Украина готова поступиться и что намерена получить взамен, чтобы сдвинуть вопрос решения конфликта на Донбассе с мертвой точки.

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