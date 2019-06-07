Сериал "Чернобыль": "чернобыльский дайвер" Ананенко рассказал, как они на самом деле спускались под реактор
Сцена спуска трех "ликвидаторов-смертников" Ананенко, Беспалова и Баранова в радиоактивную воду под 4-м реактором ЧАЭС стала одной из самых ярких в сериале "Чернобыль".
Эта операция действительно имела место в мае 1986 года, хоть и не была столь драматичной.
BBC News Украина встретилась с одним из реальных участников тех событий - бывшим старшим инженером-механиком реакторного цеха ЧАЭС Алексеем Ананенко.
Он рассказал, как на самом деле готовился спуск в подтопленный подреакторный коридор, каково было двигаться в темноте и пили ли "чернобыльские дайверы" водку под аплодисменты после выполнения задания.
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"Смертники"
Во втором эпизоде сериала "Чернобыль" член комиссии по ликвидации аварии на ЧАЭС Валерий Легасов на встрече с лидером СССР Михаилом Горбачевым сообщает об опасности нового взрыва на станции.
По его словам, "лава", образовавшаяся в разрушенном реакторе, быстро прожигает бетонный фундамент и движется к заполненному водой подреакторному бассейну.
Если она его достигнет - может произойти мощный взрыв, который разрушит всю ЧАЭС и засыпет радиоактивными материалами почти пол-Европы, а Украину и Беларусь сделает безлюдными на сто лет.
"Нам нужно найти трех сотрудников станции, которые хорошо знают объект, войдут в подвал, найдут, как пройти по трубопроводам к шлюзовому вентилю, и обеспечат необходимый доступ к откачке из баков", - отмечает Валерий Легасов.
Но из-за высокой радиации под реактором эта задача практически для смертников.
"Мы просим у вас разрешения убить трех человек", - говорит профессор Легасов и получает согласие генсека КПСС.
Далее в сериале - сцена поиска трех добровольцев и их путешествие в темноте по подреакторным помещениям.
"Добровольцы"
"У меня такой встречи не было", - рассказывает нам 59-летний Алексей Ананенко, увидев эпизод фильма, в котором Легасов и председатель комиссии Щербина на собрании коллектива ЧАЭС ищут людей для похода в реактор.
Алексею Михайловичу тяжело вспоминать произошедшее - в 2017 году его сбила машина, он находился в коме, после чего подбирать слова ему не всегда просто.
Однако общую картину Ананенко воспроизводит - как был на смене, ему позвонили и поставили задачу.
"Это была наша работа", - добавляет он.
Идею с "добровольцами" авторы "Чернобыля" явно взяли из советской газеты "Труд".
16 мая 1986 года там вышла статья "Чернобыль: адрес мужества", где о подготовке операции писали: "Они согласились сами - начальник смены Чернобыльской АЭС Б.Баранов, старший инженер турбинного цеха номер два В.Беспалов и старший инженер-механик реакторного цеха номер два А.Ананенко".
Позже этот абзац перекочевал и в другие советские газеты.
В действительности же задачу определила правительственная комиссия - тогда существовали опасения, что контакт "лавы" реактора с водой будет иметь непредсказуемые последствия (кстати, один из авторов гипотезы - белорусский академик Василий Нестеренко, который стал прототипом собирательного образа Ульяны Хомьюк в сериале).
Чтобы этого не произошло, из резервуаров под реактором ("бассейнов-барботеров") нужно было спустить скопившуюся там воду.
Это можно было сделать только открыв задвижки в тоннеле на глубине трех метров под станцией.
Туннели были затоплены, пожарные оттуда откачивали воду.
Когда откачали достаточное количество, решили спускаться - миссия выпала на смену Ананенко, работавшего в тот день.
Пошел именно он, поскольку знал, где расположены заслонки - неосведомленному человеку найти их в темноте между трубами и арматурой было бы непросто.
Помогать должен был старший инженер Валерий Беспалов, а контролировать всю операцию - начальник смены Борис Баранов.
Ананенко отрицает, что им предлагали вознаграждение за эту операцию (в сериале это 400 рублей и повышение).
Спуск
Несколько лет назад Алексей Ананенко подробно описал спуск под реактор - этим текстом он поделился с BBC News Украина (его также публиковали на сайте "Союз Чернобыль Украина").
Из воспоминаний Алексея Ананенко:
"В этом и заключалась основная сложность - для манипуляций с задвижками 4ГТ-21 и 4ГТ-22 необходимо было спуститься в 001 коридор, который после аварии был подтоплен радиоактивной водой, сливающейся с более высоких отметок.
Фактором риска было облучение от воды, так как никто не знал, как будет меняться ее активность по пути продвижения вглубь коридора и поэтому нельзя было спрогнозировать величину полученной дозы".
В беседе с BBC News Украина Алексей Ананенко вспоминает, что именно по этой причине попросил предоставить им гидрокостюмы, - чтобы хоть как-то защититься от воды.
Правда, они не защищали лицо, как в фильме - на самом деле в распоряжении "чернобыльских водолазов" были только обычные респираторы "Лепесток".
Еще одно отличие от сериала - такие респираторы совсем не мешают разговаривать (проблемы с коммуникацией у "дайверов" - очередной миф, распространенный той же газетой "Труд").
Каждому "водолазу" дали по два ионизационных дозиметра: один прикрепили на груди, другой - на лодыжке, чтобы измерять радиацию воды.
Из воспоминаний Алексея Ананенко:
"Сама операция прошла быстро и без осложнений. Добрались до 001 коридора, Б.А. Баранов остался на входе, мы с В.А. Беспаловым вошли в воду - уровень воды оказался по колено и, стараясь двигаться как можно быстрей, двинулись вглубь коридора.
На полу была проложена труба довольно большого диаметра, как только подошли к ней, начали двигаться по ней. Уровень воды оказался на уровне щиколоток.
Как только очутился в коридоре, опасения, что не найду быстро нужную арматуру, исчезли. Да и задвижки оказались с табличками. Проверил оперативные наименования - все сходится, ошибка исключена.
Последнее опасение - что на задвижках нет маховиков или они заклинены в закрытом положении - тоже не оправдалось. Открыли их относительно легко, газовый ключ не понадобился.
По характерному шуму воды, истекающему самотеком из бассейна-барботера, убедились, что задание выполнено и бассейн-барботер опорожняется".
"Просто открыли задвижки, и сразу появился шум. Мы поняли - вода ушла. И нам оставалось только вернуться и подняться", - вспоминает уже в разговоре с BBC News Украина Алексей Ананенко.
Впрочем, не все было так просто.
В своих воспоминаниях он также приводит слова коллеги Беспалова о том, что им приходилось проходить участки с очень высоким "радиационным давлением", в частности у входа в транспортный коридор разрушенного 4-го блока.
Из воспоминаний Алексея Ананенко:
"Я глянул через плечо Баранова на показания прибора (дозиметр ДП-5. - Ред.) - прибор "зашкаливало" на всех поддиапазонах. Тогда последовала короткая команда: "Двигаться очень быстро!"
Перебегая опасное пространство, я не удержался, оглянулся назад и увидел гигантский чёрный конус фрагментов взорванного реактора вперемешку с бетонной крошкой, просыпавшийся сверху через технологический проем из центрального зала.
Во рту появился знакомый металлический привкус радиолиза жидкости".
Впрочем, как отмечает Алексей Ананенко, серьезного облучения им тогда удалось избежать: "Я не помню, какие тогда у нас были показатели. А это значит, что они не были какими-то совсем уж плохими".
Во время просмотра сцены с выходом "дайверов" на поверхность, он комментирует: "Никто никому не аплодировал. Это была обычная работа, кто будет аплодировать?"
"И водку никто не пил, я вообще не пил", - добавляет "чернобыльский водолаз", наблюдая, как на экране актеры, играющие его и товарищей 33 года назад, выпивают просто из бутылок.
"Героями себя не ощущали, чувствовали себя как обычно", - резюмирует он.
Действительно ли была опасность взрыва - это открытый вопрос.
По данным бывшего оператора 4-го энергоблока и ликвидатора ЧАЭС Алексея Бреуса, когда из подреакторных резервуаров откачивали воду, "лава" там уже была.
"Что совершенно не уменьшает героизм и значение подвига Ананенко, Баранова и Беспалова", - отмечает он.
"Живу, и этого достаточно"
"Чернобыльские дайверы" не умерли от лучевой болезни (впрочем, об этом говорится и в конце сериала), а продолжили работать на ЧАЭС.
Борис Баранов умер в 2005 году, а Валерий Беспалов и Алексей Ананенко живут по соседству на киевский Троещине.
На Чернобыльской АЭС Алексей Михайлович проработал до 1989 года, затем перешел на работу в другие организации, связанные с атомной энергетикой и безопасностью.
Еще в советские времена получил "Знак почета", а в 2018 году президент Порошенко наградил его орденом "За мужество" III степени.
Впрочем, человек, переживший спуск под 4-й реактор ЧАЭС, пострадал уже в Киеве - в 2017 году его на пешеходном переходе сбила машина.
36 дней в коме, тяжелая травма головы и ноги. Из-за огромных трат семье пришлось искать дополнительные средства.
"Когда сумма уже перевалила за 200 тыс. грн мы перестали считать", - вспоминает жена Валентина Михайловна.
Алексей Михайлович смог восстановиться, впрочем, на работу уже не вернулся, хоть и не оставлял такие намерения.
"Но никто не звонит, никто не приходит", - сетует он, говоря о поисках работы.
"Надо радоваться, что хотя бы живу. Не умер раньше - и хорошо. Живу и живу, этого достаточно", - добавляет "чернобыльский дайвер".
После выхода сериала внимание к Алексею Ананенко стало гораздо больше, говорит жена, - звонят журналисты из разных стран, просят об интервью.
А до этого даже не все соседи знали о том, с кем живут рядом.
Валентина Михайловна рассказывает: "Однажды приходит соседский мальчик и говорит, что в школе в годовщину Чернобыля им учительница рассказывала, что были такие ликвидаторы, которые спустились под реактор и всех спасли, а потом умерли. Я отвечаю: не умерли, вон, один из них в соседней комнате".
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