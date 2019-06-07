Копірайт зображення Алексей Бреус/BBC/Sky UK Ltd/HBO Image caption Алексей Ананенко в мае 1986 года входил в число тех самых "чернобыльских водолазов", которые спускались под разрушенный взрывом 4-й реактор ЧАЭС и о которых идет речь в сериале "Чернобыль"

Сцена спуска трех "ликвидаторов-смертников" Ананенко, Беспалова и Баранова в радиоактивную воду под 4-м реактором ЧАЭС стала одной из самых ярких в сериале "Чернобыль".

Эта операция действительно имела место в мае 1986 года, хоть и не была столь драматичной.

BBC News Украина встретилась с одним из реальных участников тех событий - бывшим старшим инженером-механиком реакторного цеха ЧАЭС Алексеем Ананенко.

Он рассказал, как на самом деле готовился спуск в подтопленный подреакторный коридор, каково было двигаться в темноте и пили ли "чернобыльские дайверы" водку под аплодисменты после выполнения задания.

"Смертники"

Копірайт зображення Sky UK Ltd/HBO Image caption В сериале Валерий Легасов просит у Горбачева разрешения "убить трёх человек", которые должны выполнить важную миссию

Во втором эпизоде сериала "Чернобыль" член комиссии по ликвидации аварии на ЧАЭС Валерий Легасов на встрече с лидером СССР Михаилом Горбачевым сообщает об опасности нового взрыва на станции.

По его словам, "лава", образовавшаяся в разрушенном реакторе, быстро прожигает бетонный фундамент и движется к заполненному водой подреакторному бассейну.

Если она его достигнет - может произойти мощный взрыв, который разрушит всю ЧАЭС и засыпет радиоактивными материалами почти пол-Европы, а Украину и Беларусь сделает безлюдными на сто лет.

"Нам нужно найти трех сотрудников станции, которые хорошо знают объект, войдут в подвал, найдут, как пройти по трубопроводам к шлюзовому вентилю, и обеспечат необходимый доступ к откачке из баков", - отмечает Валерий Легасов.

Но из-за высокой радиации под реактором эта задача практически для смертников.

"Мы просим у вас разрешения убить трех человек", - говорит профессор Легасов и получает согласие генсека КПСС.

Далее в сериале - сцена поиска трех добровольцев и их путешествие в темноте по подреакторным помещениям.

"Добровольцы"

Копірайт зображення Sky UK Ltd/HBO Image caption Алексей Ананенко в сериале

"У меня такой встречи не было", - рассказывает нам 59-летний Алексей Ананенко, увидев эпизод фильма, в котором Легасов и председатель комиссии Щербина на собрании коллектива ЧАЭС ищут людей для похода в реактор.

Алексею Михайловичу тяжело вспоминать произошедшее - в 2017 году его сбила машина, он находился в коме, после чего подбирать слова ему не всегда просто.

Копірайт зображення Sky UK Ltd/HBO Image caption Так выглядел настоящий Алексей Ананенко в 1980-е. Правда, в период аварии усы он сбрил - как объяснил, чтобы не скапливалась радиоактивная пыль и было легче умываться

Однако общую картину Ананенко воспроизводит - как был на смене, ему позвонили и поставили задачу.

"Это была наша работа", - добавляет он.

Идею с "добровольцами" авторы "Чернобыля" явно взяли из советской газеты "Труд".

16 мая 1986 года там вышла статья "Чернобыль: адрес мужества", где о подготовке операции писали: "Они согласились сами - начальник смены Чернобыльской АЭС Б.Баранов, старший инженер турбинного цеха номер два В.Беспалов и старший инженер-механик реакторного цеха номер два А.Ананенко".

Позже этот абзац перекочевал и в другие советские газеты.

Image caption Рассказ в одной из советских газет. В его основе - статья в газете "Труд". Сам Алексей Ананенко в своих воспоминаниях сетовал на слишком вольную трактовку журналистами описанных им событий, в частности о том, что "дайверам" якобы мешали разговаривать респираторы. Он даже планировал написать в газету опровержение, но передумал

В действительности же задачу определила правительственная комиссия - тогда существовали опасения, что контакт "лавы" реактора с водой будет иметь непредсказуемые последствия (кстати, один из авторов гипотезы - белорусский академик Василий Нестеренко, который стал прототипом собирательного образа Ульяны Хомьюк в сериале).

Чтобы этого не произошло, из резервуаров под реактором ("бассейнов-барботеров") нужно было спустить скопившуюся там воду.

Это можно было сделать только открыв задвижки в тоннеле на глубине трех метров под станцией.

Туннели были затоплены, пожарные оттуда откачивали воду.

Когда откачали достаточное количество, решили спускаться - миссия выпала на смену Ананенко, работавшего в тот день.

Пошел именно он, поскольку знал, где расположены заслонки - неосведомленному человеку найти их в темноте между трубами и арматурой было бы непросто.

Копірайт зображення доклад МКГЯБ Image caption Резервуары с водой ("бассейны-барботеры") расположены сразу под реактором (на схеме Доклада Международной консультативной группы по ядерной безопасности они указаны как "конденсаторы системы локализации аварий"). "Чернобыльские водолазы" открывали заслонки в одном из близлежащих коридоров, что позволило откачать воду из этих бассейнов

Помогать должен был старший инженер Валерий Беспалов, а контролировать всю операцию - начальник смены Борис Баранов.

Ананенко отрицает, что им предлагали вознаграждение за эту операцию (в сериале это 400 рублей и повышение).

Спуск

Копірайт зображення Sky UK Ltd/HBO Image caption Уровень радиоактивного загрязнения воды в тоннеле не знал никто

Несколько лет назад Алексей Ананенко подробно описал спуск под реактор - этим текстом он поделился с BBC News Украина (его также публиковали на сайте "Союз Чернобыль Украина").

Из воспоминаний Алексея Ананенко:

"В этом и заключалась основная сложность - для манипуляций с задвижками 4ГТ-21 и 4ГТ-22 необходимо было спуститься в 001 коридор, который после аварии был подтоплен радиоактивной водой, сливающейся с более высоких отметок.

Фактором риска было облучение от воды, так как никто не знал, как будет меняться ее активность по пути продвижения вглубь коридора и поэтому нельзя было спрогнозировать величину полученной дозы".

В беседе с BBC News Украина Алексей Ананенко вспоминает, что именно по этой причине попросил предоставить им гидрокостюмы, - чтобы хоть как-то защититься от воды.

Копірайт зображення Sky UK Ltd/HBO Image caption В фильме Ананенко, Баранов и Беспалов спускаются в аквалангах. На самом деле они были в гидрокостюмах с респираторами

Правда, они не защищали лицо, как в фильме - на самом деле в распоряжении "чернобыльских водолазов" были только обычные респираторы "Лепесток".

Копірайт зображення Sky UK Ltd/HBO Image caption Лицо защищал респиратор, а не маска

Еще одно отличие от сериала - такие респираторы совсем не мешают разговаривать (проблемы с коммуникацией у "дайверов" - очередной миф, распространенный той же газетой "Труд").

Копірайт зображення Getty Images Image caption Это фото часто иллюстрирует историю "чернобыльских дайверов". Но на самом деле на нем изображены не они. Впрочем, "водолазы" имели схожие респираторы. Алексей Ананенко не знает, снимали ли их тогда, - не до того было. В советских газетах фотографий "дайверов" найти не удалось

Каждому "водолазу" дали по два ионизационных дозиметра: один прикрепили на груди, другой - на лодыжке, чтобы измерять радиацию воды.

Из воспоминаний Алексея Ананенко:

"Сама операция прошла быстро и без осложнений. Добрались до 001 коридора, Б.А. Баранов остался на входе, мы с В.А. Беспаловым вошли в воду - уровень воды оказался по колено и, стараясь двигаться как можно быстрей, двинулись вглубь коридора.

На полу была проложена труба довольно большого диаметра, как только подошли к ней, начали двигаться по ней. Уровень воды оказался на уровне щиколоток.

Как только очутился в коридоре, опасения, что не найду быстро нужную арматуру, исчезли. Да и задвижки оказались с табличками. Проверил оперативные наименования - все сходится, ошибка исключена.

Последнее опасение - что на задвижках нет маховиков или они заклинены в закрытом положении - тоже не оправдалось. Открыли их относительно легко, газовый ключ не понадобился.

По характерному шуму воды, истекающему самотеком из бассейна-барботера, убедились, что задание выполнено и бассейн-барботер опорожняется".

"Просто открыли задвижки, и сразу появился шум. Мы поняли - вода ушла. И нам оставалось только вернуться и подняться", - вспоминает уже в разговоре с BBC News Украина Алексей Ананенко.

Впрочем, не все было так просто.

Копірайт зображення Sky UK Ltd/HBO Image caption Алексей Ананенко не помнит эпизод, когда погас фонарь. Но другие ликвидаторы говорят, что нечто подобное могло произойти

В своих воспоминаниях он также приводит слова коллеги Беспалова о том, что им приходилось проходить участки с очень высоким "радиационным давлением", в частности у входа в транспортный коридор разрушенного 4-го блока.

Из воспоминаний Алексея Ананенко:

"Я глянул через плечо Баранова на показания прибора (дозиметр ДП-5. - Ред.) - прибор "зашкаливало" на всех поддиапазонах. Тогда последовала короткая команда: "Двигаться очень быстро!"

Перебегая опасное пространство, я не удержался, оглянулся назад и увидел гигантский чёрный конус фрагментов взорванного реактора вперемешку с бетонной крошкой, просыпавшийся сверху через технологический проем из центрального зала.

Во рту появился знакомый металлический привкус радиолиза жидкости".

Впрочем, как отмечает Алексей Ананенко, серьезного облучения им тогда удалось избежать: "Я не помню, какие тогда у нас были показатели. А это значит, что они не были какими-то совсем уж плохими".

Во время просмотра сцены с выходом "дайверов" на поверхность, он комментирует: "Никто никому не аплодировал. Это была обычная работа, кто будет аплодировать?"

Копірайт зображення Sky UK Ltd/HBO Image caption Ананенко: "Героями себя не ощущали, чувствовали себя как обычно"

"И водку никто не пил, я вообще не пил", - добавляет "чернобыльский водолаз", наблюдая, как на экране актеры, играющие его и товарищей 33 года назад, выпивают просто из бутылок.

"Героями себя не ощущали, чувствовали себя как обычно", - резюмирует он.

Действительно ли была опасность взрыва - это открытый вопрос.

По данным бывшего оператора 4-го энергоблока и ликвидатора ЧАЭС Алексея Бреуса, когда из подреакторных резервуаров откачивали воду, "лава" там уже была.

"Что совершенно не уменьшает героизм и значение подвига Ананенко, Баранова и Беспалова", - отмечает он.

"Живу, и этого достаточно"

Image caption Алексей Ананенко сегодня

"Чернобыльские дайверы" не умерли от лучевой болезни (впрочем, об этом говорится и в конце сериала), а продолжили работать на ЧАЭС.

Борис Баранов умер в 2005 году, а Валерий Беспалов и Алексей Ананенко живут по соседству на киевский Троещине.

На Чернобыльской АЭС Алексей Михайлович проработал до 1989 года, затем перешел на работу в другие организации, связанные с атомной энергетикой и безопасностью.

Еще в советские времена получил "Знак почета", а в 2018 году президент Порошенко наградил его орденом "За мужество" III степени.

Впрочем, человек, переживший спуск под 4-й реактор ЧАЭС, пострадал уже в Киеве - в 2017 году его на пешеходном переходе сбила машина.

36 дней в коме, тяжелая травма головы и ноги. Из-за огромных трат семье пришлось искать дополнительные средства.

"Когда сумма уже перевалила за 200 тыс. грн мы перестали считать", - вспоминает жена Валентина Михайловна.

Алексей Михайлович смог восстановиться, впрочем, на работу уже не вернулся, хоть и не оставлял такие намерения.

"Но никто не звонит, никто не приходит", - сетует он, говоря о поисках работы.

"Надо радоваться, что хотя бы живу. Не умер раньше - и хорошо. Живу и живу, этого достаточно", - добавляет "чернобыльский дайвер".

Image caption Сегодня Алексей Ананенко с женой живут в обычной квартире на Троещине

После выхода сериала внимание к Алексею Ананенко стало гораздо больше, говорит жена, - звонят журналисты из разных стран, просят об интервью.

А до этого даже не все соседи знали о том, с кем живут рядом.

Валентина Михайловна рассказывает: "Однажды приходит соседский мальчик и говорит, что в школе в годовщину Чернобыля им учительница рассказывала, что были такие ликвидаторы, которые спустились под реактор и всех спасли, а потом умерли. Я отвечаю: не умерли, вон, один из них в соседней комнате".

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