День рождения королевы в фото: Меган, принц на коне и яркие моменты парада

Копірайт зображення Reuters Image caption Королева Елизавета II и члены королевской семьи с балкона дворца наблюдали за парадом

Сегодня, 8 июня, королева Великобритании Елизавета II отмечает свой официальный день рождения.

Она родилась 21 апреля, и именно в этот день ей исполнилось 93 года.

Однако официально день рождения монарха в Великобритании празднуется во вторую субботу июня. В этот день проводится церемония выноса знамени - торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.

Мероприятие также посетили члены королевской семьи и тысячи зрителей.

На параде присутствовали принц Чарльз, его супруга Камилла, герцог и герцогиня Кембриджские, а также герцог и герцогиня Сассекские - супруги Гарри и Меган.

Герцогиня Сассекская Меган впервые появилась на публике с момента рождения сына - принца Арчи.

Копірайт зображення Danieal Leal-Olivas/AFP/Getty Images Image caption Герцог и герцогиня Сассекские впервые вышли в свет после рождения первенца

Копірайт зображення Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images Image caption Кейт Миддлтон сидела в открытой карете напротив Меган Маркл

Копірайт зображення Victoria Jones/PA Wire Image caption Принц Уэльский принимал непосредственное участие в Trooping the Colour

Копірайт зображення Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images Image caption Принц Луи и принцесса Шарлотта наблюдали за парадом из окна Букингемского дворца, а затем присоединились к своим родителям на балконе

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Супруг королевы принц Филипп, который в понедельник будет отмечать свой 98-й день рождения, отошел от исполнения своих монарших обязанностей и не присутствовал на параде.

Среди гостей церемонии была Тереза Мэй, которая формально ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании в эту пятницу, но останется на должности до назначения преемника.

Копірайт зображення Tolga Akmen/AFP/Getty Images Image caption Британская королева прибыла в отдельном конном экипаже

Копірайт зображення Dominic Lipinski/PA Wire Image caption Королева Елизавета II принимает участие в церемонии выноса знамени каждый год - исключением стал только 1955 год, когда парад отменили из-за забастовки

Копірайт зображення Tolga Akmen/AFP/Getty Images Image caption Королева Елизавета II наблюдает за парадом

Копірайт зображення Tolga Akmen/AFP/Getty Images

Церемония выноса знамени Trooping the Colour - торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.

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Копірайт зображення Tolga Akmen/AFP/Getty Images Image caption Во время репетиций каждый солдат промаршировал более 400 км, сделав более полумиллиона шагов

Копірайт зображення Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images Image caption Королевская конная артиллерия направляется в Букингемский дворец

После этого королевская семья вернулась в Букингемский дворец, появившись перед публикой на балконе.

Оттуда они наблюдали за традиционным воздушным парадом, в котором в этом году были задействованы более 20 современных и исторических самолетов.

В параде приняло участие более 1400 солдат, в честь королевы был также дан салют из 41-го артиллерийского орудия.

Image caption Посмотреть на красочный воздушный парад собрались тысячи людей

Копірайт зображення PETER NICHOLLS/REUTERS Image caption Пилотажная группа "Красные стрелы" королевских ВВС пролетела над Букингемским дворцом

Копірайт зображення Reuters

Копірайт зображення REUTERS Image caption Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми наслаждаются захватывающим воздушным шоу

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Подобный парад и церемония напоминают традиционную подготовку к битвам.

Дни рождения монархов отмечают таким образом уже более 250 лет.

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