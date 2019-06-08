День рождения королевы в фото: Меган, принц на коне и яркие моменты парада
Сегодня, 8 июня, королева Великобритании Елизавета II отмечает свой официальный день рождения.
Она родилась 21 апреля, и именно в этот день ей исполнилось 93 года.
Однако официально день рождения монарха в Великобритании празднуется во вторую субботу июня. В этот день проводится церемония выноса знамени - торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.
Мероприятие также посетили члены королевской семьи и тысячи зрителей.
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На параде присутствовали принц Чарльз, его супруга Камилла, герцог и герцогиня Кембриджские, а также герцог и герцогиня Сассекские - супруги Гарри и Меган.
Герцогиня Сассекская Меган впервые появилась на публике с момента рождения сына - принца Арчи.
Супруг королевы принц Филипп, который в понедельник будет отмечать свой 98-й день рождения, отошел от исполнения своих монарших обязанностей и не присутствовал на параде.
Среди гостей церемонии была Тереза Мэй, которая формально ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании в эту пятницу, но останется на должности до назначения преемника.
Церемония выноса знамени Trooping the Colour - торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.
После этого королевская семья вернулась в Букингемский дворец, появившись перед публикой на балконе.
Оттуда они наблюдали за традиционным воздушным парадом, в котором в этом году были задействованы более 20 современных и исторических самолетов.
В параде приняло участие более 1400 солдат, в честь королевы был также дан салют из 41-го артиллерийского орудия.
Подобный парад и церемония напоминают традиционную подготовку к битвам.
Дни рождения монархов отмечают таким образом уже более 250 лет.