"Голос" Вакарчука: список кандидатов и как в него попадали

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Вечером в субботу, 8 июня, в столице прошел съезд партии Святослава Вакарчука. Кто попал в список "Голоса" и как отбирали кандидатов?

Съезд начался около 19 часов и проходил в тесном холле исторического музея. На это жаловался и сам Вакарчук, который признал, что вспотел, показав мокрую рубашку. "Создали такие условия, что голосовать против опасно", - пошутил он.

Мероприятие проходило в полузакрытом режиме - за несколько часов до начала журналистам сообщили, что на сам съезд их не пустят - они могли только наблюдать за трансляцией в пресс-зоне.

Во время своего выступления Вакарчук заявил, что две главные цели партии "Голос" - кардинальное обновление судебной системы и отстранение олигархов от политического контроля.

"Мы идем в политику всерьез и надолго, - сказал он. - Верю, что "Голос" будет продолжать существовать и строить великую Украину даже тогда, когда нас всех уже не будет", - сказал он.

В завершение своего выступления Вакарчук добавил, что его партия надеется "изменить старую политику и оставить ее в этом историческом музее".

В 20:00, сразу после завершения съезда, рядом с Национальным музеем истории Украины был запланирован концерт группы "Океан Эльзы". На нем была представлена ​​песня, которая, по словам организаторов, должна стать своеобразным гимном предвыборной кампании.

Первая десятка

Святослав Вакарчук , лидер группы "Океан Эльзы"

, лидер группы "Океан Эльзы" Юлия Клименко , глава избирательного штаба партии "Голос". В 2015-2016 годах работала в правительстве в должности заместителя Министра экономики - руководителя аппарата. До этого работала в частном секторе на руководящих должностях в компаниях с иностранными инвестициями.

, глава избирательного штаба партии "Голос". В 2015-2016 годах работала в правительстве в должности заместителя Министра экономики - руководителя аппарата. До этого работала в частном секторе на руководящих должностях в компаниях с иностранными инвестициями. Кира Рудик , IT-предприниматель, глава компании Ring Ukraine

, IT-предприниматель, глава компании Ring Ukraine Ярослав Железняк , заместитель руководителя избирательного штаба партии "Голос". В 2016 г. был советником в составе стратегической консультативной группы по поддержке реформ в Украине (SAGSUR), а с 2017 - советник премьер-министра по парламентским отношениям. Преподает в Киевской школе экономики.

, заместитель руководителя избирательного штаба партии "Голос". В 2016 г. был советником в составе стратегической консультативной группы по поддержке реформ в Украине (SAGSUR), а с 2017 - советник премьер-министра по парламентским отношениям. Преподает в Киевской школе экономики. Александра Устинова , антикоррупционная активистка

, антикоррупционная активистка Олег Макаров , юрист

, юрист Ярослав Юрчишин , общественный активист, экс-руководитель Transparency International в Украине

, общественный активист, экс-руководитель Transparency International в Украине Сергей Рахманин , журналист, заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели"

, журналист, заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели" Соломия Бобровская , соучредитель общественных инициатив "Евромайдан SOS" и "Помощь ГНСУ", исполняла обязанности председателя Одесской ОГА в 2016-2017 годах

, соучредитель общественных инициатив "Евромайдан SOS" и "Помощь ГНСУ", исполняла обязанности председателя Одесской ОГА в 2016-2017 годах Ольга Стефанишина, экс-заместитель министра здравоохранения

Копірайт зображення "Голос" Image caption В первой десятке - журналист Сергей Рахманин. "В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране", - сказал он.

"Сделать рывок"

Как рассказал собеседник ВВС, еще утром в субботу в концертном зале "StereoPlaza" прошло собрание кандидатов со Святославом Вакарчуком. Именно тогда были согласованы окончательные позиции людей в списке.

Сейчас в партии серьезно рассчитывают, что проходная часть списка будет составлять 40-50 человек. Это означает, что набирать надо более 15%.

Image caption Съезд "Голоса" проходил в помещении Национального музея истории Украины. Рядом с ним установили сцену, где на 20:00 был запланирован концерт "ОЭ"

Команда Вакарчука, как говорят собеседники, рассчитывает осуществить электоральный рывок с нынешних 5%. Одна из главных ставок - на тур по Украине и встречи с людьми, которые будут заканчиваться концертами "ОЭ". Всего в течение избирательной кампании их предполагают провести в 22 городах.

После съезда Святослав Вакарчук заверил журналистов, что такие концерты не будут косвенным подкупом избирателей. Он заявил, что со сцены не будет агитировать за "Голос".

Отбор кандидатов, по свидетельству собеседников в партии, происходил по своеобразному конкурсу.

Кандидата могли найти представители Вакарчука и пригласить в партию. Но даже в этом случае надо было подать документы и пройти отбор, показать знания и достижения.

Позже Вакарчук заявил, что отбор кандидатов проводил номинационный комитет из семи человек. В него входил сам Вакарчук, а возглавлял Ярослав Юрчишин.

Image caption Журналисты наблюдали за съездом с экранов - на само мероприятие их не пустили

Первые 40-50 человек также проходили собеседование. Досье каждого серьезно изучал отдел безопасности партии "Голос" и антикоррупционная группа.

Людей с самого начала ориентировали, попадают ли они в список до 40 места, или после. Но окончательное место определилось только сегодня.

Так же сегодня утром были окончательно согласованы кандидаты в мажоритарных округах.

Большинство этих людей мало известны публике, однако многие из них в свои сравнительно молодые годы уже успели показать определенные успехи и достижения.

Image caption Антикоррупционная активистка Александра Устинова говорит, что партия "Голос" рассчитывает на 8-10% голосов

В то же время менее оптимистичный источник в партии более трезво оценивает шансы "Голоса". По его словам, проходная часть пока вряд ли составит более 25 человек.

"Рывок может быть, но до 40-50 вряд ли дотянем", - признает собеседник.

Антикоррупционная активистка Александра Устинова, которая последние полгода училась в Стэнфорде и входит в команду "Голоса", рассказала BBC, что партия рассчитывает на 8-10%.

Кто еще с "Голосом"

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Еще до начала съезда о своем походе в политику и поддержке партии "Голос" заявил шоумен Сергей Притула: "Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране, и я хочу приложить к этому свои усилия", - пояснил он свое решение.

Притула рассказал, что будет баллотироваться в Верховную Раду по списку политсилы и попросил Святослава Вакарчука поставить его на 30-е место в партийном списке, хотя тот предлагал ему место в первой десятке.

"Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать чуть более 10%. Это мой с вами договор. Я не против, я за, но это значит, что все вы, кто говорил мне "иди", должны не полениться, а прийти на участок и проголосовать", - заявил Сергей Притула.

Шоумен также рассказал, что убедил Святослава Вакарчука включить в список еще ряд людей, однако их фамилий не назвал.

Кроме того, во второй десятке партийного списка "Голоса" оказались юристы Александр Курдидик и Андрей Осачук, экономист Владимир Цабаль, ветеран АТО Роман Костенко, экс-заместитель министра образования Инна Совсун и предприниматель, советник Мустафы Джемилева Рустем Умеров.

Также известно, что по мажоритарным округам от "Голоса" будут баллотироваться четыре нынешних народных депутата - Леонид Емец ("Народный фронт"), Виктория Войцицкая ("Самопомощь"), Виктория Пташник ("Самопомощь") и Павел Ризаненко ("БПП").

Что с рейтингами

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Святослав Вакарчук заявил о намерении участвовать в парламентских выборах в мае, еще до инаугурации Владимира Зеленского и его решения распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Согласно последним опросам, "Голос" преодолевает 5-процентный барьер и проходит в Верховную Раду. За партию Святослава Вакарчука готовы проголосовать 5,6% избирателей, которые определились с симпатиями и пойдут на выборы.

Вот как выглядит первая пятерка партий, преодолевающих 5-процентный барьер:

"Слуга народа" - 48,2%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,7%

"Европейская Солидарность" - 7,8%

"Батькивщина" - 6,9%

"Голос" - 5,6%

Еще несколько политсил близки к преодолению пятипроцентного барьера: партию "Сила и честь" Игоря Смешко готовы поддержать 4,3%, "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко - 3,0%, "Радикальную партию" Олега Ляшко - 2,4 %.

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