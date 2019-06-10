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Партия "Батькивщина" высказала желание войти в коалицию в новой Верховной Раде вместе с президентской партией "Слуга народа" и хотела бы видеть на посту главы правительства своего лидера, Юлию Тимошенко.

На съезде "Батькивщины", который был посвящен утверждению партийного списка кандидатов в депутаты, фактически прозвучало официальное предложение к команде "Зе!" создать союз. Юлия Тимошенко даже предложила название коалиции - "Коалиция перемен" - и уверяла, что вместе эти две политические силы уже через 100 дней после формирования правительства смогли бы продемонстрировать реальные результаты своей деятельности.

Сама Юлия Тимошенко о своем премьерстве ничего не говорила, но заявила, что "Батькивщина" готова совместно с новой властью ломать старую систему.

Зато со сцены съезда активисты партии постоянно говорили о премьерстве как одной из целей, которой хочет достичь "Батькивщина".

Список: почти без неожиданностей

Хотя формально съезд был созван для утверждения партийного списка кандидатов в депутаты и выдвиженцев в мажоритарных округах, участники собрания и журналисты услышали только первые пять фамилий списка. Остальные пообещали обнародовать на сайте партии позже.

Неожиданностью "пятерки" оказалось разве что второе место в списке в миллионера Сергея Таруты, возглавляющего партию "Основа". Он поддерживал Юлию Тимошенко на президентских выборах. Как говорят источники в "Батькивщине", сотрудничество с ним связано, в частности, с финансовой поддержкой партии.

Возглавляют список также экс-глава СБУ, председатель партии "Справедливость" Валентин Наливайченко, который в прошлом входил во фракцию "Батькивщины" в парламенте, действующий депутат Сергей Соболев и Елена Кондратюк - депутат парламента от "Батькивщины", жена Александра Богуцкого, одного из руководителей медиахолдинга StarLightMedia, принадлежащего Виктору Пинчуку.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Первая пятерка списка "Батькивщины": Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев, Елена Кондратюк

По информации BBC News Украина, во вторую пятерку вошел действующий депутат Иван Кириленко, бывший нардеп генерал-лейтенант Андрей Кожемякин, депутаты Григорий Немыря, Сергей Власенко и Валерий Дубиль.

Среди участников съезда, которые поднялись на сцену, установленную под открытым небом во дворе партийного офиса, можно было также увидеть Александра Абдуллина, Алексея Кучеренко, Ивана Крулько, Алену Шкрум, а также Евгения Рыбчинского, депутата Рады, который недавно присоединился к команде "Батькивщины", а до того был во фракциях БПП и "Воля народа". Вероятно, все они будут в проходной части избирательного списка.

"Мастодонты", "динозавры" и "метеориты"

Лидер партии заявила, что не хочет допустить реванша предыдущих сил, которые "пять лет грабили страну", а потому выступает за "объединение демократических сил".

В частности, она высказалась за объединение усилий с партиями "Слуга народа" и "Голос" в мажоритарных округах.

"Нам нужно стать инициаторами объединения. Настоящие демократические силы, которые могут прийти в парламент - "Батькивщина", "Слуга народа", "Голос" Святослава Вакарчука - должны объединить свои силы, чтобы не дать возможности победить в мажоритарных округах мастодонтам коррумпированного режима, который действовал пять лет и который сейчас пал", - заявила Юлия Тимошенко.

На протяжении всего выступления Юлия Тимошенко пыталась противопоставить свою политическую силу "режиму", "системе", "бывшим", как будто она лично и возглавляемая ею политическая сила никогда не были частью этой системы на протяжении многих лет.

Правда, возможно она имеет в виду лишь предшественников Владимира Зеленского, которые были у власти последние пять лет.

По ее словам, президентские выборы стали своеобразным "метеоритом" для политиков, которые были у власти последние пять лет, и падение которого "вымыло их, как динозавров".

Опыт против молодости?

"Когда мы говорим о парламентских выборах, то на самом деле речь идет об избрании премьер-министра страны. И у нас есть такой кандидат", - заявил депутат парламента Иван Крулько со сцены съезда.

Бывший министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко в своем выступлении назвал Тимошенко "будущим премьером".

Сама лидер "Батькивщины" сказала, что ее политсила готова предложить будущей коалиции, которая изберет главу правительства, свою программу "Новый курс" в качестве коалиционного соглашения.

Саму же коалицию она предлагает назвать "Коалиция действий". Первые результаты будущая коалиция должна показать уже через 100 дней, считает она.

В интервью ВВС News Украина депутат фракции "Батькивщина" Александра Кужель сказала, что премьерство Юлии Тимошенко было бы оправдано, учитывая то, что молодой команде Владимира Зеленского нужно опираться на опытных политиков.

"Если им нужна будет помощь и опыт, они позовут. Если нет, то это будет их личный риск и ответственность", - сказала Кужель.

Давний соратник Юлии Тимошенко, депутат Григорий Немыря утверждает, что "очень много людей" предпочитают видеть на посту главы правительства "опытного человека, который знает, что такое экономика".

"Опыт - это очевидный критерий при избрании руководителя правительства, когда перед страной стоят серьезные вызовы в экономике и в государственном управлении", - сказал он ВВС News Украина.

Однако, Григорий Немыря признал, что сейчас о возможной коалиции говорить рано и заверил, что переговоров об этом с "Слугой народа" не было.

Ранее представители команды Зеленского неоднократно заявляли, что планируют создать в парламенте однопартийное большинство, хоть и допускали сотрудничество с другими политическими силами. В частности, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук возможными партнерами называл "Батькивщину" и "Голос" Святослава Вакарчука.

В обнародованных 10 июня исследованиях Киевского международного института социологии (КМИС) партия "Слуга народа" лидирует с большим отрывом от других политических сил. Ее показатель в начале июня - более 48% - дает основания команде "Зе!" рассчитывать на большинство в Раде и без создания коалиции. Уровень поддержки "Батькивщины", по данным КМИС, а также группы "Рейтинг" - в пределах 6-7%.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что его политическая сила не намерена объединяться ни с кем из старых политиков.

КМИС также спросил людей, кого бы они хотели видеть на посту премьер-министра страны. Около 40% не знали, что ответить. Но в то же время, около 12% видят на посту главы правительства Юрия Бойко, более 11% - Юлию Тимошенко и более 8% - Игоря Смешко.

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