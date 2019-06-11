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Почетный патриарх Филарет объявил о решении созвать Поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав Православной церкви Украины такого права ему не дает.

Он сказал об этом в ответ на вопрос журналистов перед началом форума "За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!".

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года (Поместного собора УПЦ КП 15 декабря, который принял решение о самороспуске для вхождения в ПЦУ - Ред.). Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", - сказал Филарет.

Почетный патриарх уточнил, что планирует созвать Поместный Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, а не ПЦУ.

Также на сегодняшнем форуме участники утвердили обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "поддержать Украинскую православную церковь - Киевский патриархат от любого посягательства".

"Собора поместного Киевского патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора. Мы это постановление на поместном соборе отбросим, и он будет для нас недействительным", - сказал Филарет.

По его словам, так он сможет "сохранить Киевский патриархат. Он хоть и будет маленьким, но вырастет в большую церковь".

Также почетный патриарх продолжил по-прежнему обвинять предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в зависимости от Вселенского патриархата.

"Епифаний - слуга Вселенского патриарха. Поставил грека викарным епископом, чтобы он наблюдал и передавал информацию Вселенскому патриарху, чтобы передавал указания через него, что делать", - сказал Филарет.

Он добавил, что "так называемая ПЦУ служит интересам греков".

Филарет в очередной раз повторил, что если бы знал содержание томоса, то не принял бы его.

Поместный собор - собрание церковных архиереев, священников и мирян, которое может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода.

Созыв такого собора Филаретом противоречит уставу Православной церкви Украины, ведь это может делать только предстоятель церкви, митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний.

Цель созыва собора - восстановление деятельности Киевского патриархата.

По данным источников BBC, Вселенский патриархат однозначно поддерживает Епифания и не исключает применения санкций в случае воплощения сценария восстановления Киевского патриархата.

Как раз 10-11 июня, когда Филарет собрал заседание в Киеве, митрополит Епифаний поехал на день ангела к Вселенскому патриарху Варфоломею.

Что произойдет?

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По мнению собеседника ВВС в Православной церкви Украины, на этот собор из епископов может приехать митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, а также, возможно, еще один из епископов из бывших приходов УПЦ КП в России.

Приехать может и небольшая часть священников Киевской епархии ПЦУ, которой руководит сам Филарет.

Особого значения собору в ПЦУ не придают, ведь после 25 июня киевским приходам позволят переходить из подчинения Филарета к митрополиту Епифанию, и у почетного патриарха исчезнет большая доля влияния в церкви и его финансовая основа. Считается, что Киевская епархия является одной из самых богатых в ПЦУ.

В случае, если Филарет воплотит свой замысел и создаст альтернативную ПЦУ структуру, ее участники будут в глазах мирового православия и Вселенского патриарха раскольниками, считает собеседник.

По его словам, такие действия Филарета серьезно не повлияют на позиции ПЦУ в Украине или на процесс признания ее другими церквями. Например, в сентябре или октябре этого года возможно признание ПЦУ Элладской церковью.

Копірайт зображення Facebook/Orthodox.in.Ukraine Image caption В Константинополе митрополит Епифаний встретился с предстоятелем Элладской церкви архиепископом Иеронимом. Переговоры о признании ПЦУ этой церковью все еще продолжаются

По данным BBC, во время своего нынешнего визита в Константинополь в день ангела патриарха Варфоломея митрополит Епифаний после вечерней молитвы с патриархом также имел краткую беседу с предстоятелем автокефальной Элладской церкви архиепископом Иеронимом.

Епифаний поздравил его и подарил панагию - небольшой образ Богоматери, право на ношение которого имеют предстоятели поместных церквей. Это пока не означает признания ПЦУ, и никакого совместного служения с Иеронимом не будет.

Противостояние в церкви

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Конфликт в новой украинской церкви стал публичным в начале мая. Бывший предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет тогда заявил, что он до сих пор является патриархом киевским, а сам патриархат якобы до сих пор существует.

В то же время ПЦУ и Министерство юстиции это отрицают.

Фактически, между ним и предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием происходит противостояние за первенство в Церкви.

Формально Филарет является простым епископом ПЦУ и руководителем Киевской епархии, а также членом исполнительного органа церкви - синода. Он пользуется титулом почетного патриарха, но признают его только в ПЦУ.

В начале мая Филарет озвучил ряд обвинений в сторону Епифания, в частности в невыполнении определенных договоренностей, достигнутых перед объединительным собором 15 декабря 2018 года, и в зависимости от Константинополя (Вселенского патриархата).

Филарет заявляет, что ряд положений томоса об автокефалии и устава ПЦУ невыгодны для украинской церкви, и призвал их не выполнять.

В конце мая почетный патриарх даже издал указ, фактически направленный против Епифания. Он отлучил от служения ректора Киевской православной богословской академии и близкого соратника митрополита Епифания протоиерея Александра Трофимлюка.

В ответ Епифаний подчинил киевский приход Трофимлюка себе, а все указы патриарха на бланках киевского патриархата с 30 января 2019 года признал недействительными.

Формально киевская епархия, которой руководит Филарет, до сих пор не перерегистрировала свой устав как часть ПЦУ. 24 мая синод ПЦУ обязал ее сделать это на протяжении месяца.

Филарет под этим решением подписался, но выполнять его, как рассказывают собеседники ВВC News Украина, не слишком настроен.

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